Tienes un Mac antiguo y no puedes navegar en algunas webs. Arreglo DST Root CA X3 en Mac . En Mac Research nos han dado la solución. O actualizas tu MAc de sistema operativo o actualizas los certificados manualmente. Es algo parecido a los móviles Antiguos con Android o IOS que ya no funcionan los Let’s Encrypt

Los dispositivos afectados serán todas las Mac con versiones de macOS de 2016 o anteriores, los equipos Windows con Windows XP Service Pack 3, dispositivos Android con la versión 7.0 o anterior. En el caso de Apple, los iPhone con iOS 9 o anterior también se verán afectados, mientras que las PlayStation 3 y algunas PlayStation 4 desactualizadas tendrán el mismo problema si no cuentan con la versión de firmware 5.0 como mínimo.

En el caso de MAc os damos una solucución

Acerca de la caducidad de DST Root CA X3 en Mac

DST Root CA X3 expiró en Mac es un error que muchos usuarios de Mac probablemente hayan comenzado a ver en su navegador desde el 30 de septiembre. El error DST Root CA X3 expired on Mac impide que los usuarios visiten sitios que utilizan certificados Let’s Encrypt.

Recientemente, muchos usuarios de Mac han comenzado a informar del mismo problema con sus navegadores, es decir, la aparición de un mensaje de error al intentar visitar ciertos sitios. El mensaje de error que se muestra puede variar: » DST Root CA X3 caducado » es solo un posible mensaje de error. Otro es » Su conexión no es privada » o «Los atacantes podrían estar intentando robar su información «. Aunque los mensajes de error / advertencia que se muestran en el navegador pueden diferir, el problema subyacente sigue siendo el mismo y es el vencimiento reciente del certificado DST Root CA X3 generalizado, creado por la organización sin fines de lucro Let’s Encrypt. Muchos sitios populares usan este certificado y una vez que ha expirado, algunos (no todos) los usuarios dejaron de poder visitar esos sitios.

El factor que separa las Mac que pueden y las Mac que no pueden visitar esos sitios es la versión de macOS que tiene cada máquina. Las Mac que tienen macOS 10.12.1 o posterior no deberían tener problemas con la caducidad de este certificado. Sin embargo, si su Mac todavía ejecuta El Capitan (macOS 10.11) o una versión anterior de macOS, entonces probablemente haya comenzado a encontrar varios problemas en sus navegadores que le impiden acceder a los sitios que desea visitar.

La razón principal de todo esto es que el certificado DST Root CA X3 actualmente caducado permitía que las máquinas más antiguas reconocieran los certificados Let’s Encrypt. Sin embargo, DST Root CA X3 se creó en 2015 y su fecha de vencimiento llegó el 30 de septiembre de este año. Después de esta fecha, solo las Mac con versiones de macOS lanzadas después de 2015 pueden reconocer los certificados Let’s Encrypt y visitar los sitios que los utilizan.

Entendemos lo molesto que esto podría ser, especialmente si está usando una máquina más antigua que no se puede actualizar más allá de El Capitán. En algunos casos, la expiración de este certificado raíz tan importante podría significar que una máquina Mac más antigua podría volverse casi inutilizable para fines de navegación. Al mismo tiempo, quedan muchas Mac de este tipo en todo el mundo que se emplean en entornos de trabajo y, por lo tanto, volverse obsoletas en términos de su capacidad para navegar por Internet podría ser un gran problema. La buena noticia es que puede haber algunas soluciones a ese problema, al menos por el momento. Si bien en cierto momento en el futuro puede terminar necesitando una máquina más nueva que admita las últimas versiones de macOS, con la ayuda del método sugerido a continuación, debería poder restaurar la capacidad de su Mac para navegar por Internet.

DST Root CA X3 caducó la corrección de Mac

La solución caducada de DST Root CA X3 (Mac) es descargar, instalar y «confiar» manualmente en el nuevo certificado ISRG Root X1 en su Mac. Una solución alternativa de DST Root CA X3 expirado (Mac) sería usar Firefox, ya que tiene su propia lista de certificados.

Sin embargo, antes de continuar, es importante tener en cuenta que la mejor solución sería simplemente actualizar su macOS a una versión más nueva que El Capitan (10.11) si eso es posible en su Mac. Con un macOS más nuevo, la expiración del certificado Root X3 no sería un problema. La versión más antigua de macOS que le permitiría visitar sitios que usan certificados Let’s Encrypt y no tendría problemas con la expiración del certificado Root CA X3 es macOS 10.12.1 (High Sierra). Las siguientes Mac son compatibles con High Sierra y, por lo tanto, si su modelo de Mac se encuentra en esa lista, es probable que pueda actualizar su macOS.

MacBook Pro (2010 y posterior)

MacBook (finales de 2009 y posteriores)

MacBook Air (2010 y posteriores)

iMac (finales de 2009 y posteriores)

Mac Pro (2010 y posteriores)

Mac Mini (2010 y posteriores)

Para actualizar macOS de su Mac, simplemente vaya al menú del logotipo de Apple , abra Preferencias del sistema> Actualización de software y haga clic en el botón Actualizar ahora que debería estar disponible en la siguiente ventana. A continuación, siga los pasos en pantalla y, una vez que haya terminado, su macOS debería actualizarse a la última versión compatible con la computadora.

Ahora, para aquellos de ustedes que tienen una Mac más antigua que los modelos de la lista anterior, como ya se dijo, las dos opciones que pueden intentar para que su Mac visite libremente sitios que usan certificados Let’s Encrypt son configurar manualmente instalar el ISGR Root X1 más nuevo o usar Mozilla Firefox como su navegador principal.

Instalación manual del certificado ISGR Root X1

Haga clic en este enlace para descargar el certificado ISGR Root X1 y descargar el archivo.

Abra Spotlight Search haciendo clic en el icono de la lupa de la barra de menú o presionando Comando + barra espaciadora . Escriba Keychain Access en Spotlight Search y haga clic en el primer resultado.

En la aplicación Keychain Access, haga clic en el ícono System (no System Roots! ) De la parte superior izquierda (debajo de System Keychains ), y luego arrastre y suelte el archivo de certificado ISGR Root X1 que descargó (el archivo debe llamarse isgrootx1 .der ) en la lista de elementos de la aplicación Keychain Access. Es probable que se le solicite su contraseña de administrador, así que ingrésela y haga clic en Modificar llavero .

Ahora busque el certificado ISGR Root X1 en la carpeta Sistema de la aplicación Keychain Access, haga doble clic en él y expanda la configuración de Confianza .

Después de eso, cambie la configuración » Al usar este certificado » de » Usar valores predeterminados del sistema » a » Confiar siempre «. Si se le solicita que proporcione su contraseña nuevamente, hágalo y confirme el cambio.



Después de esto, es de esperar que ya no tenga problemas para acceder a sitios con certificados Let’s Encrypt.

Instalación de Mozilla Firefox

Firefox es conocido por usar su propia lista de certificados y no la que proviene de Apple / macOS, por lo que se ha demostrado que el uso de este navegador permite a los usuarios que tienen El Capitan o macOS anteriores en sus Mac seguir accediendo a los sitios que de otro modo serían inaccesibles usando Safari. o cualquier navegador basado en Chromium. Si por alguna razón el método anterior con la adición manual del nuevo certificado no funcionó para usted y si su Mac no puede actualizarse a un macOS superior, esta es probablemente su única opción restante. Sin embargo, tenga en cuenta que, si bien Firefox es una solución viable por el momento, esto puede cambiar en el futuro y es posible que su Mac ya no pueda visitar sitios certificados por Let’s Encrypt.