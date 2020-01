Microsoft lanza su navegador Edge basado en Chromium el motor de Chrome. Microsoft ha creado un nuevo navegador web desde cero utilizando el motor Chromium desarrollado por Google,

Microsoft comenzará este miércoles 15 de nero del 2020 a implementar la nueva versión de su navegador Microsoft Edge y de su buscador Bing, basadas en el motor de Google Chromium y dirigidas a su uso por parte de empresas y profesionales, para los usuarios de Windows 10.

Los usuarios comenzarán a recibir esta actualización en el navegador y en el buscador y deberán cambiar a la nueva versión. Sin embargo, los usuarios profesionales podrán retrasar esta actualización hasta que lo deseen.

El nuevo navegador continúa llevando el mismo nombre de Microsoft Edge. Aún así, es un software completamente nuevo que ofrece una mejor compatibilidad para sitios web y extensiones, tiempos de carga más rápidos, seguridad y soporte mejorados, y mejores herramientas para desarrolladores.

Junto con todas las funcionalidades que espera de un navegador web moderno, la nueva versión Chromium de Microsoft Edge ofrece algunos ajustes y características interesantes que hacen que la experiencia sea mejor y diferente.

10 mejores funciones disponibles con Microsoft Edge Chromium

Os dejamos las más destacadas.

1. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario para Microsoft Edge se ha rediseñado por completo.

2. Perfiles

Una de las mejores características que encontrará en la versión de Chromium de Microsoft Edge es «Perfiles», que, como su nombre lo indica, es una función que le permite crear perfiles (cuentas) para compartir el navegador con otras personas sin la necesidad para crear cuentas adicionales en Windows 10.

3. Seguimiento de la privacidad

A partir de esta nueva versión, además de adoptar un nuevo motor de representación, Microsoft Edge también presenta una nueva característica de privacidad conocida como «Prevención de seguimiento» para protegerlo del seguimiento en línea.

4. Extensiones de Google Chrome

Para mi es una de las mejores noticias. Como resultado de cambiar a una plataforma de código abierto, también significa que Microsoft Edge ahora es compatible con muchas funciones disponibles para los usuarios de Google Chrome, incluidas las extensiones.

5. Aplicaciones web progresivas (PWA)

Otra mejor característica disponible con el nuevo Microsoft Edge es el soporte para aplicaciones web progresivas. Progressive Web Apps es una tecnología que permite instalar y usar sitios web como aplicaciones nativas en Windows 10.

6. Lector inmersivo

Cuando intentas leer un artículo interesante en línea, a veces es imposible concentrarte con todos los elementos visuales, anuncios y enlaces alrededor del contenido. El lector inmersivo (anteriormente conocido como «Vista de lectura») .

7. Visor de PDF

Aunque la capacidad de trabajar con archivos PDF se puede encontrar en la mayoría de los navegadores web modernos, el enfoque de Microsoft Edge es un poco diferente. Además, para abrir documentos PDF desde la web o almacenados localmente en su computadora, puede seleccionar texto y hacer clic con el botón derecho en la selección para encontrar la opción de resaltar el contenido, y luego puede guardar o imprimir el documento con los resaltados.

8. Tema oscuro

Si el modo de preferencia es el color oscuro, Microsoft Edge Chromium lo tiene cubierto.

9. Colecciones

En Microsoft Edge Chromium, también obtiene Colecciones, una nueva característica que le permite facilitar la recopilación de imágenes, texto, videos y cualquier otra cosa que pueda arrastrar y soltar desde la web al grupo de colección.

10. Mejor experiencia de navegación

Aunque la compañía ha invertido mucho trabajo para hacer de Microsoft Edge la mejor experiencia de navegador para usuarios de Windows 10, nunca fue tan rápido o compatible como Google Chrome. Sin embargo, ahora que Microsoft ha reconstruido Edge desde cero usando el motor Chromium de Google, el navegador es más rápido que nunca.

«Las organizaciones con actualizaciones administradas a través de Windows Update for Business (WUfB) no recibirán automáticamente esta actualización y no necesitan implementar el kit de herramientas de bloqueo», ha subrayado la compañía en su blog.

Este navegador se ejecuta en el mismo motor Chromium que la aplicación Chrome de Google, lo que hace que mejore su compatibilidad y rendimiento tal y como asegura Microsoft.

Entre otras cosas, el nuevo Microsoft Edge incluye la herramienta de seguimiento predeterminado, para saber quién accede a los datos y quién puede compartirlos.

Por su parte, la nueva versión de Bing orientada a empresas busca ahorrar el tiempo de búsqueda de información dentro de la propia compañía. Para encontrar personas, solo es necesario escribir en la barra de direcciones un título, nombre de equipo o ubicación de la oficina, y se pueden obtener definiciones para acrónimos de la empresa, preguntas y respuestas para encontrar información interna.

A finales de 2018, la compañía anunció sus planes de adoptar el código de Chromium en el desarrollo de Microsoft Edge y Bing para crear una plataforma compatible para sus clientes.

Más tarde, en noviembre de 2019, indicó que la llegada de la versión definitiva de Microsoft Edge basado en Chromium sería este 15 de enero.

La nueva versión de Microsoft Edge llega después de que la compañía dejara este martes de dar soporte al sistema operativo Windows 7 diez años después de su lanzamiento.

Además, el uso de una plataforma de código abierto que se adopte más ampliamente significa una mejor compatibilidad de sitios web y extensiones y menos fragmentación, ya que los desarrolladores ya no necesitan gastar tiempo y recursos para ajustar sus servicios para trabajar en una plataforma diferente. Si un sitio web o una extensión funciona en Google Chrome, también debería funcionar en Microsoft Edge.

Además, Microsoft Edge ya no está vinculado al ciclo de desarrollo de Windows 10, lo que significa que la compañía ahora puede impulsar nuevos cambios y características más rápidamente, y permite que el navegador se convierta en multiplataforma (Windows 10, macOS, iOS, Android, y Linux) mejorando significativamente la experiencia de navegación para todos, sin importar el dispositivo que use.

¿Cuál es tu característica favorita disponible con la versión Chromium de Microsoft Edge?