Microsoft explica la forma de instalar Windows 11 en PC que no cumplen los requisitos

Microsoft ha informado ahora de que los usuarios con equipos que no cuenten con los requisitos mínimos también tendrán una forma oficial para instalar Windows 11, aunque no se garantiza el rendimiento. Como ha informado la compañía estadounidense en un documento de soporte.Microsoft ha detallado el proceso mediante el cual los usuarios de ordenadores que no cumplan los requisitos de ‘hardware’ mínimos para soportar Windows 11 podrán instalar también este nuevo sistema operativo.

Microsoft explica como saltarte algunas restricciones de Windows 11. Lo hemos probado con un procesador i7 6500 que no estaba en la lista de soportados y se ha podido instalar y recibimos las actualizaciones. https://support.microsoft.com/en-us/windows/ways-to-install-windows-11-e0edbbfb-cfc5-4011-868b-2ce77ac7c70e?ranMID=46131&ranEAID=xRVKOWyFR74&ranSiteID=xRVKOWyFR74-iRCGU5ooMIBPKoSwa.yH6w&epi=xRVKOWyFR74-iRCGU5ooMIBPKoSwa.yH6w&irgwc=1&OCID=AID2200057_aff_78

Ante la aparicion de versiones de Windows 11 que se saltaba las protecciones o un nuevo script, poderoso y gratuito, es capaz de omitir todos los requisitos de hardware de Windows 11 y permite la instalación y actualizaciones en PCs no compatibles y también en máquinas virtuales, una limitación adicional impuesta recientemente por Microsoft. Este script forma parte de la herramienta de código abierto disponible en Github, Universal MediaCreationTool, un archivo por lotes (fantástico) que permite crear una ISO para cualquier versión de Windows 10 y que ahora se ha actualizado para soportar Windows 11.

Por si te interesa la técnica usada, decir que además del script ‘MediaCreationTool.bat’ usado para crear las imágenes, incluye otro denominado ‘Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd,’ que hace lo que su nombre señala: configura el PC para omitir las comprobaciones de hardware compatibles. Cuando se ejecuta el script realiza una variedad de tareas, que incluyen:

Creación del valor ‘AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU’ en la ruta del registro de Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup.

Registra un evento WMI para omitir la comprobación del TPM para actualizaciones del sistema, eliminando el archivo ‘C:\$WINDOWS.~BT\appraiserres.dll’ cuando se ejecuta el archivo vdsldr.exe durante la instalación de Windows 11.

Microsoft ha decido hacer púbico que poniendo una línea en ti registro de Windows con la herramienta regedit que es el editor de registro de windows.

Formas de instalar Windows 11