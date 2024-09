Compartir Facebook

Tenemos nuevo videojuego de EA. skate anuncia su acceso anticipado en 2025

Hoy, Electronic Arts y Full Circle han anunciado que, tras mucha expectación, el acceso skate. se lanzará en 2025 en Early Access.

Durante los dos últimos años, el equipo ha recibido a decenas de miles de jugadores en la ciudad de San Vansterdam en la versión para PC, mientras que las pruebas para consolas llegarán en otoño de 2024. Los jugadores todavía pueden inscribirse para convertirse en un skate. Insider y tener la oportunidad de probarlo y ayudar a dar forma al futuro del skate.

Para más información sobre skate. por favor visita: https://www.ea.com/games/skate/news

La historia hasta ahora. Ponte al día con la historia del skate y San Vansterdam

A menos que hayas estado viviendo bajo una piedra, habrás oído hablar de lo que ocurrió en San Vansterdam esta semana: M-Corp, los señores corporativos de la ciudad, son ahora los antiguos señores corporativos de la ciudad.

Por si acaso has estado pensando en las rocas y no entiendes lo importante que es esta noticia, aquí hay un poco de historia: durante el período de auge de San Van en la década de 1980, un conglomerado de inversión multinacional conocido como «M-Corp» (aunque creo que tenían otro nombre en ese entonces) comenzó a invertir fuertemente en la ciudad y, finalmente, a través de una combinación de bolsillos profundos, influencia, campañas y corrupción*, logró apoderarse del lugar. Pronto se hizo evidente que M-Corp tenía una sola prioridad: las ganancias. Durante las siguientes décadas largas y dolorosas, su enfoque de crecimiento a cualquier costo estranguló el espíritu creativo y colectivo de la ciudad, que alguna vez fue próspero. La diversión y la autoexpresión se convirtieron en algo del pasado. ¿El skate? Olvídalo. Si no llenaba las arcas de M-Corp, estaba fuera de juego.

* La buena gente de SV Legal desea dejar claro que cualquier mención de presunta corrupción o cualquier otra actividad ilegal es mera especulación.

Avanzamos rápidamente hasta 2024 y parece que las «supuestas» fechorías de M-Corp finalmente los han alcanzado y, a pesar de lo que ha estado diciendo Kook de The Castle Richie Dandle, se acabó para M-Corp y su reinado de chaleco terrible.

Eso nos lleva al día de hoy y a lo que viene después: una nueva era para San Vansterdam. Esos tipos hicieron un desastre, por lo que las cosas están un poco locas por aquí, pero con la ayuda de algunos viejos amigos (y de ti) estamos seguros de que podremos enderezar el barco y preparar la ciudad (¡y sin perillas!) para los visitantes en poco tiempo.

– Sammy (y amigos)

