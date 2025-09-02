Décimo aniversario de World of Warships

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los jugadores pueden celebrar diez años de World of Warships con muchas recompensas diarias, el nuevo modo de juego de Explosión del Pasado y experimenta la evolución de World of Warships con un Puerto especial por el décimo aniversario

Wargaming, desarrollador y editor del juego naval multijugador World of Warships, está celebrando 10 años en alta mar. Para celebrar la última década de conflictos navales, la actualización de septiembre está cargada de contenido y recompensas gratuitas, entre las que se incluyen Supercontenedores y barcos. Además, llega un nuevo Puerto lleno de Easter Eggs y más cruceros alemanes se añaden al Acceso Anticipado. La celebración también traerá el modo de juego Explosión del Pasado, que sumerge a los jugadores en diferentes épocas del juego. También llegarán nuevas temporadas de Batallas de Clanes y Batallas de Clasificación.

Tráiler del décimo aniversario:

A través de la última década, World of Warships ha seguido aumentando su base de jugadores en todo el mundo ofreciendo más de 800 barcos representados con precisión y acumulando más de 1200 millones de horas de juego. Más allá del juego, World of Warships ha trabajado para apoyar varias organizaciones benéficas, incluyendo Save the Children y Help for Heroes , colaborando con la comunidad para recaudar más de 240.000 dólares. El título también ha impulsado iniciativas como Longest Night of Museums, el directo anual de World of Warships dedicado a educar a los espectadores sobre los museos navales alrededor del mundo.

Para celebrar el aniversario, World of Warships trae un mes cargado de barcos gratis, bonificaciones y mucho más. Iniciando sesión cada día, los jugadores pueden conseguir recompensas con el calendario de inicio de sesión, que incluye: Supercontenedores, Carbón, Créditos, XP libre, días de Cuenta Premium y Fichas Festivas que también se pueden conseguir con Bonificaciones de Rendimiento en Combate. Estas Fichas pueden ser utilizadas en la Armería para conseguir hasta 130 Supercontenedores incluyendo los contenedores “La hora más gloriosa”, “Determinado y Veloz”, “La Era de Sa Zhenbing” y “Batalla de Paso De Patria”; además de una gran variedad de barcos, incluyendo el crucero pesado Premium japonés de Nivel X Kushiro.

Las celebraciones continúan con una gran variedad de contenedores gratis que pueden contener barcos raros. Entre estos contenedores se encuentra el contenedor Especial del Décimo Aniversario, que garantiza un barco de Nivel VI; y un contenedor Barco Premium VII, que se puede conseguir a través del Pase de Evento 10º Aniversario. Los jugadores veteranos también pueden esperar contenedores adicionales, incluyendo el contenedor élite Barco Premium VIII para los jugadores con más de cinco años y 25 batallas a sus espaldas, y un contenedor élite Barco especial X para aquellos que han estado en el juego desde que comenzó.

Experimenta Explosión del Pasado, un nuevo modo de juego por tiempo limitado y un nuevo Puerto

Por el décimo aniversario, World of Warships también trae un nuevo modo de juego por tiempo limitado para que los jugadores pongan a prueba su valía. Explosión del Pasado transporta a los jugadores a los viejos tiempos, eliminando portaaviones y submarinos, para ofrecer a sus usuarios la experiencia original de World of Warships cuando se lanzó hace una década. Estructurado en seis capítulos, cada uno ofrece un vistazo a la historia de World of Warships rememorando la jugabilidad, barcos y los mapas que había en aquel momento. El último capítulo llegará con un nuevo set de los elementos originales del juego a los jugadores tendrán que adaptarse de nuevo.

También llega el nuevo nostálgico Puerto Muelle de la Década, con muchos Easter Eggs que encontrar y un diario que detalla la historia del juego en la última década. Una nueva versión de la pantalla de novedades en el Puerto compartirá las últimas noticias mientras ofrece a los jugadores la oportunidad de ver un resumen personalizado de su paso por el juego, detallando sus estadísticas a través de las batallas y el tiempo jugado.

La nueva línea de cruceros alemanes atraca en el Acceso Anticipado

La actualización del décimo aniversario de World of Warships también verá la llegada de nuevos cruceros alemanes al Acceso Anticipado, incluyendo el crucero pesado de Nivel VI Deutschland, el crucero pesado de Nivel VII Admiral Scheer, el crucero pesado de Nivel VIII Knesebeck, el crucero pesado de Nivel IX Manteuffel y el crucero pesado de Nivel X Prinz Adalbert. Además, estos navíos: Knesebeck, Manteuffel y Prinz Adalbert recibirán camuflajes permanentes para cada uno para celebrar su llegada.

Cada una de estas embarcaciones alemanas se especializa en el combate a corta distancia usando su gran batería principal para infligir un gran daño. Su gran precisión les convierte en candidatos ideales para el combate a corta distancia; además, vienen equipados con baterías secundarias mejoradas que complementan su potencial. Como es típico en los barcos alemanes, llegan con Búsqueda hidroacústica mejorada y una gran defensa, convirtiéndolos en poderosos adversarios en alta mar.

Terminando con la actualización, World of Warships verá la continuación de la campaña “En nombre del mañana”, el regreso de las Batallas Asimétricas y un rediseño del Daño a los módulos. Además, llegarán submarinos a las Operaciones y también nuevas temporadas de Batallas de Clanes y Batallas de Clasificación.