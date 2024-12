Compartir Facebook

Próximamente en Xbox Game Pass: Indiana Jones y el Gran Círculo, Crash Team Racing Nitro-Fueled y mucho más

Xbox ha compartido los nuevos títulos que llegarán muy pronto a Xbox Game Pass este mes, incluyendo Indiana Jones y el Gran Círculo y Overthrown (Game Preview) desde el primer día.

Además, Crash Team Racing Nitro-Fueled estará disponible con Game Pass a partir de mañana. También habrá nuevos juegos para los miembros de Game Pass Standard.

Semana del 2 de diciembre:

Crash Team Racing Nitro-Fueled , 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard y Game Pass Core

, 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard y Game Pass Core Forza Motorsport , 4 de diciembre (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

, 4 de diciembre (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard Hauntii , 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Standard

, 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Standard Humanity , 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Standard

, 4 de diciembre (Consola) – Game Pass Standard EA Sports WRC , 5 de diciembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) (EA Play) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass

, 5 de diciembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) (EA Play) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass Overthrown (Game Preview), 5 de diciembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Semana del 9 de diciembre:

Indiana Jones y el Gran Círculo , 9 de diciembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass

, 9 de diciembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass Wildfrost, 10 de diciembre (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Semana del 30 de diciembre:

Carrion, 2 de enero (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard

Semana del 6 de enero:

Road 96, 7 de enero (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard

También se han anunciado las recompensas de Xbox Game Pass Ultimate para este mes de diciembre que incluye contenido para Metaball, World of Warships y Stumble Guys.

Para más información sobre estas nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass, visita la publicación de Xbox Wire. Descubre más sobre los planes de Game Pass en la herramienta «Elige tu Plan».

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Consola) – 4 de diciembre

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

Crash ha vuelto a tomar el mando. Prepárate para acelerar a fondo con Crash Team Racing Nitro-Fueled . Es la auténtica experiencia de CTR y mucho más, ahora totalmente remasterizada y acelerada al máximo. Calienta motores con los modos de juego, personajes, pistas, potenciadores, armas y controles originales. Es el CTR que amas, ahora a toda marcha.

Forza Motorsport (Xbox Series X|S): 4 de diciembre

Ahora con Game Pass Standard

Disponible con Game Pass Ultimate, PC Game Pass y ahora también con Game Pass Standard. Compite con más de 500 autos del mundo real, incluidos autos de carrera modernos y más de 100 autos nuevos en Forza Motorsport . Haz que cada vuelta cuente en 20 entornos reales, con ubicaciones favoritas de los fanáticos y múltiples diseños de pistas para dominar. Cada pista cuenta con puntajes en vivo en la pista, hora del día completamente dinámica con el clima y condiciones de conducción únicas que garantizan que nunca dos vueltas se vean o jueguen igual.

Hauntii (Consola): 4 de diciembre

Ahora con Game Pass Standard

Juega como un pequeño fantasma valiente pero ingenuo, Hauntii, y emprende una misión guiado por enigmáticos Eternianos. Posee, resuelve acertijos y da forma a tu destino en esta cautivadora aventura. El estilo artístico del juego, elaborado a mano, combina el arte lineal y la animación con una paleta llamativa, creando una experiencia visualmente cautivadora.

Humanity (Consola) – 4 de diciembre

Ahora con Game Pass Standard

Conviértete en un Shiba Inu y ayuda a reconstruir la humanidad en el aclamado juego de acción y rompecabezas Humanity . Da órdenes para guiar a una horda de humanos sin mente hacia la meta a través de 90 niveles de modo historia cada vez más desafiantes. Luego, elige entre miles de rompecabezas creados por usuarios que amplían la amplitud de la mecánica o diseña el tuyo propio y compártelo con la comunidad.

EA Sports WRC (Cloud, PC y Xbox Series X|S) EA Play – 5 de diciembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Construye el auto de tus sueños y obtén acceso ilimitado a EA Sports WRC, que pronto estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass a través de EA Play. Los miembros pueden luchar contra los elementos en tierra, nieve y asfalto en busca de la carrera perfecta. Además, ahorra un 10 % en las compras digitales de EA, incluida la expansión de temporada WRC 24.

Overthrown (vista previa del juego) (nube, PC y Xbox Series X|S) – 5 de diciembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día! Levanta y lanza cualquier cosa mientras construyes y gestionas tu reino en este caótico juego de construcción de ciudades con un modo cooperativo para hasta 6 jugadores. Aprovecha el poder de tu corona que roba almas para participar en combates de estilo anime, cultivar la tierra, recolectar recursos y mucho más.

Indiana Jones y el Gran Círculo (Cloud, PC y Xbox Series X|S): 9 de diciembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día! Descubre uno de los mayores misterios de la historia en Indiana Jones and the Great Circle , una aventura en primera persona para un jugador ambientada entre los acontecimientos de “Raiders of the Lost Ark” y “The Last Crusade”. Estamos en el año 1937, fuerzas siniestras están recorriendo el mundo en busca del secreto de un antiguo poder conectado con el Gran Círculo, y solo una persona puede detenerlas: Indiana Jones. Realiza la preinstalación ahora para desentrañar el misterio desde el primer día.

Wildfrost (Cloud, consola y PC): 10 de diciembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Enfréntate a los elementos en Wildfrost , un juego de construcción de mazos táctico de estilo roguelike! Viaja a través de una tundra helada y recolecta cartas lo suficientemente fuertes como para desterrar el invierno eterno.

Carrion (Cloud, consola y PC): 2 de enero

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Carrion regresa a la biblioteca de Game Pass con un juego de terror inverso en el que asumes el papel de una criatura amorfa de origen desconocido. Persigue y consume a quienes te encarcelaron para propagar el miedo y el pánico por toda la prisión. Crece y evoluciona mientras derribas esta prisión y adquieres habilidades cada vez más devastadoras en el camino hacia la retribución.

Road 96 (nube, consola y PC): 7 de enero

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

En la biblioteca de Game Pass, Road 96 es un viaje por carretera loco y hermoso. En este arriesgado viaje por carretera hacia la frontera, conocerás personajes increíbles y descubrirás sus historias y secretos entrelazados en una aventura en constante evolución. Pero cada kilómetro te abre la puerta a una elección que tomar. Tus decisiones cambiarán tu aventura, cambiarán a las personas que conozcas y tal vez incluso cambien el mundo.

Más juegos llegarán a Game Pass Core el 4 de diciembre

Los miembros de Game Pass Core pueden esperar tres juegos más que llegarán a la biblioteca el 4 de diciembre. Además de Crash Team Racing: Nitro-Fueled , los miembros de Game Pass Core también pueden experimentar la supervivencia extrema en DayZ o hacer realidad sus sueños de simulación de Goat en el Goat Simulator original .

DLC / Actualizaciones del juego

Despliega habilidades de sigilo en Sea of ​​Thieves: Temporada 14 – Disponible ahora

¿Tienes curiosidad por saber si los nuevos disfraces sigilosos de Sea of ​​Thieves realmente engañarían a la gente? Pues hemos enviado a un auténtico pirata a Londres para averiguarlo: ¡observa cómo sorprenden a personas desprevenidas y a palomas por igual! Pero no lo intentes tú mismo, ¡guarda tus travesuras para el mar!

¡La temporada 14 de Sea of ​​Thieves ya está disponible y trae consigo una variedad de herramientas y mecánicas centradas en el sigilo que permiten a los piratas colarse en Sea of ​​Thieves y causar problemas como nunca antes!

Dungeons of Hinterberg llega a las consolas Xbox One el 4 de diciembre

Los miembros de Game Pass en las consolas Xbox One podrán adentrarse en Dungeons of Hinterberg a partir del 4 de diciembre. Armado con una espada y un guía turístico, explora el hermoso pueblo alpino de Hinterberg y descubre la magia oculta en sus mazmorras. Domina la magia, resuelve acertijos, mata monstruos; ¡todo esto y más te espera en Hinterberg!

Beneficios de Xbox Game Pass Ultimate

En diciembre, habrá muchas ventajas disponibles. Asegúrate de consultar la sección Game Pass de tu consola, la aplicación móvil de Xbox o la aplicación de Xbox para PC todas las semanas para ver las novedades.

Metaball : Cyborg Pack – 3 de diciembre

¡Desbloquea tu atuendo legendario en este juego de deportes trepidante y lleno de acción! Obtén acceso instantáneo al Cyborg Pack, que incluye cabello, una camiseta, pantalones, zapatos, guantes, mochila y patineta voladora. ¡No te pierdas esta oportunidad única en la vida!

World of Warships : Legends: Over Northern Waves – 3 de diciembre ¡

Lucha en alta mar! Equípate con barcos alemanes: el crucero premium München, que estará disponible durante 14 días, y el acorazado König, tuyo para siempre. Además, abastécete de camuflajes, potenciadores, créditos y días premium.

Stumble Guys : Candie Bear Bundle – 5 de diciembre

¡Descubre la diversión! Consigue el diseño Candie Bear, el gesto Twisted, además de 250 gemas y 50 fichas para endulzar tu aventura en este juego de carrera de obstáculos de Battle Royale con más ventajas en camino.

Me voy pronto

Los siguientes juegos dejarán de estar disponibles en la biblioteca de Game Pass el 15 y el 31 de diciembre de 2024, respectivamente, pero aún tienes tiempo de volver a priorizar tu lista de juegos para disfrutarlos antes de que se vayan. Asegúrate de usar tu descuento de membresía del 20 % para ahorrar en tu compra y mantenerlos en tu biblioteca.

Forza Horizon 4 , anunciado el 25 de junio de 2024, dejará las tiendas y Xbox Game Pass el 15 de diciembre. Para obtener más información, visita el blog de Forza .

Salida el 15 de diciembre:

Amnesia: The Bunker (nube, consola y PC)

Forager (nube, consola y PC)

Forza Horizon 4 (nube, consola y PC)

Rainbow Billy: La maldición del Leviatán (Cloud, consola y PC)

Rise of the Tomb Raider (nube, consola y PC)

Tin Hearts (nube, consola y PC)

La cantera (nube y consola)

Salida el 31 de diciembre:

BlazBlue: Cross Tag Battle (nube, consola y PC)

Cerca del sol (nube, consola y PC)

Humankind (nube, consola y PC)

Lego 2K Drive (nube y consola)

McPixel 3 (nube, consola y PC)

Animales de fiesta (Cloud y Console)

Como dije arriba, ¡eso es todo por 2024!

