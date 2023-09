Compartir Facebook

El Tardeo de Madrid in Game’ vuelve por todo lo alto con Riot Games

Tras el verano, ‘El Tardeo de Madrid in Game’ regresa el próximo 27 de septiembre

Contará con la participación de Alberto Guerrero, Head of Esports de Riot Games, que repasará su inspiradora trayectoria profesional en la industria de los Esports

Dos empresas del Programa de emprendimiento participarán en el evento mostrando sus avances tras seis meses de incubación

‘El Tardeo’, que se celebra los últimos miércoles de mes en el Campus del videojuego, se consolida como una cita de referencia para el sector

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, tiene una nueva cita con los profesionales de la industria del videojuego el próximo 27 de septiembre. ‘El Tardeo de Madrid in Game’ contará en su quinta edición con Alberto Guerrero, Head of Esports de Riot Games, que protagonizará una charla inspiradora en el Experience Center del Campus del videojuego de Madrid in Game ubicado en Casa de Campo.

Acompañado de Javier Sanabria, comentarista profesional de League of Legends, el invitado hará un recorrido por su dilatada y exitosa carrera profesional en la industria, además de repasar el gran momento que vive Riot Games, compañía responsable de juegos de calado internacional como League of Legends o Valorant, de actualidad en Madrid tras la confirmación de la celebración del Masters en la primavera de 2024. También habrá lugar para hablar de la actualidad y futuro de los Esports. Tras la charla, dará comienzo el networking, punto de encuentro profesional para todos los asistentes al evento.

Esta nueva edición contará con la presencia de dos startups del Start IN Up Program, el Programa de emprendimiento de Madrid in Game: Wiper Gaming, una plataforma de formación para gamers cuyo objetivo es ayudar a los jugadores de Esports a desarrollar todo su potencial y Have Fun Gamers, que se encarga de la creación de torneos de Esports, tanto online como presenciales. Ambas empresas mostrarán sus avances en materia de Esports durante la primera edición del programa de aceleración e incubación.

‘El Tardeo de Madrid in Game’ se consolida como uno de los puntos de encuentro de referencia en el sector del videojuego en la ciudad. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid sigue avanzando en su máxima de reunir a profesionales y empresas del sector con el objetivo de crear sinergias, hacer networking, inspirar a nuevos profesionales y fortalecer la industria del videojuego en Madrid. Hasta la fecha, el networking de El Tardeo ha reunido a más de 200 empresas de todo el país en sus cuatro ediciones.

El concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha puesto en valor ‘El Tardeo’ como una iniciativa “que permite ampliar la comunidad del videojuego en torno a Madrid en un ambiente distendido y de ocio y aprendizaje”, y ha remarcado que “lo más importante es poder establecer sinergias, hacer networking y contactar con personas vinculadas a la industria del videojuego, y además hacerlo en un formato nada encorsetado”.

