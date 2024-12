Próximamente en Xbox Game Pass: Microsoft Flight Simulator 2024, Goat Simulator Remastered y mucho más

Compartir Facebook

Xbox ha compartido nuevos títulos que llegarán muy pronto a Xbox Game Pass esta primera quincena de mes y más, incluidos nuevos títulos para los miembros de Game Pass Standard y Microsoft Flight Simulator 2024 disponible desde el primer día de su lanzamiento:

Metal Slug Tactics , 5 de noviembre (PC, consola y nube) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

5 de noviembre (PC, consola y nube) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Go Mecha Ball , 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard.

, 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard. Harold Halibut , 6 de noviembre (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard.

, 6 de noviembre (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard. The Rewinder , 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard.

, 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard. Turnip Boy Robs a Bank , 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard.

, 6 de noviembre (Consola) – Game Pass Standard. Goat Simulator Remastered , 7 de noviembre (PC, Xbox Series X|S y nube) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

, 7 de noviembre (PC, Xbox Series X|S y nube) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Microsoft Flight Simulator 2024, 19 de noviembre (PC, Xbox Series X|S y nube) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

También se han anunciado las nuevas recompensas de Xbox Game Pass Ultimate para este mes de noviembre que incluye contenido para EA Sports UFC 4.

Para más información sobre estas nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass, visita la publicación de Xbox Wire. Descubre más sobre los planes de Game Pass en la herramienta «Elige tu Plan».

Muy pronto

Metal Slug Tactics (Cloud, consola y PC): 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día! ¡ Metal Slug regresa con un explosivo estilo! Sumérgete en este dinámico juego de rol táctico con un toque roguelite y experimenta la icónica acción de correr y disparar de la serie original, redefinida. Toma tus armas, reúne a tu escuadrón y conquista el campo de batalla para derrotar al infame Ejército Rebelde.

Go Mecha Ball (Consola): 6 de noviembre

Ahora con Game Pass Standard

¡Prepárate y sal a rodar en este shooter de dos joysticks con progresión roguelike! Ábrete paso a través de niveles de estilo arcade, usando física similar al pinball combinada con un arsenal de armas devastadoras. ¡Derrota oleadas de robots enemigos, lucha contra jefes gigantes y mejora tu robot entre partidas!

Harold Halibut (Xbox Series X|S): 6 de noviembre

Ahora con Game Pass Standard

Harold Halibut es un juego narrativo hecho a mano sobre la amistad y la vida en una nave espacial del tamaño de una ciudad sumergida en un océano alienígena. Únete a Harold mientras explora un vibrante mundo retrofuturista en su búsqueda por encontrar el verdadero significado del hogar.

The Rewinder (Consola) – 6 de noviembre

Ahora con Game Pass Standard

Un juego de aventuras y rompecabezas en 2D inspirado en el folclore tradicional chino. Te pondrás en la piel de Yun, un «rebobinador» que tiene la capacidad de entrar en la memoria de las personas e influir en sus acciones. Al utilizar los «sentidos» e influir en las «intenciones» de los demás, puedes cambiar la historia.

Turnip Boy Robs a Bank (Consola) – 6 de noviembre

Ahora con Game Pass Standard

Únete a Turnip Boy y forma equipo con Pickled Gang para planificar y ejecutar el robo más extraño de todos los tiempos. Extorsiona a rehenes, roba objetos de valor, lucha contra la policía y usa herramientas extravagantes compradas en la red oscura para adentrarte en las bóvedas del Botanical Bank.

Goat Simulator Remastered (Cloud, PC y Xbox Series X|S): 7 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día! ¡ El GOAT ha vuelto! Ábrete paso lamiendo, volteando y dando cabezazos en un mundo sandbox caótico en el que tú pones las reglas. Disfruta de una física alocada, gráficos mejorados y clásicos DLC en un único y elegante paquete. ¡Es hora de tomar la vida por los cuernos y emprender una aventura!

Microsoft Flight Simulator 2024 (nube, PC y Xbox Series X|S): 19 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día! De la mano de Xbox Game Studios y Asobo Studios, desarrolla tu carrera en la aviación con misiones generadas dinámicamente, compite contra otros pilotos y explora el gemelo digital más detallado del mundo hasta la fecha. Embárcate en una aventura global con nuestra flota de aeronaves más grande mientras Microsoft Flight Simulator 2024 lleva la simulación a nuevas cotas de autenticidad y realismo. ¡ Preinstala hoy para responder a la llamada desde el primer día!

En caso de que te lo hayas perdido

Botany Manor ya está disponible con Game Pass Standard

Explora la histórica mansión de la botánica jubilada Arabella Greene, que ha reunido una colección de flora rara y olvidada hace mucho tiempo que requiere condiciones especiales para ayudarlas a florecer. Desbloquea nuevas semillas, busca pistas en los elementos esparcidos por la residencia y resuelve cada rompecabezas de jardinería para revivir estas plantas.

StarCraft: Remastered (PC) – 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prepárate para redescubrir un clásico. StarCraft: Remastered mejora el juego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción original de Blizzard Entertainment y su aclamada expansión, StarCraft: Brood War , de principio a fin. Vive la batalla intergaláctica entre los terran, los protoss y los zerg con gráficos y audio mejorados, y la misma jugabilidad clásica que convirtió a StarCraft en un fenómeno mundial.

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 de noviembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Con millones de jugadores ya en la lucha, StarCraft II ha hecho historia en los videojuegos. Ahora te toca a ti tomar el mando y liderar a vastos ejércitos de terran, protoss y zerg hacia la victoria entre las estrellas. Prepárate para la guerra interestelar, comandante. Te necesitan en el frente. La colección de campaña de StarCraft II incluye Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void y Nova Covert Ops.

DLC / Actualizaciones del juego

Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown Multiplayer Map – Ya disponible ¡

El Nuketown original ha vuelto! Este homenaje a la versión que los jugadores conocieron por primera vez en Call of Duty: Black Ops es una versión exacta (aunque gráficamente mucho mejor) del original, que conserva el diseño clásico de los años 50 del sitio de pruebas de Nevada. Obtén más información sobre la última actualización de contenido en el blog de Call of Duty .

Actualización de Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition: ya disponible

Los miembros de Game Pass Ultimate y Game Pass para PC pueden comprar la actualización de Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition para desbloquear contenido adicional, incluido BlackCell, que incluye el pase de batalla de la temporada 1, 20 saltos de nivel, 1100 CP y más. La actualización de Vault Edition también incluye el paquete de operador Hunters vs Hunted, cinco armas Mastercraft y el paquete Gobblegum para zombis por rondas.

No Man’s Sky : The Cursed Expedition – Ya disponible La decimosexta expedición

de No Man’s Sky , The Cursed, ve a los jugadores luchar contra realidades que colapsan en una inquietante zona crepuscular, con la promesa de recompensas exclusivas por tiempo limitado, incluida la nueva nave espacial Boundary Herald con forma de platillo.

Sea of ​​Stars: Dawn of Equinox – 12 de noviembre

En esta actualización gratuita, Dawn of Equinox dará vida a la visión completa de Sea of ​​Stars , incorporando todo lo que no se pudo incluir en el lanzamiento, junto con algunas de las características y mejoras más solicitadas, incluido el modo cooperativo local, el combate 2.0, un prólogo renovado y mucho más.

Beneficios de Game Pass Ultimate

EA Sports UFC 4 : 1600 puntos UFC: ya disponible

Entra al octágono con estilo en UFC 4 con 1600 puntos UFC para personalizar a tu luchador con equipo desbloqueable, gestos, tarjetas de perfil y más. ¡Personaliza a tu luchador y da forma a tu leyenda!

Salida el 15 de noviembre

Los siguientes juegos dejarán la biblioteca de Game Pass pronto. Vuelve a ingresar para obtener los logros restantes antes de que se vayan o usa tu descuento de membresía para ahorrar hasta un 20 % en tu compra y mantenerlos en tu biblioteca.

Dicey Dungeons (nube, consola y PC)

Dungeons 4 (nube, consola y PC)

Simulador de cabra (PC)

Like a Dragon: Ishin! (Nube, consola y PC)

Como un dragón: El hombre que borró su nombre (Cloud, consola y PC)

Persona 5 Tactica (nube, consola y PC)

Somerville (nube, consola y PC)

Como siempre, puedes encontrar los últimos recordatorios de cuándo estos juegos «próximamente» se convertirán en «disponibles hoy» en Game Pass , PC Game Pass y Xbox .

