Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

HOY EA SPORTS NHL 25 DESVELA SU GRAN ACTUALIZACIÓN NAVIDEÑA QUE INCLUYE LA LIGA PROFESIONAL DE HOCKEY FEMENINO, LA NUEVA SERIE ARCADE DE LA NHL Y 4 NATIONS FACE-OFF

La actualización de la PWHL en NHL 25 continúa el compromiso de EA SPORTS

de defender el deporte femenino a través de sus juegos

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha anunciado hoy una colaboración por varios años con la Liga Profesional de Hockey Femenino (PWHL), que llevará a las jugadoras y equipos a EA SPORTS™ NHL® 25. Esta colaboración supone un avance en el compromiso de EA SPORTS de hacer crecer y representar con autenticidad los deportes femeninos en sus juegos, promoviendo y defendiendo a la próxima generación de atletas. Además de la integración de la PWHL, EA SPORTS ofrecerá nuevas formas de jugar a NHL 25, empezando por el lanzamiento de NHL Arcade este viernes y el contenido de 4 Nations Face-Off a principios del año que viene, a tiempo para celebrar el esperado torneo internacional de mitad de temporada organizado por la NHL y la NHLPA y que contará con estrellas de la NHL de Canadá, Finlandia, Suecia y Estados Unidos.

«Estamos encantados de incorporar la PWHL a NHL 25 como parte de una actualización navideña masiva que ofrece a los jugadores formas de disfrutar el juego de forma totalmente nueva, empezando en un par de días con la frenética energía de NHL Arcade hasta el lanzamiento de 4 Nations Face-Off en Año Nuevo», dijo Bill Dollar, productor ejecutivo de EA SPORTS NHL. «EA SPORTS continúa impulsando la inclusión y la autenticidad a través de sus juegos, y en asociación con la PWHL, amplificaremos la emoción del juego femenino para todos los aficionados.»

La Liga Profesional de Hockey Femenino llega a la NHL 25 este diciembre

A partir del 5 de diciembre, la PWHL de NHL 25 contará con seis equipos: Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge y Toronto Sceptres en los modos Play Now, Online Versus, Shootout y Season. Además, los uniformes de la PWHL estarán disponibles en World of Chel, con jugadores*, logotipos y uniformes disponibles en Hockey Ultimate Team (HUT). Para sumergir completamente a los jugadores en la auténtica experiencia de la PWHL, la actualización incluirá la Copa Walter y esqueletos corporales avanzados gracias a la integración de la tecnología SAPIEN.

«Nuestra asociación con EA SPORTS abre nuevas puertas para elevar el hockey femenino en todos los niveles», dijo Amy Scheer, Vicepresidenta Senior de Operaciones Comerciales de la PWHL. «A través de esta alianza, desarrollaremos experiencias dentro y fuera del juego que fortalecerán el vínculo entre nuestros equipos, jugadoras y aficionados, acercando la PWHL a la comunidad global del hockey.»

«EA SPORTS se enorgullece de apoyar a la PWHL, que ha sido pionera en el crecimiento del hockey femenino en América del Norte», dijo Andrea Hopelain, GM & SVP, Publishing, EA SPORTS. «Estamos deseando trabajar juntos para ayudar a elevar y hacer crecer el hockey femenino entre los aficionados nuevos y existentes de todo el mundo, empezando por llevar a los equipos y atletas de la PWHL a EA SPORTS NHL 25.»

La integración de la PWHL en NHL 25 refleja el compromiso continuo de EA SPORTS de representar con autenticidad y hacer crecer los deportes femeninos en el juego, capturando la emoción del día del partido y mostrando el surgimiento de la próxima generación de atletas de élite. Tras haber mostrado inicialmente el deporte femenino en la NHL 22 a través del acuerdo con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, la delantera de los Toronto Sceptres Sarah Nurse protagonizó una portada al año siguiente para celebrar su inclusión en Hockey Ultimate Team (HUT). La incorporación de equipos y jugadoras de la PWHL complementa las recientes ligas femeninas y las características introducidas en EA SPORTS FC™, UFC y PGA TOUR en los últimos años.

Además de la integración de la PWHL en el juego, NHL 25 incluye una gran variedad de nuevos contenidos para la temporada navideña, que ofrecen a los jugadores nuevas formas de experimentar el trepidante mundo del hockey:

NHL Arcade

La serie de eventos NHL Arcade comenzará el 15 de noviembre dentro de World of Chel, ofreciendo a los jugadores una experiencia única y divertida de 3 contra 3 al estilo arcade con el regreso de los cabezones y los potenciadores que se pueden recoger en el hielo y usar contra los oponentes. Entre los potenciadores se incluyen Supershot, Freeze, Super Speed, Small y Big Goalies, y mucho más.

NHL Arcade se jugará en la NHL Arcade Arena, una pista hecha a medida sin cristales, reglas ni paradas. NHL Arcade incluirá múltiples eventos a lo largo del año para que la experiencia sea nueva para los jugadores. Permanece atento a los canales sociales de EA SPORTS NHL para obtener más información sobre NHL Arcade tras su lanzamiento el 15 de noviembre.

4 Nations Face-Off

Los nuevos contenidos de NHL 25 continuarán en 2025 con la integración de 4 Nations Face-Off, un torneo de ida y vuelta organizado por la NHL y la NHLPA en el que participan cuatro equipos internacionales repletos de superestrellas.

El contenido de 4 Nations Face-Off contará con jugadores de la NHL de Canadá, Finlandia, Suecia y EE.UU. y se incluirá en Hockey Ultimate Team (HUT), Jugar ahora, Versus en línea, Shootout y un modo Torneo a medida. Los uniformes de las naciones también estarán disponibles en World of Chel como parte de la gran actualización del torneo.

Nuevos contenidos y ofertas de NHL 25 para estas Navidades

Los jugadores que jueguen a NHL 25 entre el 15 de noviembre y el 2 de enero* recibirán 6 NHL Arcade Vanity Items en World of Chel y un pack 84 Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack canjeable inmediatamente. Con el pack de elección de jugador Road to 4 Nations Face-Off, los jugadores podrán representar a su nación eligiendo uno de los cuatro objetos disponibles del país con el que elijan jugar. Además, los jugadores recibirán un pack PWHL 83 OVR Team Building Choice, canjeable el 5 de diciembre, junto con la integración PWHL, que contiene una elección de 1 de 6 jugadores PWHL.

15 de noviembre – Arcade Series, Contenido Gratuito, Canjea Road To 4 Nations Face-Off

Paquete de elección del jugador en HUT

5 de diciembre – Actualización de PWHL en el juego y canje de PWHL Choice Pack

Año Nuevo – 4 Nations Face-Off

Desarrollado por EA Vancouver, EA SPORTS NHL 25 está puntuado con E10+ y está ya disponible en todo el mundo en PlayStation®5 y Xbox Series X|S. Para más información sobre EA SPORTS NHL, visita https://www.ea.com/games/nhl/nhl-25.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS NHL 25 DESVELA SU GRAN ACTUALIZACIÓN NAVIDEÑA