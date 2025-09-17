EA SPORTS F1 25: Temporada 3 celebra los 10 años de Haas con F2 2025 y nuevas actualizaciones

Compartir Facebook

UNA DÉCADA DE EMOCIÓN Y VELOCIDAD: EA SPORTS™ F1® 25 ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE CONTENIDO EN VIVO

El 10.º aniversario de Haas llega con celebraciones exclusivas: nuevos desafíos, la inclusión de F2 2025, mejoras deportivas, actualización de valoraciones de pilotos y mucho más para los fans de la Fórmula 1.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) anuncia hoy el lanzamiento oficial de la Temporada 3 de contenido en directo para EA SPORTS F1 25, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA™. Esta nueva entrega, activa del 17 de septiembre al 11 de noviembre, rinde homenaje al décimo aniversario de Haas F1 Team, con eventos conmemorativos y desafíos especiales que permiten a los jugadores revivir la trayectoria del equipo estadounidense. Además, la actualización trae consigo algunas de las incorporaciones más esperadas: la temporada completa de F2™ 2025, una gran Actualización Deportiva y una nueva revisión de las valoraciones de los pilotos.

Haas: una década en la élite

El contenido especial dedicado a Haas sitúa en el foco a uno de los equipos más constantes y luchadores de la parrilla. Los usuarios podrán revivir hitos memorables de la escudería, como los primeros puntos conseguidos en su debut en Australia 2016 o la sorprendente doble llegada en el Top 5 durante Austria 2018. Cada reto ofrece recompensas únicas, entre ellas cascos y diseños inspirados en la identidad de Haas, y todavía queda por descubrir un Desafío Pro que pondrá a prueba a los más competitivos. Coincidiendo con la carrera de casa en el Circuito de las Américas, se celebrará un Fin de Semana de Acceso Gratuito del 16 al 20 de octubre, acompañado de un bono de Doble XP para los jugadores habituales.

El futuro también pisa fuerte: llega la F2 2025

La Temporada 3 no solo mira al pasado. La nueva generación de talentos se suma al título con la llegada de F2™ 2025, incluyendo los 11 equipos oficiales, 22 pilotos y un calendario completo de 14 pruebas. Paralelamente, la Actualización Deportiva actualiza los monoplazas de Fórmula 1® con cambios en aerodinámica, colocación de patrocinadores y mejoras visuales, con el objetivo de reflejar lo más fielmente posible el estado actual del campeonato real.

Declaraciones oficiales

“Cumplir diez años en la parrilla es un logro mayúsculo para Haas, un equipo que ha sabido hacerse un hueco en la Fórmula 1® gracias a su perseverancia y espíritu de lucha”, comentó Lee Mather, Senior Creative Director en Codemasters. “Queremos que los jugadores puedan revivir ese recorrido dentro del juego con la Temporada 3, sin dejar de lado nuestro objetivo principal: brindar la experiencia de F1® más auténtica, realista y cargada de emoción posible.”

Valoraciones actualizadas de pilotos

Las nuevas Valoraciones de Pilotos, elaboradas a partir del rendimiento en pista desde Spa-Francorchamps hasta Monza y con la colaboración de un panel de especialistas, llegan con cambios destacados:

Max Verstappen recupera una valoración de 94 tras su impecable triunfo en Monza.

Gabriel Bortoleto mejora en cuatro puntos (78) gracias a su constancia con Sauber.

Fernando Alonso asciende a 89 tras mostrar gran regularidad en las últimas citas.

Carlos Sainz, en cambio, desciende a 84 tras varios contratiempos en carrera.

La lista completa y detallada de Valoraciones de Pilotos se hará pública mañana en el portal oficial del juego.

Dónde jugar y cómo acceder a más contenido

EA SPORTS F1 25 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC. Los jugadores que adquieran la Iconic Edition recibirán contenido exclusivo, entre ellos el Lewis Hamilton Iconic Pack, el F3™ Driver Icons Pack y un bono de 18.000 PitCoin.

Además, los suscriptores de EA Play* tienen ventajas añadidas: acceso a una prueba de 5 horas, un extra mensual de 5000 XP y un 10% de descuento en compras digitales (incluyendo PitCoin, expansiones y el propio juego).

Para conocer todos los detalles de la Temporada 3 y estar al tanto de próximas novedades, visita el blog oficial del juego de Fórmula 1.