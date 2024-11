El controlador de Turtle Beach Stealth Pivot, ya está disponible

Compartir Facebook

TURTLE BEACH LANZA EL REVOLUCIONARIO CONTROLADOR STEALTH PIVOT PARA PC Y XBOX

Los innovadores módulos de botón y joystick giratorio del Stealth Pivot proporcionan múltiples diseños para convertirlo en un controlador inteligente para los jugadores de múltiples tipos de juegos. Teniendo en cuenta el precio y las características disponibles, olvídate del Xbox Elite 2: el Stealth Pivot es uno de los mejores mandos premium. Puedes comprarlo en Amazon

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) anunció hoy que su controlador pionero con múltiples diseños de botones y joyas, el Turtle Beach Stealth™ Pivot, ya está disponible. Los innovadores módulos de control de botón y joystick giratorio del Stealth Pivot ofrecen una jugabilidad sencilla, precisa y mejorada para cualquier tipo de juego, desde FPS hasta lucha, carreras y mucho más. Un diseño proporciona controles de gamepad tradicionales para PC y Xbox, y los módulos se pueden rotar y bloquear fácilmente en su lugar para producir un diseño de D-pad y botones más adecuado para la lucha y otros tipos de juegos. El Stealth Pivot está fabricado con materiales de primera calidad, incluidos los sensores de efecto Hall incorporados en los joysticks, y los fans también pueden explorar una impresionante y extensa lista de opciones de personalización. El controlador inteligente Stealth Pivot funciona de forma inalámbrica y en modo con cable para PC con Windows 10/11, y también está diseñado para Xbox y es compatible con Xbox Series X|S y Xbox One como un controlador con cable avanzado. El Stealth Pivot también cuenta con Bluetooth® 5.2 para conectarse con dispositivos Android compatibles y televisores inteligentes.

GameRant acaba de publicar su reseña recomendando el Stealth Pivot, diciendo: «El Stealth Pivot es un sólido controlador premium que cumple todos los requisitos«, y agregando: «En esencia, son 3 controladores en uno y todos funcionan muy bien«.

El Stealth Pivot presenta algunas de las características comunes de los controladores premium, como:

Joysticks de efecto Hall : evitar el desplazamiento del joystick es fundamental para cualquier controlador premium.

Topes de gatillo (completos y cortos): si desea aprovechar al máximo el gatillo o prefiere tratarlo como un botón con una presión instantánea.

2 botones traseros personalizables: los botones traseros cubren una parte de las empuñaduras del controlador y la parte inferior del controlador, lo que hace que sea fácil presionarlos mientras se mantiene un agarre firme.

El Turtle Beach Stealth Pivot parece destacarse entre la creciente cantidad de controladores personalizables al ofrecer un diseño de botones exclusivo y una función de cambio de joystick. En lugar de intercambiar piezas, los jugadores simplemente necesitan cambiar entre el diseño tradicional y un diseño estilo juego de lucha. El controlador también admite conexión con cable e inalámbrica, lo que le permite jugar con un rango de movimiento libre o atado a la pantalla.

Además, Xbox Era analizó el Stealth Pivot, definiéndolo como «Uno de los mejores controladores premium que he usado en los últimos dos años».

Este es el controlador inteligente inalámbrico Stealth Pivot de Turtle Beach, diseñado para funcionar con consolas Xbox a través de una conexión por cable y admite conexión inalámbrica completa a PC a través de un adaptador de 2,4 GHz y una conexión Bluetooth que funcionará con dispositivos Android y Steam Input si es necesario.

La pantalla te brinda un gran control sobre el Stealth Pivot sin tener que conectarte a un software independiente en tu PC o teléfono móvil.

El mecanismo de giro es una pasada. Verás, en la parte frontal del mando verás dos protuberancias con forma de cápsula en el cuerpo del mando. Estas cosas pueden darse la vuelta y presentar un conjunto completamente diferente de botones y controles, más adecuados para juegos en 2D y de lucha. Es realmente genial, pero no voy a mentir, me costó un poco darme cuenta de cómo funcionaba todo. Eso es lo que me pasa por tirar el manual, pero el Stealth Pivot no necesariamente hace obvio cómo giran estas cápsulas. Al darle la vuelta, encontrarás dos muescas que se pueden cambiar para desbloquear las cápsulas y luego puedes presionar un espacio vacío en el lado que hayas desbloqueado para darles la vuelta.

Esta es una idea realmente genial y, hasta donde sé, el Stealth Pivot es uno de los primeros controladores de su tipo que puede simplemente… darse la vuelta y convertirse en un pad completamente diferente. Bien por TutleBeach.

El controlador Turtle Beach Stealth Pivot ya está disponible en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo por 129.99 € PVPR.

«Los módulos giratorios del Stealth Pivot, los primeros de su tipo, la calidad de construcción premium y la profunda personalización continúan demostrando cómo Turtle Beach está a la vanguardia de la innovación en accesorios para juegos», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation.

El controlador inteligente Stealth Pivot está diseñado para una libertad de juego inigualable. Los módulos de botón y palanca giratorios del Stealth Pivot cambian rápidamente entre los diseños de botones principales, incluidos los juegos de FPS, acción y carreras, por un lado, y los diseños giratorios para juegos de lucha y retro, por el otro. Se puede jugar de forma inalámbrica y sin retrasos en PC usando el transmisor inalámbrico de 2.4GHz, así como en modo cableado para PC y en consolas Xbox usando el cable USB incluido. Los jugadores también pueden conectarse a dispositivos Android compatibles y televisores inteligentes a través de Bluetooth 5.2. El controlador Stealth Pivot también cuenta con la pantalla de comandos conectada de Turtle Beach, que ofrece una variedad de opciones de personalización a bordo, incluida la capacidad de mostrar notificaciones sociales. La personalización adicional está disponible a través de la aplicación Turtle Beach Control Center 2 disponible en consolas Xbox y PC, y dispositivos iOS y Android.

Los joysticks AntiDrift™ con efecto Hall sin contacto permiten que el Stealth Pivot proporcione un control suave y de alta resolución sin deriva, mientras que los topes de gatillo ajustables se pueden modificar sobre la marcha para adaptarse al juego que se está jugando: bloqueos de gatillo de pelo más corto para juegos de FPS más rápidos o configurados en recorrido completo para un control preciso del acelerador y el freno cuando se juegan juegos de carreras. También hay cuatro botones de micro interruptor asignables y hasta cinco perfiles integrados, lo que permite a los jugadores configurar el Stealth Pivot según sus preferencias exactas por juego.

Para ajustes en fracciones de segundo en el juego, el Stealth Pivot tiene un interruptor de ajuste de deslizamiento rápido ubicado en su centro. Este interruptor tiene un botón de retorno en el centro e iluminación RGB personalizable, todo lo cual se puede asignar a una variedad de funciones. El D-pad del Stealth Pivot también se puede configurar para la entrada digital clásica o la respuesta del joystick analógico y ajustarse para un accionamiento y reinicio rápidos, lo cual es ideal para repartir combos críticos o completar saltos de plataforma complicados. El modo de enfoque Pro-Aim™ de Turtle Beach, que ajusta la sensibilidad del joystick para mejorar la precisión a larga distancia, también está disponible como un ajuste preestablecido para cualquiera de los cuatro botones asignables.

Los motores de vibración dobles en las manijas y los gatillos del Stealth Pivot brindan una retroalimentación de vibración inmersiva y son totalmente ajustables a través de la pantalla de comando conectada. Una batería inalámbrica de larga duración de 20 horas mantiene a los jugadores de PC atrapados en la acción, y el cable USB incluido admite la capacidad de reproducción y carga cuando se agota la vida útil de la batería. El cable USB es necesario para su uso con consolas Xbox. Y ningún controlador de Turtle Beach estaría completo sin ofrecer la capacidad de conectar cualquier auricular de 3.5 mm con cable para obtener un conjunto de funciones críticas de audio para juegos de Turtle Beach, que incluyen ajustes preestablecidos de ecualización, Superhuman Hearing®, mezcla de volumen de juego y chat, y más.

Para obtener información adicional sobre los productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com

