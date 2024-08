Magic: The Gathering desvela Secret Lair x Dungeons & Dragons

Magic: The Gathering anuncia Secret Lair x Dungeons & Dragons®, una serie de cinco drops de edición limitada para celebrar los 50 años del icónico juego de rol de fantasía, que cuenta con más de 64 millones de fans en todo el mundo.

El Superdrop por el 50 aniversario de Secret Lair x Dungeons & Dragons® se pondrá a la venta a partir del martes 27 de agosto de 2024, y solo estará disponible hasta agotar existencias. Estos drops de edición limitada representan cinco décadas de Dungeons & Dragons mostrando personajes legendarios: como el vampiro bribón Astarion, la aguerrida Karlach o el siempre vigilante Contemplador.

Los cinco drops de edición limitada son:

Secret Lair x Dungeons & Dragons®: An Exhibition of Adventure

Secret Lair x Dungeons & Dragons®: Astarion’s Thirst

Secret Lair x Dungeons & Dragons®: Karlach’s Rage

Secret Lair x Dungeons & Dragons®: Death is in the Eyes of the Beholder I

Secret Lair x Dungeons & Dragons®: Death is in the Eyes of the Beholder II

“Este año es muy especial para los fans de Dungeons & Dragons, y no se nos ocurre mejor manera de celebrar los 50 años de un juego tan increíble que uniendo nuestros dos juegos”, desveló Mark Heggen, vicepresidente de coleccionables de Magic: The Gathering. “Cada uno de estos drops de Secret Lair representa el legado y el impacto de Dungeons & Dragons, y es muy emocionante que los fans de Magic: The Gathering puedan ser partícipes de esta celebración”.

“¡Siempre es increíble ver el arte, los monstruos y los personajes icónicos de D&D cobrar vida en cartas de Magic! Estas cartas de Secret Lair capturan toda la esencia de D&D, dando a los fans de ambos juegos algo realmente especial para añadir a sus colecciones”, celebró Jess Lanzillo, vicepresidente de franquicias y producto de D&D para Wizards of the Coast. “Tanto si eres un fan de D&D como un entusiasta de Magic, o las dos cosas, estos drops ofrecen una forma única de celebrar y conectar con estos dos juegos que han ofrecido tanta diversión y comunidad a los fans durante décadas”.

Cada drop tiene un precio individual de 34,99€. También estará disponible una edición de cada drop con tratamiento foil por 44,99€. Los drops estarán disponibles en MagicSecretLair.com y en el Marketplace de D&D Beyond a finales de agosto.

Puedes obtener más información sobre Secret Lair en su web oficial , y puedes suscribirte para recibir notificaciones sobre los próximos lanzamientos de Secret Lair en MagicSecretLair.com

