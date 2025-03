Análisis de WWE 2K25

Compartir Facebook

La serie WWE 2K ha estado en buena forma en los últimos años, así que Johan se ha engrasado y se ha puesto las mallas para ver si la versión de este año continúa esa tendencia.

WWE 2K25 es un videojuego de deportes de lucha libre profesional desarrollado por Visual Concepts y publicado por 2K que llegará el 14 de marzo para las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. WWE 2K25 te trae una selección sin igual de Superstars actuales, Leyendas y miembros del Salón de la Fama.

Os dejamos el comienzo con el entrenamiento

La lista de más de 300 jugadores abarca varias generaciones y cuenta con Seth «Freakin» Rollins, Undertaker, «The American Nightmare» Cody Rhodes, CM Punk, Jade Cargill y muchos más. El nuevo Showcase, presentado por «The Wiseman» Paul Heyman, celebra a una de las dinastías familiares más históricas de la lucha libre. Revive enfrentamientos legendarios o combates de ensueño entre The Bloodline y Superstars y Leyendas de la WWE.

WWE 2K25, la última entrega de la famosa serie de juegos de lucha de Visual Concepts y 2K Games, ha llegado con importantes mejoras y novedades que emocionarán tanto a los fanáticos de toda la vida como a los nuevos jugadores.

Nada más empezar a jugar, o mejor dicho nada más activar el juego, veremos a una cara conocida dándonos la bienvenida a WWE 2K25. No se trata de otro que del propio Paul Heyman, the Wiseman, que nos invita a recuperar el tono tras meses en el sofá alejados de la lucha. ¿El método? Entrar en el Performance Center y superar una serie de tutoriales que nos pondrán al día y nos premiarán con algunas recompensas.

Tecnicamente sobresaliente en PS5 Pro. Los combates en WWE 2K25 son sencillamente alucinantes sea cual sea el modo de juego que hayas elegido. La representación de las leyendas y las superestrellas es tan fiel que a veces dudas de si realmente estás jugando a un videojuego o viendo un combate real. Los movimientos, las expresiones y la forma de ejecutar las distintas técnicas de cada luchador y luchadora logran dejar con la boca abierta al jugador. En la versión probada en PS5 el juego corre sin despeinarse en ambas cámaras, logrando cosas tan alucinantes como que se puedan romper las luces LED de los trajes de los luchadores.

Si en los visual es sobresaliente, lo mismo sucede en lo sonoro, con la inclusión de voces originales, sonidos clásicos y una cantidad ingente de canciones en una banda sonora que podemos personalizar en todo momento

Uno de los aspectos más destacados del juego es la actualización del modo MyGM, que ahora incluye capacidades multijugador en línea, permitiendo a hasta cuatro jugadores participar en el draft y la gestión de shows de lucha de manera competitiva. Esta adición ha transformado el ya popular modo en una experiencia aún más atractiva.

Otra novedad emocionante es el partido de Reglas de Bloodline, que permite a los jugadores llamar a aliados durante un combate, creando una dinámica de juego impredecible y emocionante. Este modo ha sido elogiado por su implementación de inteligencia artificial que maneja inteligentemente el caos, asegurando que los combates sean emocionantes y tácticamente interesantes.

El modo MyRise regresa con una historia nueva y atractiva centrada en la invasión de NXT Mutiny, una narrativa de invasión que añade frescura al enfoque narrativo del juego. Los jugadores pueden experimentar la guerra de marcas y participar en combates intergénero, lo que añade una capa de profundidad estratégica al juego.

El trabajo de WWE 2K25 por ofrecer contenidos a todos los jugadores es sobresaliente, incluyendo algo para cada tipo de jugador. Mi LEYENDA regresa con su invitación a convertirnos en la nueva superestrella del mundo de la lucha libre profesional, aunque este año viene con cambios, y muy potentes, en su propuesta. Lo primero que destaca es la presencia de los famosos combates intergénero que llevan un tiempo anunciando a bombo y platillo. Un gran acierto que, más allá del hecho de ver a hombres y mujeres compartiendo ring, en Mi LEYENDA ofrecen una campaña protagonizada por luchadores y luchadoras una trama más coherente y mejor plasmada que la de años anteriores.

Una vez más, el modo sandbox de WWE 2K, UNIVERSE, mantiene su presencia junto a Mi FACCIÓN, que ofrece algunos cambios respecto a lo que ya pudimos disfrutar en el juego de batalla de cartas coleccionables de WWE 2K24. Nuevos nuevos tipos de nodo para el single player y la presencia del World Tour, que viene a desplazar a Proving Grounds son los grandes cambios de este modo que te permitirá ‘viajar’ a distintas ubicaciones.

A pesar de sus muchos aspectos positivos, WWE 2K25 también introduce The Island, un modo (que es todo un bombazo).

Lo primero que cabe destacar de The ISLAND es que es una experiencia exclusiva de PS5 y Xbox Series X/S, lo que la convierte en el regalito por jugar en consolas de última generación. La propuesta, sobre la mesa, es excitante: un centro multijugador en línea para 50 jugadores que nos permite personalizar al máximo a nuestro luchador o luchadora. Desde sus orígenes hasta su estilo de lucha, debemos crear a nuestro personaje eligiendo su físico, su tipo de cuerpo, sus peinados… y todo lo necesario para crear su aspecto entre varias opciones de personalización que permiten jugar con la estética y la altura así como el tipo de luchador que queremos. Todo esto afectará a los atributos de nuestro personaje, que cambiarán según las opciones que elijamos, contando cada una con sus ventajas y sus debilidades.

Una vez creado el personaje, podremos personalizar su aspecto y modificar sus ropas y peinados aprovechando los elementos que tengamos en el armario o pasando por las tiendas, peluquerías y talleres de tatuaje que hay en la isla. The island ha sido criticado por su fuerte enfoque en las microtransacciones. El modo ofrece una experiencia similar a un parque temático con diversas atracciones y misiones temáticas de superestrellas de la WWE. Sin embargo, la omnipresente mecánica de pago para ganar y el énfasis en la moneda virtual pueden restar al disfrute general, llevando a algunos a sugerir ignorar este modo por completo. No sería malo si no fuera porque la cantidad de VC que ganamos por partida es irrisoria y sin pagar cuesta evolucionar.

En general, WWE 2K25 es aclamado por sus sólidas mejoras en todos los modos de juego, un enorme elenco de más de 300 luchadores y la introducción de nuevos tipos de combates que mantienen el juego fresco y atractivo. Críticos y jugadores por igual reconocen el juego como un paso significativo hacia adelante para la serie, con gráficos enriquecidos y una acción en el ring más realista que imita de cerca la emoción y la imprevisibilidad de los verdaderos combates de la WWE.

WWE 2K25 llega por la puerta grande y se reinventa a sí mismo con todo lo necesario para satisfacer a todo tipo de jugadores. Sus nuevos combates intergénero, sus nuevas historias, los añadidos y mejoras y la presencia de los demandados combates underground son sólo la punta de un iceberg

Para cualquiera que busque una experiencia de lucha exhaustiva, WWE 2K25 ofrece un paquete robusto lleno de entretenimiento, profundidad estratégica y el encanto inconfundible de la lucha profesional. ¡Es recomendable su compre?Si eres amante de la lucha libre este es el juego definitivo. Con más de 300 personajes jugables, un nuevo modo de cámara, el regreso de la espectacularidad del pressing catch más tradicional y la promesa de nuevos contenidos en el futuro, es muy difícil resistirse. Un gran trabajo que demuestra, ahora sí, que en esto de la lucha libre pocos saben tanto como Visual Concept con 2K.

