Rebel Wolves y Bandai Namco Entertainment tienen el placer de invitarte a conocer The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker es el primer capítulo de la nueva saga de rol de Rebel Wolves, con un fuerte enfoque en la historia y la narrativa, desarrollado en Unreal Engine 5 para PC, PlayStation y Xbox.

El 13 de enero, bajo la Luna Llena del Lobo, se presentó este juego en un Evento Oficial que fue retransmitido desde el estudio de Rebel Wolves en Twitch.

Ya puedes descubrir cómo la Europa medieval del siglo XIV se enfrenta a leyendas a través de los ojos de Dawnwalker. Conoce todo sobre Vale Sangora: su turbulenta historia, paisajes naturales e intrigantes habitantes con oscuros secretos. No te pierdas el tráiler CGI que sirve como apertura del juego; aprende sobre los pilares y conceptos principales del título, incluyendo sus orígenes, mundo, lore, historia, narrativa y arte, y un pequeño vistazo a su jugabilidad.

Para más información sobre The Blood of Dawnwalker y otros productos de Bandai Namco Entertainment America Inc., por favor visita http://www.bandainamcoent.eu.

