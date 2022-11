TP-Link presenta en SIMO 2022 sus soluciones tecnológicas para transformar la conectividad en el sector educativo

Compartir Facebook

SIMO Educación 2022 es el evento de referencia tecnológica para los profesionales del sector de la educación que se celebra del 22 al 24 de noviembre en IFEMA Madrid.

TP-Link mostrará a los asistentes Omada, su solución de red más adecuada para ofrecer una conectividad permanente, rápida y segura en entornos educativos.

TP-Link, proveedor global de dispositivos de red para usuarios y empresas, participará en SIMO 2022 para presentar sus últimas soluciones tecnológicas diseñadas para contribuir a mejorar las redes por cable e inalámbricas de los centros educativos y, por tanto, favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos, cada vez más interactivo.

Colegios, institutos, academias y otros espacios académicos están continuamente modernizándose y adaptándose a los nuevos tiempos. La enseñanza emplea Internet y tablets y ordenadores como herramientas de trabajo, por lo que la conexión se antoja igual de esencial que antaño lo eran antes los lápices y cuadernos. Consciente de ello, TP-Link, con una presencia destacada en el mercado educativo, mostrará en el stand 14A01C del pabellón 14.1 del Recinto Ferial IFEMA Madrid su solución de red con la que la conexión en estos entornos será permanente, rápida y segura.

Omada, la solución de red para una educación actual

TP-Link ha desarrollado Omada, la plataforma de redes altamente escalables y definidas por software (SDN) que ofrece un servicio de calidad tanto a alumnos como a docentes. Al integrar múltiples dispositivos, como switches, puertas de enlace y puntos de acceso Wi-Fi, tanto para espacios interiores como exteriores, esta solución provee de una cobertura inalámbrica completa a aulas, bibliotecas, laboratorios, salas de reuniones y hasta zonas de recreo, entre otras áreas.

Gracias a las tecnologías Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 5 de alta velocidad, además de la tecnología Mesh que emplea, el rendimiento y la eficiencia de la red instalada en centros educativos serán siempre las máximas con Omada. Además, permite que un gran número de equipos se conecten de forma simultánea a una misma red, sin sufrir interferencias ni cortes, lo que facilita una tarea muy frecuente en el día a día de los estudiantes, como son los trabajos en grupo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la seguridad de las conexiones en estos entornos es vital, Omada proporciona la protección que las redes educativas necesitan. Cuenta con potentes cortafuegos, detección y protección de seguridad de dispositivos, enlace IP-MAC-Puerto-VLAN, identificación y filtro de URL, WPA3, entre otras funciones de seguridad avanzadas, gracias a las cuales los usuarios podrán navegar por Internet sin riesgos.

La gestión de todos los dispositivos, que trabajan como si de un solo equipo de software y hardware se tratara; así como de la red en su conjunto, es tan sencilla que no requiere de personal IT. De forma 100% centralizada y a través de una única interfaz, ya sea en remoto, a través del controlador en la nube o el software Omada, o mediante controladores físicos, los administradores de la red podrán conocer en tiempo real el estado de las conexiones y el tráfico, configurar la red o recibir notificaciones, todo ello con el objetivo de que la gestión de la red sea total. Además, los administradores gozarán de la máxima eficiencia en el mantenimiento de las conexiones, una mayor protección de la privacidad de los usuarios y una fiabilidad del 99,99% para un funcionamiento estable que no merme el proceso de aprendizaje de los alumnos.

La educación del futuro, a examen en SIMO 2022

El pabellón 14.1 de IFEMA Madrid acoge del 22 al 24 de noviembre el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, feria que abordará las expectativas de un sector cada vez más digitalizado. Bajo el lema “Del aula digital al metaverso”, y después de dos años sin evento presencial, SIMO EDUCACIÓN 2022, reunirá cerca de 60 compañías del sector educativo, entre las que destacan empresas tecnológicas, grupos editoriales y compañías distribuidoras de materiales para centros educativos, con la finalidad de revitalizar el sector y mostrar las tendencias y novedades tecnológicas que tendrán un papel esencial en los procesos de enseñanza y la gestión de los centros educativos.

