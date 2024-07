Compartir Facebook

hoy el videojuego Honor of Kings alcanza las 50 millones de descargas en todo el mundo.

Tras su estreno mundial el 20 de junio, Honor of Kings ha visto crecer considerablemente su prospera comunidad; más de 50 millones de nuevos jugadores han descargado y disfrutado del MOBA más jugado del mundo.

Para celebrar este logro histórico y como agradecimiento a todos nuestros jugadores, a partir de hoy y hasta el 18 de agosto, todos los jugadores podrán conectarse y participar en eventos para ganar recompensas increíbles.

El desarrollador TiMi Studio Group y el editor Level Infinite siguen apostando por escuchar a la comunidad y ofrecer nuevos héroes y contenidos interesantes, junto con apasionantes eventos offline.

Sobre Honor of Kings

Desarrollado por TiMi Studio Group, Honor of Kings se ha convertido en el MOBA para móviles más popular del mundo, con más de 200 millones de usuarios registrados y más de 100 millones de jugadores diarios que disfrutan de la emoción de los combates por equipos. Con un diseño de personajes y campos de batalla muy detallados y diversos, además de piezas musicales realizadas por compositores de renombre mundial como Hans Zimmer, Joe Hisaishi y Howard Shore, Honor of Kings sumerge a los jugadores en un universo único y colorido. Honor of Kings se enorgullece de ser libre para jugar y justo para ganar, con el éxito determinado por las habilidades y tácticas de los jugadores, no por cuánto gastan. Honor of Kings también alberga un próspero ecosistema de esports que fomenta el juego competitivo desde aficionados noveles hasta profesionales de élite. Para más información, visita sitio oficial.

Sobre Level Infinite

Level Infinite es la marca global de videojuegos de Tencent. Nos dedicamos a brindar experiencias gaming atractivas y originales a una audiencia mundial, cuando y donde quieran jugar, al tiempo que construimos una comunidad que fomenta la inclusión, la conexión y la accesibilidad. La marca también proporciona una amplia gama de servicios y recursos a nuestra red de desarrolladores y estudios asociados de todo el mundo para ayudarles a liberar el verdadero potencial de sus juegos. Level Infinite es a la vez editor de juegos de gran éxito como PUBG MOBILE, Goddess of Victory: NIKKE y SYNCED y socio colaborador en juegos como Warhammer 40.000: Darktide de Fatshark, Dune: Awakening de Funcom, Nightingale de Inflexion Studios y muchos más. Para saber más sobre Level Infinite, visita www.levelinfinite.com, y

Leer artículo completo en Frikipandi Honor of Kings alcanza las 50 millones de descargas