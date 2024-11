BMW Y NEED FOR SPEED UNBOUND SE ASOCIAN EN UNA ICÓNICA COLABORACIÓN PARA EL VOL. 9 LANZAMIENTO

El legendario BMW M3 GTR ’05 se añade a la exposición BMW Welt para celebrar su regreso a la franquicia de videojuegos

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Criterion Games™ anuncian una emocionante colaboración con BMW Group en Need for Speed™ Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown*, que se lanza hoy. Esta colaboración se centra en el icónico M3 GTR ’05 de Need for Speed Most Wanted, con contenido adicional y activaciones creadas conjuntamente con BMW. Con motivo de la celebración del 30º aniversario de Need for Speed, esta colaboración tiende un puente entre los mundos real y virtual, ofreciendo a los jugadores una oportunidad única de ponerse al volante y volver a conectar con el vehículo favorito de los fans.

Para conmemorar el lanzamiento, BMW ha envuelto un M3 GTR a imagen y semejanza del BMW M3 GTR ’05 personalizado del juego, originalmente propiedad del jugador, pero eternamente perseguido y buscado por Razor, el infame personaje más buscado. Del 27 de noviembre al 6 de enero, este vehículo especial se exhibirá en BMW Welt, el renombrado espacio de experiencia de la marca en Múnich.

«Las asociaciones con fabricantes como BMW han sido cruciales para hacer evolucionar la franquicia y ofrecer experiencias auténticas a nuestros jugadores durante las últimas tres décadas», afirma John Stanley, director creativo sénior de Need for Speed Unbound. «El M3 GTR es uno de los coches más conocidos y queridos de la historia de Need for Speed. Para el 30 aniversario, queríamos hacer algo un poco diferente y ofrecer tres versiones del M3 para que los jugadores puedan celebrarlo plenamente.»

BMW y Need for Speed llevan años colaborando estrechamente para ofrecer emocionantes experiencias de conducción tanto en el juego como en el mundo real. Ambas marcas han superado constantemente los límites de los videojuegos de automoción, desde la primera aparición de BMW en 1997 hasta la revolucionaria presentación en 2017 del nuevo BMW M5 en Need for Speed Payback.

Los jugadores podrán disfrutar de otros contenidos temáticos de BMW en el nuevo volumen, incluida la BMW S 1000 RR 2019, la primera moto de la historia incluida en un juego de Need for Speed. La moto juega un papel clave en el nuevo modo Lockdown y se puede usar en algunas listas de juego especiales de motos PVP/Free Roam. El BMW M3 GTR personalizado también estará disponible como envoltorio de coche en Need For Speed No Limits y en el juego Need For Speed Mobile disponible en China.

El volumen 9 está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, e incluye Lockdown, el modo de juego más emocionante de la franquicia, un multijugador PvPvE basado en la extracción. Los jugadores pueden adquirir actualmente Need for Speed Unbound y Need for Speed Unbound Ultimate Collection con descuentos de hasta el 80% sobre el precio de venta estándar en Epic, Steam, Origin, PlayStation y Xbox**.

