El OnePlus Nord CE 5G a la venta en España desde hoy. Disponible a partir de los 299€, este dispositivo hace que la experiencia de la firma OnePlus sea más accesible que nunca.

OnePlus ha anunciado hoy el inicio de la venta en toda Europa de la última incorporación a la línea de productos Nord, el OnePlus Nord CE 5G. Disponible en tres colores diferentes -Blue Void, Charcoal Ink y Silver Ray- los usuarios ya pueden pedir el dispositivo en oneplus.com/es, y en Amazon.es.

Las siglas “CE» del OnePlus Nord CE 5G significan «Core Edition» al ofrecer una experiencia rápida y fluida y las funcionalidades básicas más potentes, todo ello respaldado por la calidad de OnePlus que los usuarios de la marca ya conocen. El dispositivo combina las mejores características de hardware de su rango de precio, que incluyen un versátil sistema de triple cámara de 64 MP, una pantalla Fluid AMOLED de 90 Hz, un potente procesador Snapdragon 750G 5G, una carga rápida mejorada con la tecnología Warp Charge 30T Plus, junto con el ya característico OxygenOS11 rápido y fluido de OnePlus, para ofrecer una excelente experiencia de usuario diaria. Además, el OxygenOS 11 presenta mejoras significativas en características como el Modo Oscuro, el Modo Zen y el Always On Display (AOD). Este sistema operativo se ha optimizado para funciones con una sola mano, gracias a los controles táctiles reposicionados y un diseño simple pero audaz.

Con 7,9 mm de grosor y 170 g de peso, el Nord CE 5G es el dispositivo OnePlus más delgado desde el OnePlus 6T. Además, se han agregado características adicionales al Nord CE, como el conector para auriculares de 3.5 mm. Para añadir a la oferta un atractivo diseño, y especialmente en la versión OnePlus Nord CE Blue Void, se ha incluido un acabado mate AG resistente a las huellas dactilares, una técnica que OnePlus estrenó por primera vez en el buque insignia OnePlus 8 Glacial Green. Como todos los dispositivos insignia de OnePlus, el Nord CE recibirá dos años de actualizaciones de software y tres años de actualizaciones de seguridad.

Precio y disponibilidad