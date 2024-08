Nuevos detalles de Xbox en gamescom 2024: más de 50 títulos, presentaciones exclusivas y mucho más

Compartir Facebook

Xbox ha compartido hoy nuevos detalles sobre lo que tenemos planeado para gamescom 2024. Este año, el stand de Xbox contará con más de 50 títulos de Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda y nuestros increíbles socios third-party repartidos en más de 240 estaciones de juego, junto con increíbles experiencias fotográficas y auditorios especialmente construidos para ver en exclusiva los próximos títulos.

Los asistentes podrán probar los próximos lanzamientos de Xbox, como Diablo IV: Vessel of Hatred, Towerborne, Fallout 76: Milepost Zero, Age of Mythology: Retold y muchos más. También tendremos presentaciones exclusivas de Avowed, Indiana Jones y el Gran Círculo y Starfield: Shattered Space. Además, se podrá jugar a títulos de nuestros socios third-party, como Star Wars Outlaws de Ubisoft, ARK 2 de Studio Wildcard, Space Marine 2 de Saber Interactive, Atomfall de Rebellion y el regreso de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World con una demo totalmente nueva. Mientras tanto, en nuestra zona Indie Selects, dedicada a diversos y emocionantes títulos de desarrolladores independientes, tendremos juegos como Squirrel with a Gun, de Maximum Entertainment; Winter Burrow, de Noodlecake; Creatures of Ava, de 11 bit Studios, y muchos más.

Si no puedes viajar a Colonia este año, te llevaremos la feria a tu casa con una serie de retransmisiones diarias desde el stand de Xbox. Únete al equipo Xbox y amigos el miércoles, el jueves y el viernes para profundizar en algunos de los juegos más esperados de gamescom 2024, con gameplays en primicia, charlas con desarrolladores, nuevos tráileres y mucho más. El equipo de Bethesda también retransmitirá contenido diario en directo desde el stand a través de su canal de Twitch: twitch.tv/bethesda_de. También organizaremos un evento especial Xbox FanFest para la comunidad para inaugurar la gamescom, que tendrá lugar el miércoles por la noche.

Para conocer más detalles de todo lo que tendremos en gamescom 2024, puedes leer nuestra publicación de Xbox Wire aquí.

Stand de Xbox

Este año, el stand de Xbox contará con más de 50 títulos de juegos de Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda y nuestros increíbles socios externos, distribuidos en más de 240 estaciones de juego, junto con increíbles oportunidades y experiencias fotográficas y salas de cine especialmente construidas para ofrecer vistas exclusivas de los próximos títulos.

Los asistentes podrán probar en primera persona los próximos lanzamientos de Xbox, incluidos:

La era de la mitología: recontada

Ara: Historia no contada

Diablo IV: Vasija del odio

Fallout 76: Hito cero

The Elder Scrolls Online: Camino del oro

Torre de transmisión

También presentaremos presentaciones teatrales exclusivas de Avowed, Indiana Jones and the Great Circle y Starfield: Shattered Space.

Blizzard Entertainment regresará a la gamescom con múltiples ofertas para Diablo y World of Warcraft , que se sumarán por primera vez al stand de Xbox . Antes del lanzamiento de la expansión Vessel of Hatred en octubre, Diablo traerá una demostración de juego práctica y exclusiva para el público de la clase Spiritborn a la sala de exposiciones de la gamescom, y también se llevará a cabo un torneo de jefes Diablo Immortal Helliquary. World of Warcraft celebra el lanzamiento de The War Within el 26 de agosto con el poder de una experiencia inmersiva especial, que les dará a los asistentes de la gamescom la oportunidad de sentir la emoción de Skyriding en Azeroth.

El stand de Xbox también contará con títulos jugables de nuestros socios externos, incluidos Star Wars Outlaws de Ubisoft , Space Marine 2 de Saber Interactive, Atomfall de Rebellion y el regreso de STALKER 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World con una demo completamente nueva. Y en nuestra área Indie Selects, dedicada a diversos y emocionantes títulos próximos a lanzarse de desarrolladores independientes, presentaremos juegos como Squirrel with a Gun de Maximum Entertainment, Winter Burrow de Noodlecake , Creatures of Ava de 11 bit Studios y más .

Lo anterior es solo una pequeña selección de los títulos que se podrán jugar en el stand de Xbox. Para ver la lista completa de títulos disponibles, visita aquí . Sea lo que sea lo que te guste, tendremos algo para ti.

Nos encontrará en el pabellón 7 de la Koelnmesse, entrada norte. Consulte a continuación los horarios de apertura de la feria de consumo:

Jueves 22 de agosto – 10:00 – 20:00 CEST

Viernes 23 de agosto – 10:00 – 20:00 CEST

Sábado 24 de agosto – 9:00 – 20:00 h CEST

Domingo 25 de agosto – 9:00 – 20:00 CEST

Más allá del stand de Xbox, Overwatch 2 también tendrá un stand conjunto con Porsche, destacando su nueva colaboración al presentar una estatua de D.Va de tamaño real inspirada en el nuevo Macan totalmente eléctrico, junto con una invitación para que los fanáticos ingresen a una representación de la vida real de un mapa icónico de Overwatch 2 .

Pase de juego en la Gamescom

Este año, en la gamescom, Game Pass aumenta la diversión con una emocionante configuración que recuerda a los jugadores que pueden descubrir su próximo juego favorito en todos los dispositivos. Los invitados tendrán la oportunidad de explorar diferentes secciones dedicadas a PC, consola y nube mientras aprenden sobre las diferentes formas de jugar a sus juegos favoritos. Además de los premios exclusivos de la gamescom 2024 disponibles a través de las máquinas de garra y gacha, los invitados tienen la oportunidad de jugar al Big Green Button para tener la oportunidad de ganar premios emocionantes como:

Fichas de Game Pass (PC y/o Ultimate)

Tarjetas NVIDIA GeForce Now

Almacenamiento para PC y consola WD_BLACK

Dispositivos de juegos en la nube (por ejemplo, Amazon Fire TV Sticks y auriculares Meta Quest) que pueden transmitir directamente juegos de Xbox

Monitores OMEN

Auriculares, micrófonos, ratones y teclados HyperX

Juegos para todos

Xbox sigue comprometida con la creencia de que los juegos deben ser seguros, inclusivos y accesibles para todos . Nos estamos asegurando de que todas las áreas del stand sean accesibles para sillas de ruedas, habrá controles adaptables de Xbox disponibles a pedido y habrá estaciones de demostración seleccionadas con escritorios y monitores de altura ajustable. También contamos con varios intérpretes de lenguaje de señas estadounidense (ASL) y lenguaje de señas alemán (DGS) y recorridos con descripción de audio en inglés y alemán para invitados ciegos o con discapacidad visual.

Además, tendremos ayudas sensoriales y una sala tranquila para todos los que las necesiten, así como personal «Aquí para ayudar» para ayudar a los jugadores de todas las capacidades a navegar por nuestro stand y experiencias de juego. Consulta el mostrador de accesibilidad «Aquí para ayudar» en nuestro stand para obtener ayuda.

Otros elementos del stand

Tienda de equipo

¡Visita la Gear Shop oficial en el stand para obtener lo último en equipamiento de Xbox Game Studios, Blizzard, Activision y Bethesda!

¿No puedes venir? No te preocupes, encuentra tu nuevo equipamiento favorito online en las siguientes tiendas:

Área comunitaria

Este año, el stand de Xbox también incluirá el Community Hub. Este espacio más relajado dentro del stand de Xbox será el lugar perfecto para que los asistentes se detengan y pasen el rato durante la feria, y también contará con programación y actividades especiales de títulos y equipos de Xbox que se llevarán a cabo durante la gamescom. Las actividades incluirán reuniones de cosplay, juegos de trivia, encuentros con desarrolladores de juegos y actores de doblaje, ¡y mucho más! ¡No olvides pasarte y ver qué hay!

En vivo desde el piso de exhibición con nuestros equipos de transmisión

Si no puedes viajar a Colonia este año, te llevaremos el evento con una serie de transmisiones diarias desde el stand de Xbox. Únete al Equipo Xbox y a tus amigos el miércoles, jueves y viernes para conocer en profundidad algunos de los juegos más esperados en gamescom 2024, con un primer vistazo al juego, charlas con los desarrolladores, nuevos tráilers y más. El equipo de Bethesda también tendrá contenido diario que se transmitirá en vivo desde el stand en su canal de Twitch: twitch.tv/bethesda_de .

Ya sea que te unas a nosotros en cada transmisión o simplemente te sumerjas para conocer las últimas novedades de tus títulos más esperados, esperamos conectarnos con fanáticos de todo el mundo y mostrar algunos de los increíbles juegos que llegarán a Xbox.

Miércoles 21 de agosto

Xbox en la Gamescom 2024 Inicio: 6:00 a. m. PDT / 9:00 a. m. EDT / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST Incluye STALKER 2: Heart of Chornobyl , Atomfall , Age of Mythology y otros



Transmisión principal de Bethesda Inicio: 5:00 a. m. PDT / 8:00 a. m. EST / 1:00 p. m. BST / 2:00 p. m. CEST



Jueves 22 de agosto

Xbox en la Gamescom 2024 Inicio: 6:00 a. m. PDT / 9:00 a. m. EDT / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST Incluye Star Wars Outlaws , World of Warcraft: The War Within, Towerborne y otros

Transmisión principal de Bethesda Inicio: 5:00 a. m. PDT / 8:00 a. m. EST / 1:00 p. m. BST / 2:00 p. m. CEST



Viernes 23 de agosto

Xbox en la Gamescom 2024 Inicio: 6:00 a. m. PDT / 9:00 a. m. EDT / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST Presentando Avowed , Ara: History Untold y otros



Transmisión principal de Bethesda Inicio: 5:00 a. m. PDT / 8:00 a. m. EST / 1:00 p. m. BST / 2:00 p. m. CEST



Esté atento a los canales sociales de Xbox para conocer el calendario completo de contenidos en los días previos a la gamescom.

La transmisión en vivo en inglés desde el stand de Xbox en gamescom estará disponible en alemán, árabe, chino tradicional, checo, francés, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués brasileño, español castellano, español de México y turco , junto con descripciones de audio en inglés y ASL. Puedes ver la transmisión en vivo de Xbox @ gamescom en los canales regionales de Xbox en YouTube, Twitch, Facebook y otros sitios.

Canales de transmisión en vivo:

Festival de fans de Xbox

El miércoles 21 de agosto, Xbox FanFest vuelve a organizar un evento comunitario especial para dar inicio a la semana de gamescom. Reuniremos a los jugadores para que se conecten en torno a su pasión compartida por los juegos. Si planeas asistir a gamescom o estarás en el área de Colonia, puedes participar para tener la oportunidad de ganar entradas para asistir.

Inicia sesión en xbox.com/fanfest y usa el código FANFEST para desbloquear el sorteo. No es necesario realizar ninguna compra. Abierto solo para miembros registrados de Xbox FanFest. Mayores de 18 años. Finaliza a las 08:59 CEST el 5 de agosto de 2024. Haz clic aquí para ver las reglas oficiales .

