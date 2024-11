Operation Collision Point, la Season 4 del Year 9 de Rainbow Six Siege

Operation Collision Point, la Season 4 del Year 9 de Rainbow Six Siege, que trae consigo cambios para robustecer el sistema antitrampas, un rediseño de agente, juego cruzado entre consolas y PC, la Siege Cup y muchas otras actualizaciones de jugabilidad.

Fortifica tu posición en Tom Clancy's Rainbow Six Siege el 3 de diciembre

Hoy, Ubisoft ha dado a conocer la última temporada del Year 9 de Rainbow Six Siege, Operation Collision Point. Esta temporada llega con importantes mejoras en la protección de los jugadores y el sistema antitrampas, con juego cruzado entre consolas y PC, con un rediseño de Blackbeard, con la beta de la Siege Cup en todas las plataformas, y con más actualizaciones de calidad de vida.

Los sistemas de protección de jugadores y antitrampas reciben diversas actualizaciones esta temporada, incluyendo una forma mejorada de detectar a tramposos para garantizar un juego justo. Con la llegada del juego cruzado entre consolas y PC, aquellos jugadores con una penalización Mousetrap se verán relegados al matchmaking de PC durante 90 días. En caso de que no tengan activado el juego cruzado, no podrán unirse al matchmaking hasta que esta opción vuelva a activarse. Además, las partidas en las que se detecte un tramposo se cancelarán de forma automática, sin afectar al MMR. Estos cambios reflejan el compromiso continuado de Rainbow Six Siege con la protección de los jugadores.

La Season 4 del Year 9 trae consigo una actualización de lo más esperada: ¡la llegada del juego cruzado entre consolas y PC! Los jugadores podrán formar equipo y jugar con sus amistades de otras plataformas sin ningún problema. Los jugadores de consolas tendrán la opción de unirse al matchmaking de jugadores de PC, y aquellas escuadras que cuenten con un jugador de PC se moverán a esta sala de espera de forma automática. Sin embargo, los jugadores de PC no podrán unirse al matchmaking de consolas. Aquellos jugadores de consolas que jueguen en listas Igualadas con el juego cruzado activado tendrán una clasificación de PC que se mantendrá separada de su clasificación de consola.

Operation Collision Point también presenta al nuevo y mejorado Blackbeard, con su Escudo adaptable H.U.L.L. Capaz de expandirse y contraerse para usarse a pie o haciendo rápel, el dispositivo mejorado de Blackbeard le ofrece cobertura allá donde vaya, además de la increíble habilidad de destruir paredes. Con este escudo renovado, Blackbeard es más que capaz de enfrentarse al equipo enemigo, crear nuevas estrategias y abrir nuevas líneas de ataque sin perder su protección. Blackbeard es un agente de velocidad 1 y salud 3, equipado con el M17 CQB o el SR-25 como arma principal, y la D-50 como arma secundaria.

Prepárate para reunir a tu escuadra con el lanzamiento de la beta de la Siege Cup en todas las plataformas. Disponible para todas aquellas personas con un nivel de autorización superior a 50, la Siege Cup es nuestra lista más competitiva; en ella, equipos de cinco jugadores se enfrentan en un torneo de escalera basado en su habilidad. La lista permite ganar dinero competitivo con el que desbloquear colecciones de skins exclusivas cada dos semanas.

En esta temporada también se verán cambios en los escudos antibalas, así como ajustes de equilibrio para los atacantes Ying y Sens. El número de balas necesarias para reducir a agentes con escudos ha disminuido para que el fuego de cobertura resulte más eficaz, y para mejorar la forma de contrarrestar a estos enemigos. Este cambio permite reducir más pronto y durante más tiempo a los enemigos. Los agentes no sufrirán daño de ataques cuerpo a cuerpo mientras estén protegidos por el escudo, pero la intensidad de la ruptura de guardia con ataques cuerpo a cuerpo seguirá siendo la misma. La carga de adrenalina de Ying se ha modificado para incentivar una jugabilidad más precisa, y la actualización de los sistemas de proyección ROUE de Sens permite un juego más flexible y creativo.

Otras actualizaciones en esta temporada incluyen cambios adicionales en la protección de jugadores, que mejoran la experiencia Rainbow Six Siege. El Centro de reputación se ha renovado para ofrecer una panorámica más clara de la forma en que distintas acciones afectan a la clasificación de un jugador y los umbrales de avisos y penalizaciones. La información relacionada con la cuenta (como el rango, la reputación o las repeticiones de partida) también se concentrará en la nueva pestaña de Carrera, a la que pronto llegarán las estadísticas de cuenta. Por último, ahora los jugadores podrán presumir de sus logros en el juego: cada vez que alguien complete un nuevo conjunto de desafíos, recibirá una medalla en honor a su habilidad y su dedicación, que podrá mostrar en su tarjeta de agente.

Rainbow Six Siege ya está disponible en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft*, así como en PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de consolas de Xbox One, Xbox Series X | S, Windows PC (incluyendo en Steam) y Amazon Luna.

Para conocer las últimas noticias sobre Rainbow Six Siege y otros juegos de Ubisoft, por favor, visita news.ubisoft.com. Para comprar Rainbow Six Siege, entra en store.ubisoft.com. Si quieres más información sobre el Year 9, visita rainbow6.com/Roadmap.

