Call of Duty: Black Ops 6 ya está disponible

Los millones de aficionados de la saga Call of Duty alrededor del mundo ya pueden disfrutar de Black Ops 6 y sumergirse en su apasionante campaña, llena de conspiración y acción; volver a la isla de Liberty Falls para enfrentarse a oleadas interminables de zombis y, por supuesto, enfrentarse a sus amigos y a otros jugadores en su frenético multijugador, que incluye tanto la vuelta de mapas clásicos como Nuketown como 16 mapas completamente nuevos y disponibles desde el primer día.

Haciendo gala de unos gráficos y físicas sin precedentes en la saga Call of Duty, Black Ops 6 logra un equilibrio visual entre «real» e «hiperreal», comparable al de una película de acción. Una de las novedades más importantes que trae es el Omnimovimiento, que eleva el juego de Black Ops 6 a un nuevo nivel, incorporando un sistema de movimiento de última generación permitiendo por primera vez que los jugadores pueden esprintar, deslizarse y tirarse en cualquier dirección, ofreciendo una libertad de movimientos y de acción sin límites.

Una nueva y apasionante campaña

Black Ops vuelve con la historia más épica, llena de traiciones y de conspiración hasta la fecha. Desarrollada por Treyarch y Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6 se ambienta a principios de los años 90, en pleno conflicto de la Guerra del Golfo y marcados por el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de los EE.UU como única superpotencia.

La historia trae de vuelta al veterano Frank Woods como hilo conductor de la historia, después de sus terribles heridas a cargo de Raúl Menéndez y teniéndose que adaptar a su nuevo papel dentro de la CIA. Una de las nuevas caras de Black Ops 6 es Troy Marshall, el protegido de Frank, que ya se ha forjado su propia reputación y es un líder metódico con fuertes principios y brújula moral. A estos dos agentes se suma la agente de la CIA Jane Harrow. Cuando Frank y Troy se ven envueltos en una operación que sale mal, ambos son suspendidos y se ven obligados a trabajar en la sombra y formar un nuevo equipo formado por fueras de la ley, como Felix Neumann, un genio de la técnica, y Sevati Dumas, una misteriosa asesina. Y, entre esta mezcla de personajes nuevos y conocidos, vuelve el infame Russel Adler, lleno de ambigüedad y sin saber si este antiguo aliado se ha convertido en un nuevo y temible enemigo.

Para conocer más acerca de la campaña de Call of Duty: Black Ops 6, se puede acudir al blog oficial de Call of Duty o ver el tráiler de presentación de la campaña.

Un multijugador frenético y lleno de novedades jugables

Call of Duty Black Ops 6 traerá 16 mapas totalmente nuevos de lanzamiento como Vault, Protocol, Lowtown, Red Card, Vorkuta y Skyline. Además, también estarán disponibles mapas clásicos, como el regreso del legendario Nuketown. A los mapas se sumarán modos de juego clásicos y opciones de personalización del jugador para garantizar que esta entrega sea la experiencia multijugador definitiva. Black Ops 6, además, marca el regreso de los tradicionales Prestigios de Call of Duty, dando al jugador la posibilidad de reiniciar su nivel de arma a cambio de recompensas exclusivas. Finalmente, no habrá límites para jugar con amigos o desconocidos, ya que Call of Duty: Black Ops 6 ofrece una compatibilidad multiplataforma total que permite a los jugadores de las diferentes consolas y PC jugar en el mismo lobby.

Para conocer más acerca del modo multijugador de Call of Duty: Black Ops 6, se puede acudir al blog oficial de Call of Duty o ver el tráiler de presentación del multijugador.

¡Vuelve Zombis por rondas!

Vuelve el mítico modo Zombis por rondas, una experiencia cooperativa donde los jugadores se enfrentarán a hordas de zombis, buscando sobrevivir y completar objetivos. A medida que avancen, podrán desbloquear armas, mejoras y secretos mientras luchan contra oleadas de enemigos cada vez más desafiantes. Dos nuevos mapas están disponibles en el lanzamiento – Terminus y Liberty Falls – continuando con la aterradora narrativa Dark Aether de Treyarch.

Para conocer más acerca del modo zombis de Call of Duty: Black Ops 6, se puede acudir al blog oficial de Call of Duty o ver el tráiler de presentación del modo Zombis por rondas.

No te pierdas “Las Cintas Secretas”, la campaña española de Call of Duty Black Ops 6 con Jordi Cruz

‘Las Cintas Secretas» es la campaña española de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 (PEGI 18). Siguiendo el espíritu conspiranoico de la historia de Black Ops 6, ambientado a principios de los años 90, se ha contado con un colaborador sorprendente: Jordi Cruz, el famoso presentador español de televisión, que se ve envuelto en un intrépido universo de espionaje y acción.

El Jordi que todos conocemos nos enseñó a crear pequeñas obras de arte con nuestras manos, pero el Jordi que vemos aquí dista mucho del que recordamos: las manos más famosas de España están ahora sucias, y juegan con materiales desconocidos, dando nuevos e inquietantes usos al mejunje. Jordi se tambalea al borde de la locura en su misión por descubrir la verdad y le vemos sumergirse en una espiral de paranoia mientras vive una historia de espionaje llena de guiños a la cultura popular española de los 90 y al universo Black Ops.

Esta campaña creativa une la era analógica de los años 90 con el ecosistema digital contemporáneo e introduce a los jugadores españoles en la trepidante atmósfera llena de paranoia que impregna Call of Duty: Black Ops 6. Una historia de espías y conspiración que también tiene su lado humorístico en la campaña española protagonizada por Jordi Cruz. Échale un vistazo a «Las Cintas Secretas» en Youtube, Instagram y X.

Puedes encontrar toda la información sobre Call of Duty: Black Ops 6 en el blog y descargar imágenes y capturas de pantalla en gran calidad en el press center.

Sobre Call of Duty: Black Ops 6

Desarrollado por Treyarch y Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6 es un thriller de acción y espionaje ambientado en los primeros años de la década de los 90, un periodo de transición y de agitación en la política mundial y caracterizados por suponer el final de la Guerra Fría y el surgimiento de los EE.UU como única superpotencia. Con una narrativa rompedora y con una acción sin ataduras, esta nueva entrega de la saga Black Ops une una cinematográfica campaña para un jugador, la mejor experiencia multijugador y el épico retorno de los Zombis por Rondas.

Call of Duty: Black Ops 6 saldrá a la venta en todo el mundo el 25 de octubre para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One y Xbox X/S Series.