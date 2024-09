Hoy, Los Sims han ofrecido a los jugadores un anticipo del futuro de la franquicia y de todos los emocionantes avances en los productos y experiencias de Los Sims.

Para celebrar el increíble crecimiento de Los Sims a lo largo de casi 25 años, el equipo ha publicado una mirada más profunda de lo que está por venir para la franquicia a medida que el equipo continúa explorando formas experienciales para jugar a Los Sims, e incluso nuevas formas en que están apoyando a los creadores, incluyendo:

EA anuncia todas las novedades de Los Sims en su 25 aniversario, con la película, registro para The Sims Labs y su futuro como juego como servicio: no habrá Los Sims 4, sino que Los Sims 4 continuará evolucionando con nuevas experiencias y con Project Rene (que es su evolución a juego online).

Los Sims, una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia en ordenador, cumple 25 años. De esos, los últimos diez llevamos jugando a Los Sims 4, que no deja de recibir novedades: esta semana salen dos nuevos packs, y en octubre una nueva expansión.

Sin embargo, hoy Maxis quiere celebrar toda la saga, anunciando novedades a largo plazo, incluyendo un pequeño adelanto sobre Project Rene (que no será Los Sims 5, sino una «evolución» de Los Sims 4) y noticias emocionantes como la confirmación de la película de Hollywood.

La noticia de una adaptación al cine de Los Sims se adelantó hace unos meses, pero hoy hay confirmación oficial por parte de EA, que se ha asociado con Amazon MGM Studios, para llevar al cine una película que dirigirá Kate Herron (Loki) y escribirá junto con Briony Redman.

EA confirma: no habrá Los Sims 5 como tal, pero se vienen más novedades que nunca

Esta película (produce Amazon, pero irá a salas de cine) es una producción entre LuckyChap y Vertigo Entertainment. Todavía es pronto para saber fecha de estreno, pero el equipo crearivo ya está elegido.

EA también tiene novedades para el largo plazo, incluyendo Project Rene, que este otoño de 2024 pasará por una «pequeña prueba de juego por invitación».

Los jugadores que se apunten aquí podrán probar antes que nadie el futuro multijugador de Los Sims, pero no esperéis una revelación de que se llama «Los Sims 5», porque… no va a haber Los Sims 5.

Así lo confirma Kate Gorman, vicepresidenta de EA y directora de la franquicia. EA quiere «añadir, no sustituir«, y sea lo que sea Project Rene, llegará como una ampliación de Los Sims 4. Los jugadores no tendrán que empezar de nuevo, pero eso no significa que no vaya a haber novedades.

«Esto significa que seguiremos brindando la experiencia de simulación en HD y lo que la gente espera de un ‘5’, pero no significa que vamos a comenzar de nuevo, restablecer todo tu progreso y sentir que realmente vas a perder todo ese juego increíble que pusiste en el ‘4’».

Arranca The Sims Labs, piedra angular del futuro de Los Sims como servicio

Poniendo los pies en la tierra, y centrándonos en el ahora, Maxis introduce The Sims Labs, una iniciativa para aumentar más el contenido generado por los usuarios e involucrarlos en el desarrollo de nuevas experiencias con Los Sims.

«Para crear esta visión tuvimos que innovar en varios productos para ofrecer nuevas experiencias, y con Sims Labs, exploraremos nuevas formas experimentales de jugar a Los Sims».

nuevos estilos de juegos y narrativas con los Sims. Para participar en The Sims Labs, tendrás que registrarte aquí (mismo formulario con el que puedes acceder a la prueba de Project Rene), y ayudar a Maxis a crear

Maxis mira directamente a los usuarios más creativos. En paralelo, hoy han anunciado un nuevo programa de creadores de Los Sims.

«Vemos el futuro de Los Sims como mucho más que un título. Vamos a ampliar la franquicia para satisfacer mejor las diversas necesidades del creciente número de Simmers por todo el mundo.»

El futuro de Los Sims será muy amplio, y como mandan las modas actuales, irá más allá de «los lanzamientos lineales y secuenciales de Los Sims», abrazando de frente un modelo de juego como servicio, construyendo encima de lo anterior (todo ello dentro de Los Sims 4).

Para aquellos que echen de menos lanzamientos «tradicionales», en Nintendo Switch llegará el próximo 19 de noviembre MySims: Colección Sofá y Mantita.