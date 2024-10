Dragon Age: The Veilguard. Los compositores Hans Zimmer y el ganador del Grammy Lorne Balfe hace su banda sonora

HANS ZIMMER Y LORNE BALFE SERÁN LOS CO-COMPOSITORES DE LA BANDA SONORA OFICIAL DE DRAGON AGE: THE VEILGUARD

Electronic Arts Inc. y BioWare han anunciado que el doblemente oscarizado Hans Zimmer y el ganador del Grammy Lorne Balfe, han sido los encargados de componer la banda sonora oficial (OST) para Dragon Age: The Veilguard, la nueva experiencia de juego de rol y fantasía para un jugador que llegará a PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, EA app y Epic Games Store el 31 de octubre de 2024. Los compositores legendarios han colaborado en decenas de proyectos a lo largo de sus carreras y han trabajado codo con codo con el equipo de desarrollo de BioWare para crear una música que rinda homenaje al mundo de Thedas y sus héroes.

Los fans podrán reservar el álbum de la banda sonora oficial a partir del 18 de octubre en iTunes y Amazon Music, siendo el lanzamiento oficial el 1 de noviembre. Además, para celebrar este anuncio, se ha lanzado el primer sencillo de la banda sonora oficial, el tema principal de Dragon Age: The Veilguard, que ya puede descargarse y escucharse en plataformas musicales como Spotify o iTunes.

«Uno de nuestros objetivos con la música de Dragon Age: The Veilguard era proporcionar una fuerte ancla entre el mundo de Thedas y los diversos personajes que habitan ese mundo», nos cuenta Cody Behiel, director de sonido de Dragon Age: The Veilguard. «Queríamos asegurarnos de que, a lo largo de la historia del juego, ya fuera épica o más íntima, los jugadores notaran que sus acciones conectan con las relaciones personales que han estado fomentando. Al trabajar con Hans y Lorne, estas ideas han llegado a unas cotas más emocionales de las que creíamos posibles y estoy deseando que los jugadores las disfruten».

Zimmer, ganador del Óscar, es uno de los compositores más famosos del mundo y ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su música en películas como Dune, Dunkerque, Interstellar, Origen y muchas más. Con más de 100 bandas sonoras en su haber, la de Dragon Age: The Veilguard es la primera banda sonora de un videojuego compuesta por Zimmer en casi 10 años.

Hans Zimmer declaró lo siguiente sobre su trabajo en Dragon Age: The Veilguard: «Las historias épicas dan lugar a partituras épicas, y el tapiz narrativo que BioWare ha tejido en The Veilguard nunca me ha dejado sin inspiración, ya sea durante los momentos de heroicidad brillante o en los obstáculos emocionales más oscuros del juego. Estoy orgulloso de haber compartido con Lorne y todo el equipo de diseño el camino de creación del escenario musical de la última aventura de Dragon Age«.

Balfe, ganador del premio Grammy, ha compuesto música para más de 170 películas, series de televisión y juegos, como Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Revelations y Beyond: Two Souls, los cuales recibieron nominaciones a mejor música original en los BAFTA Games Awards.

«El mundo de Dragon Age ofrece una experiencia inmersiva sin precedentes, y Dragon Age: The Veilguard es buena prueba de ello», comenta Lorne Balfe. «La composición de esta banda sonora junto a Hans Zimmer nos ha permitido llevar una majestuosidad épica al reino de Thedas al acercar a estos personajes y sus historias al siguiente nivel. Estoy deseando que la gente juegue a este título».

Los jugadores ya pueden reservar Dragon Age: The Veilguard en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. Para obtener más información y mantenerte al día sobre Dragon Age: The Veilguard, visita el sitio web oficial,

