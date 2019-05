Estas son las ciberamenzas que ponen en riesgo la seguridad de las Smart Cities. Check Point destaca que el número de dispositivos conectados a la red crecerá de forma exponencial en los próximos años.

Madrid– Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, señala que los avances en materia de conectividad son sumamente positivos para la sociedad, pero también suponen un peligro en ciernes para la ciberseguridad. En la actualidad, es prácticamente imposible entender la vida sin Internet, no sólo desde un punto de vista retrospectivo, sino en nuestro hábitos actuales. El trabajo, los vehículos, las casas e incluso ciudades enteras son cada vez más “inteligentes” debido a la interconectividad que les une a través del Internet de las Cosas. Por ese motivo, la compañía identifica los objetivos de ciberataques más peligrosos dentro de las Smart Cities.

Según datos del estudio Digital In 2018 de Hootsuite y We Are Social, hay alrededor de 8.485 millones de dispositivos conectados a Internet. “Hoy en día ya hay más terminales conectados a la red que personas en el mundo, una cifra que va a crecer de forma exponencial en los próximos años debido a que cada vez más dispositivos como electrodomésticos, vehículos o incluso elementos de las ciudades se suman a la red. Este hecho supone que, además, cada vez existen más puntos de conexión a proteger y un mayor número de potenciales objetivos para los cibercriminales”, comenta Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal.