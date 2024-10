Compartir Facebook

Ha llegado el momento que todos estábamos esperando… El momento de sacar el bailarín que llevamos dentro y empezar a disfrutar de las nuevas coreos y los nuevos temazos de Just Dance 2025 Edition, que ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S!

Aquí os dejamos un adelanto del juego en forma de tráiler, que en esta edición cuenta con una exclusiva colaboración Ariana Grande, entre otros!

Pero esto no es todo, porque este año también podremos disfrutar del baile sumergidos en universos 360º con Just Dance VR: Welcome to Dancity, disponible en Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro.

Os dejamos nuestro análisis Just Dance 2025 Edition. A bailar y mover el esqueleto.

La franquicia Just Dance, desarrollada por Ubisoft, continúa su tradición de ofrecer una experiencia divertida y enérgica con el lanzamiento de Just Dance 2025 Edition. Con su estreno en octubre de 2024, este nuevo título trae una mezcla vibrante de 40 nuevas canciones, nuevos modos de juego y un fuerte enfoque en la accesibilidad para diferentes niveles de habilidad. En este análisis, exploraremos lo que hace que esta edición sea un éxito entre los jugadores y fanáticos de la música por igual.

Variedad musical para todos los gustos

Uno de los puntos más destacados de Just Dance 2025 Edition es, sin duda, su amplia variedad de música. La banda sonora, una mezcla de géneros, ofrece algo para todos. Desde éxitos pop contemporáneos como «Yes, And?» de Ariana Grande, hasta clásicos como «Basket Case» de Green Day y «Poker Face» de Lady Gaga, este título sigue la fórmula probada de atraer a diferentes generaciones y gustos musicales. Además, el juego también incluye canciones más recientes como «Padam Padam» de Kylie Minogue y «Unstoppable» de Sia, asegurando que tanto los fanáticos de los clásicos como los que buscan los hits del momento tengan motivos para moverse al ritmo​.

Una característica interesante es la inclusión de canciones de diferentes culturas y regiones. Temas como «Calabria 2007» de Enur feat. Natasja y «Mi Gente lo Siente» de Don Elektron y Gotopo demuestran el esfuerzo por incluir ritmos globales. Esta diversidad no solo hace que el juego sea más inclusivo, sino que también presenta una oportunidad para que los jugadores exploren diferentes estilos de baile.

Nuevas funciones para una experiencia personalizada

Ubisoft ha innovado en esta edición con nuevas funciones, como diferentes niveles de dificultad dentro de las canciones, lo que permite que tanto principiantes como jugadores avanzados disfruten del juego al máximo. Esta opción es especialmente útil para familias o grupos de amigos que quieran bailar juntos, ya que cada jugador puede seguir a un entrenador en pantalla con el nivel de dificultad que elijan, sin que nadie se sienta abrumado o aburrido​.

Además, Just Dance 2025 Edition integra los contenidos adquiridos en versiones anteriores del juego (2023 y 2024), una excelente decisión para quienes ya son fieles seguidores de la serie. Esto permite a los jugadores seguir disfrutando de sus canciones favoritas sin tener que comprar contenido nuevamente, mientras que se introducen 40 nuevas pistas para refrescar el catálogo​.

Gráficos y diseño muy coloridos

Otro aspecto que sigue haciendo de Just Dance una experiencia inmersiva es su distintivo estilo visual. Cada coreografía viene acompañada de gráficos llamativos y coloridos, con fondos vibrantes y llenos de vida. La dirección artística es uno de los pilares que definen la saga, y en esta entrega, no es la excepción. El equipo de Ubisoft ha logrado mantener la frescura en la estética visual, asegurando que cada canción se sienta única y especial.

El diseño de los entrenadores virtuales en pantalla es igualmente atractivo, con personajes que destacan por su estilización y trajes acordes a las canciones. Los movimientos de baile están cuidadosamente sincronizados con la música, lo que ayuda a los jugadores a aprender las coreografías con fluidez.

Innovaciones en los modos de juego

Un aspecto que mejora la rejugabilidad en Just Dance 2025 Edition son las opciones de juego. La inclusión de un modo multijugador ha sido bien recibida, permitiendo a los jugadores competir entre sí o bailar juntos. Ya sea que estés buscando superar las puntuaciones de tus amigos o simplemente disfrutar de una sesión de baile relajada, las opciones multijugador hacen que el juego sea perfecto para reuniones sociales.

Además, la integración con Just Dance+, el servicio de suscripción que da acceso a una biblioteca de cientos de canciones adicionales, amplía aún más la experiencia. Los jugadores reciben un mes gratuito de este servicio con la compra del juego, lo que les permite explorar una vasta colección de éxitos más allá de la banda sonora base​.

Una experiencia inclusiva y accesible

Uno de los grandes éxitos de Just Dance 2025 Edition es su enfoque en la accesibilidad. El juego está diseñado para que cualquiera pueda unirse, independientemente de su habilidad para bailar. Los niveles de dificultad ajustables permiten que los novatos se sientan cómodos desde el principio, mientras que los jugadores experimentados pueden enfrentarse a desafíos más difíciles. Este enfoque inclusivo ha sido una constante en la serie, pero en esta entrega se siente más refinado, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para niños pequeños como para adultos que buscan algo de ejercicio y diversión​.

Diversión para todas las edades

En resumen, Just Dance 2025 Edition sigue siendo fiel a la esencia de la franquicia mientras introduce nuevas características y una banda sonora variada que mantiene las cosas frescas. Ya sea que estés buscando una manera divertida de hacer ejercicio, pasar un buen rato con amigos o simplemente disfrutar de la música, este título tiene algo que ofrecer.

Con su excelente diseño visual, nuevas opciones de personalización y una cuidada selección de canciones, Just Dance 2025 continúa demostrando por qué sigue siendo el rey de los juegos de baile. Además, la opción de integrar contenido de ediciones pasadas asegura que los fanáticos de siempre puedan seguir disfrutando de sus canciones favoritas, mientras descubren los nuevos ritmos que ofrece esta edición.

Si buscas un videojuego que combine ejercicio, diversión y música para todos los gustos, Just Dance 2025 Edition es una apuesta segura. No importa si eres nuevo en el mundo de los videojuegos de baile o si ya tienes años siguiendo la franquicia: con esta edición, ¡el baile nunca termina!

Just Dance Edition 2025

Just Dance 2025 Edition, desarrollado por Ubisoft Paris*, ofrece una gran cantidad de contenido emocionante: 40 nuevas canciones, que incluyen desde los principales hits de las listas de éxitos hasta himnos fiesteros, pasando por clásicos de toda la vida, fenómenos virales en internet y colaboraciones exclusivas con algunas de las marcas más conocidas de la cultura pop:

Ariana Grande , ganadora del Grammy e icono de la música pop en todo el mundo, entra por la puerta grande en Just Dance 2025 Edition con cinco de sus canciones más populares, como “yes, and?” y “One Last Time”.

, ganadora del Grammy e icono de la música pop en todo el mundo, entra por la puerta grande en Just Dance 2025 Edition con cinco de sus canciones más populares, como “yes, and?” y “One Last Time”. Además, Just Dance también ha colaborado con Galantis y su tema “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)”, así como con el grupo de recursos para empleados neurodivergentes de Ubisoft para crear un mapa especial y concienciar sobre el TDAH.

Juegues con tus amigos o con tu familia (con hasta 6 personas en multijugador local), hay una coreografía para todo el mundo, desde las más fáciles hasta los retos más desafiantes. Just Dance 2025 incluye modos que siempre te animarán a bailar: el modo Desafío te anima a competir con tus amigos, mientras que el modo Entrenamiento cuenta las calorías que quemas al bailar, una forma genial de comenzar una rutina de ejercicio.

yes, and? Ariana Grande the boy is mine Ariana Grande we can’t be friends (wait for your love) Ariana Grande One Last Time Ariana Grande break up with your girlfriend, i’m bored Ariana Grande Stop This Fire NIUS Control Response Hyper Halloween’s Here The Just Dance Band Move Your Body The Sunlight Shakers Sunlight The Just Dance Band Sleigh Ride Mrs. Claus and the Elves Basket Case Green Day Whenever, Wherever Shakira Unstoppable Sia Vogue Madonna** Party In The U.S.A. Miley Cyrus Yeah! Usher feat. Lil Jon Poker Face Lady Gaga My Heart Will Go On Céline Dion** exes Tate McRae Paint The Town Red Doja Cat Lovin On Me Jack Harlow LUNCH Billie Eilish Payphone Maroon 5 feat. Wiz Khalifa Espresso Sabrina Carpenter In Your Eyes (Remix) The Weeknd feat. Doja Cat Pink Venom BLACKPINK Training Season Dua Lipa The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) The Tokens Play Date Melanie Martinez Padam Padam Kylie Minogue In the Shadows The Rasmus Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) Christell Sweet Melody Little Mix Chattahoochee Alan Jackson You Love Who You Love Zara Larsson BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) Galantis Calabria 2007 Enur feat. Natasja Something I Can Feel Mandy Harvey Mi Gente Lo Siente Don Elektron & Gotopo SpongeBob’s Birthday Groove Century

Just Dance ofrece una nueva forma de expandir y personalizar la biblioteca de canciones de los jugadores con los Packs musicales, colecciones temáticas de seis canciones cada una. Las canciones incluidas en los Packs musicales pueden jugarse online o descargarse y jugarse en modo local. Y gracias a la plataforma global de Just Dance, todas las canciones estarán en un mismo lugar, no importa si se compran en un Packs musical o si forman parte de la edición anual del juego. Los Packs musicales solo pueden comprarse en exclusiva en la nueva sección de la Tienda de la plataforma actual de Just Dance, y están disponibles para jugadores que tengan Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition o cualquier otra edición anual futura del juego. Los tres primeros Packs musicales están disponibles en exclusiva en la nueva sección de la Tienda del juego, donde también pueden comprarse otras ediciones anuales o una suscripción a Just Dance+.

Just Dance VR: Welcome to Dancity

Just Dance VR: Welcome to Dancity, desarrollado por el estudio colaborador y experto en realidad virtual Soul Assembly, sumerge a los jugadores en un universo en 360º con un aspecto tridimensional y puntuación a dos manos, gracias a su tecnología de realidad virtual.

La música rodea y sumerge a los jugadores de una forma nunca antes vista, permitiéndoles bailar al son de sus canciones favoritas en “baileversos” visualmente espectaculares. Just Dance VR: Welcome to Dancity también ofrece un lugar de encuentro social llamado “Dancity”, donde hasta 18 jugadores pueden moverse libremente, conocerse y presumir de sus avatares personalizables. En el Apartamento pueden reunirse hasta 6 jugadores para bailar, jugar al baloncesto o interactuar con objetos tan divertidos como palitos de luz fluorescente o manos gigantes de gomaespuma, mientras los stickers y el chat de voz facilitan las interacciones sociales.

Ubisoft ha colaborado con Ready Player Me para incluir sus avatares en Just Dance VR: Welcome to Dancity; estos ofrecen una serie de opciones de personalización diversa, extensa e inclusiva, y permiten elegir la forma corporal, la expresión facial, el color de la piel, el pelo y los atuendos. Al progresar en el juego, los jugadores podrán ponerse retos y ganar recompensas, incluyendo stickers para el juego, juguetes, apodos y atuendos completos con los que personalizar aún más la experiencia.

Just Dance VR: Welcome to Dancity cuenta con 25 canciones y universos, incluyendo:

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) – Fergie ft. Q-Tip, GoonRock

– Fergie ft. Q-Tip, GoonRock After Party – Banx & Ranx ft. Zach Zoya

– Banx & Ranx ft. Zach Zoya Bad Liar – Selena Gomez

– Selena Gomez Beauty and a Beat – Justin Bieber ft. Nicki Minaj

– Justin Bieber ft. Nicki Minaj Blinding Lights – The Weeknd

– The Weeknd Born This Way – Lady Gaga

– Lady Gaga Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

– Carly Rae Jepsen Centuries – Fall Out Boy

– Fall Out Boy Dark Horse – Katy Perry

– Katy Perry Don’t Stop Me Now – Queen

– Queen Hollaback Girl – Gwen Stefani

– Gwen Stefani How You Like That – BLACKPINK

– BLACKPINK I Will survive – Gloria Gaynor

– Gloria Gaynor Jai ho! (you are my destiny) – A R Rahman y The Pussycat Dolls ft. Nicole Scherzinger

– A R Rahman y The Pussycat Dolls ft. Nicole Scherzinger Lights – Ellie Goulding

– Ellie Goulding Love Me Again – John Newman

– John Newman Starships – Nicki Minaj

– Nicki Minaj Stop This Fire – NIUS

– NIUS Taki Taki – DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

– DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B thank u, next – Ariana Grande

– Ariana Grande Therefore I Am – Billie Eilish

– Billie Eilish Tusa – Karol G y Nicki Minaj

– Karol G y Nicki Minaj Volar – Lele Pons ft. Susan Diaz and Victor Cardenas

– Lele Pons ft. Susan Diaz and Victor Cardenas Wake Me Up – Avicii

– Avicii WANNABE – ITZY

Just Dance 2025 Edition ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S por un precio de 50 €. Just Dance VR: Welcome to Dancity está disponible en Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro por 29,99 €.

Para conocer las últimas noticias sobre Just Dance 2025 Edition o Just Dance VR: Welcome to Dancity, por favor, visita justdancegame.com

