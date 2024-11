GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE: Experiencia competitiva por equipos (rojo vs azul) llega a Fortnite

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE: Experiencia competitiva por equipos (rojo vs azul) llega a Fortnite

Bandai Namco y Look North World traen la emoción de “Gundam: Requiem for Vengeance” de Netflix a los jugadores de todo el mundo

Look North World junto con Bandai Namco Entertainment Europe, han lanzado GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE a través de Unreal® Engine para Fortnite (UEFN). Este juego es una experiencia competitiva basada en equipos, disponible ahora en Fortnite para todos los jugadores alrededor del mundo, en cualquier plataforma en la que jueguen Fortnite.

No te pierdas el tráiler de lanzamiento de GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE aquí:

Inspirado en la nueva serie animada de Netflix, “Gundam: Requiem for Vengeance”, GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE permite que hasta 20 jugadores por partida se alineen con las facciones de Zeon o las Fuerzas de la Federación Terrestre y se enfrenten entre sí. Al iniciar la partida, los jugadores eligen el campo de batalla y se despliegan en sus respectivas bases para equiparse con el arsenal de su elección. Los objetivos principales son participar en combates tácticos para asegurar el valioso MS Reactor Power. A cada facción se le asigna un Almacén cerca de su base, y se distribuyen algunos adicionales por el terreno. Los jugadores recolectan MS Reactor Power y los equipos deben colaborar estratégicamente para recolectar 200 unidades lo que les permitirá activar el Mobile Suit exclusivo de su facción: el Gundam EX o el ZAKU II (Tipo no identificado) Solari, con un impacto devastador en la batalla.

GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE ofrece a los jugadores la máxima fantasía de poder de Gundam en Fortnite, con acceso a un inmenso arsenal de armas populares en el armamento de cada facción para maximizar el combate y los enfrentamientos con robots, minimizando el tiempo dedicado a buscar, saquear y recorrer el mapa. El juego está diseñado para ofrecer combates intensos y emocionantes en el campo de batalla, culminando en una experiencia inmersiva con una vista de cabina en primera persona, como si fueran auténticos pilotos de Gundam. Los jugadores que consigan la mayor venganza contra sus enemigos escalarán las clasificaciones globales y participarán en sorteos de V-Bucks y kits de modelos Gunpla de Gundam: Requiem for Vengeance, con reinicio semanal de las tablas de clasificación.

GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE está disponible para jugar ahora ingresando el código en Fortnite: 7089-7797-5952

Como parte de una iniciativa continua del Metaverso GUNDAM, GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE es uno de los primeros proyectos importantes basados en contenido generado por usuarios, ofreciendo una inmersión increíble en el mundo de Mobile Suit Gundam.

Para más información sobre GUNDAM y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/

. Leer artículo completo en Frikipandi GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE: Experiencia competitiva por equipos (rojo vs azul) llega a Fortnite