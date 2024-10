Throne and Liberty, un RPG gratuito a gran escala, YA DISPONIBLE para PC y consola

Juego de rol multijugador en línea que combina PvP a escala masiva con un combate centrado en gremios en un mundo dinámico, ya disponible en PlayStation® 5, Xbox Series X|S y PC.

Amazon Games y NCSOFT dan la bienvenida a los jugadores al vasto mundo abierto de Solisium en THRONE AND LIBERTY para PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En este épico juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG), los jugadores unen fuerzas con otros aventureros, se lanzan a batallas monumentales e inclinan la balanza a su favor activando poderosos efectos ambientales. En THRONE AND LIBERTY, la exploración se basa en un sistema de desplazamiento único en el que los personajes se transforman en una gran variedad de criaturas para volar por los aires, correr por los campos y nadar por los mares. El juego es gratuito y ofrece juego multiplataforma.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento aquí.

THRONE AND LIBERTY es un MMORPG que combina una aventura rica en narrativa y una jugabilidad centrada en los gremios dentro del vasto y persistente mundo de Solisium. El juego cuenta con paisajes geográficos en constante cambio y características ambientales que cambian drásticamente el curso del juego. A los jugadores les espera una gran variedad de contenidos, como modos PvP a escala masiva, contenidos PvE como mazmorras cooperativas y jefes de mundo abierto, una gran variedad de habilidades como pescar y cocinar, y un mundo misterioso para explorar solo o con amigos.



"NCSOFT tiene un largo historial de desarrollo y publicación de franquicias multijugador muy queridas, y ha sido un socio colaborador excepcional», dijo Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games. «Una parte importante de nuestra estrategia de publicación consiste en traer juegos muy queridos y bien elaborados de desarrolladores de todo el mundo y llevarlos a nuevas audiencias. Hemos trabajado estrechamente con NCSOFT, guiados en todo momento por los comentarios de los primeros jugadores, para dar forma a THRONE AND LIBERTY en un juego que creemos que tiene un gran potencial para cautivar a jugadores de todo el mundo." En el juego, los jugadores eligen su armamento y se aventuran solos o junto a sus aliados en desafiantes y gratificantes eventos dinámicos, mazmorras, incursiones de jefes, batallas de conquista y asedios a castillos. El exclusivo sistema de combinación de armas permite a los jugadores intercambiar dos armas cualesquiera de su equipamiento para cambiar por completo su estilo de juego, sin tener que ceñirse a una clase o conjunto de habilidades específico, y encadenar poderosos ataques para diezmar a los enemigos que se interpongan en su camino.

Amazon Games colaboró con NCSOFT, desarrollador y editor de videojuegos líder en Corea del Sur, para localizar y traducir el rico mundo de THRONE AND LIBERTY al inglés, español, francés, alemán, portugués brasileño y japonés, con audio localizado al inglés, coreano y japonés. Hoy, Amazon Games invita a los jugadores de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón a jugar al MMORPG en sus respectivas regiones tras meses de expectación.



"Han pasado cerca de dos años y medio desde nuestra primera reunión con Amazon Games. Juntos, hemos trabajado incansablemente como un solo equipo para preparar el lanzamiento», dijo Moonyoung Choi, Jefe de División de Throne and Liberty en NCSOFT. «Amazon siempre ha confiado en nuestro equipo de desarrollo, y realmente entienden lo que necesitan los jugadores globales. Para Throne and Liberty, Amazon ha sido el mejor socio, y estoy seguro de que seguirá siéndolo aún más en el futuro. Estoy impaciente por compartir por fin los resultados de nuestros esfuerzos con jugadores de todo el mundo. Throne and Liberty es un MMORPG para todos, y estoy seguro de que alegrará a los aficionados de todo el mundo." THRONE AND LIBERTY ya está disponible de forma gratuita en PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y está clasificado con PEGI 16.

Para más información sobre THRONE AND LIBERTY, visita playthroneandliberty.com,



Acerca de Amazon Games En Amazon Games, nuestra ambición es crear nuevas experiencias audaces que fomenten la comunidad en y alrededor de nuestros juegos. Nuestro equipo de veteranos de la industria del videojuego está desarrollando y publicando juegos multijugador AAA de servicio en vivo y desarrollando IPs originales, incluyendo New World: Aeternum y un próximo título basado en El Señor de los Anillos, con nuestros estudios y equipos en Seattle, Orange County, San Diego, Montreal y Bucarest. Amazon Games también publica los mejores juegos en estrecha colaboración con desarrolladores, como Lost Ark de Smilegate RPG, THRONE AND LIBERTY de NCSOFT y King of Meat de Glowmade, así como la próxima gran entrega de la serie Tomb Raider de Crystal Dynamics.



Acerca de NCSOFTNCSOFT, con sede en Pangyo (Corea), es el principal editor y desarrollador mundial de juegos multijugador masivos en línea, incluidas las aclamadas franquicias Lineage, AION, Blade & Soul y Guild Wars, así como numerosos juegos casuales. Con aproximadamente 5.000 empleados en todo el mundo, NCSOFT tiene como objetivo proporcionar diversión para todos, en cualquier parte del mundo. Más información en www.ncsoft.com

