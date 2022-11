Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Razr 2022: Motorola vuelve a poner de moda el teléfono móvil más icónico de la historia.

La vuelta de las principales tendencias de los años 2000 es ya un hecho. Minifaldas vaqueras, cropped tops, plataformas, pantalones de tiro bajo y campanas, el lip linner o el gloss ocupan de nuevo un puesto destacado en nuestros armarios y neceseres. La moda es cíclica y todo vuelve. En el mundo existe una suerte de nostalgia por los iconos de la época que también ha llegado al mundo de la telefonía móvil con los smartphones plegables.

Como pionera en el sector de los teléfonos plegables, el trabajo de Motorola para desarrollar los mejores equipos nunca ha cesado. La marca continúa innovando para extender los límites de los dispositivos plegables y ha presentado este año el nuevo motorola razr 2022. Con este nuevo lanzamiento, la compañía recupera su dispositivo más icónico, ahora dotado con la tecnología y prestaciones más avanzadas para las necesidades de los usuarios más exigentes.

El smartphone se han convertido en una extensión de nosotros mismos y, por tanto, una nueva forma de expresión. De la misma manera que contamos cómo somos y nos sentimos con nuestros outfits lo hacemos con los dispositivos móviles. Por ello, si todavía no has sucumbido a este revival de los 2000 o quieres volver a hacerlo en tu próxima salida, un “móvil concha” no debe faltar.



Móviles concha sí, pero con toda la innovación de hoy en día

Sentirse como Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton o las Destiny’s Child con tu móvil plegable sin renunciar a tener las especificaciones más demandadas por los usuarios es posible. Motorola ha recuperado su icónico Razr 2022 mejorando sus características clave para convertirlo en el smartphone más deseado por los amantes de la moda.

De la misma manera que completamos nuestros looks con accesorios llamativos, el Razr 2022 con su diseño compacto y elegante no puede faltar en tus próximos outfits con el flow Y2K.

Esta nueva edición modernizada del icónico teléfono móvil está a la altura de las expectativas de los usuarios más exigentes.

Su doble pantalla con panel interactivo Quick View que permite estar siempre conectada leyendo y enviando mensajes, sacando fotos e, incluso, pagar, sin necesidad de abrir el teléfono. Además, la impactante pantalla flexible de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 144 Hz hará que no eches de menos tu smartphone tradicional en tu día a día.

¿Y sabes qué es lo mejor? La bisagra que te permite mantener el dispositivo abierto para trabajar, jugar, maquillarse, grabar TikToks, hacer videollamadas… sin necesidad de sujetarlo.

Crear contenidos con nuestro smartphone ha dejado de ser una opción. A lo largo de un día normal tomamos multitud de fotos de nuestros looks, comidas o escapadas y el Razr 2022 está a la altura de las expectativas de los mejores fotógrafos.



Con la nueva propuesta de motorola podrás sacar las mejores fotos al contar con la más avanzada en un teléfono de esta tipología. Razr 2022 dispone de 50 MP en el sensor principal y sensor ultra gran angular de 13 MP para poder tomar las fotos más nítidas y vibrantes con el cuádruple de información visual en el mismo plano.

El motorola razr 2022 está disponible en España a través de motorola.es y retailers habituales a un precio de 1.199 euros.

. Leer artículo completo en Frikipandi Razr 2022: Motorola vuelve a poner de moda el teléfono móvil más icónico de la historia