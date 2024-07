Compartir Facebook

DRAGON AGE: THE VEILGUARD REVELA EL ELENCO DE LOS NUEVOS CAMARADAS HEROICOS Y SU APARICIÓN INTERNACIONAL EN LA COMIC-CON

Se revelan los miembros del elenco, tanto nuevos como recurrentes, del esperadísimo RPG que llegará en el otoño de 2024

Electronic Arts Inc. y BioWare han anunciado hoy el reparto de voces de Dragon Age: The Veilguard, la nueva experiencia de rol de fantasía para un jugador que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en el otoño de 2024. En la piel de Rook, la nueva figura heroica de Dragon Age, los jugadores tendrán que emplear hechizos y armas para luchar junto a un extraordinario elenco de héroes conocido como la guardia del Velo. Hoy revelaremos las voces de varios actores nuevos y de otros que repiten en la nueva entrega. Además, BioWare ha anunciado todos los detalles de su mesa redonda centrada en los personajes, «Dragon Age – Meet The Heroic Companions of Thedas» quetendrá lugar el viernes 26 de julio en la Comic-Con de San Diego.

Rook, nuestra nueva figura heroica, debuta con cuatro opciones diferentes de voz en inglés: dos norteamericanas y dos británicas. Estas voces pertenecen a personalidades notables de la televisión, el cine y los videojuegos: Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, Navy: Investigación criminal), Bryony Corrigan (Baldur’s Gate 3, Good Omens) y Alex Jordan (Cyberpunk 2077, El asombroso mundo de Gumball).

El elenco de camaradas del juego incluye:

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) regresa a la batalla como Harding , la exploradora enana de Dragon Age: Inquisition que vuelve con su gran corazón, una actitud positiva, un arco listo… y unos poderes mágicos inesperados.

(Mass Effect 3, Naruto) regresa a la batalla como , la exploradora enana de que vuelve con su gran corazón, una actitud positiva, un arco listo… y unos poderes mágicos inesperados. Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Spider-Man de Insomniac) es Davrin, un atrevido y encantador guarda gris que se ha labrado un nombre como cazador de monstruos.

(Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Spider-Man de Insomniac) es un atrevido y encantador guarda gris que se ha labrado un nombre como cazador de monstruos. Jee Young Han (Perry Mason, Abuelo y exconvicto) es Bellara , una creativa y romántica exploradora del Velo obsesionada por descubrir secretos antiguos.

(Perry Mason, Abuelo y exconvicto) es , una creativa y romántica exploradora del Velo obsesionada por descubrir secretos antiguos. Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) es Neve , cínica que lucha por un futuro mejor como detective privada y miembro de los rebeldes Dragones Sombríos de Tevinter.

(True Blood, Pocket Listing) es , cínica que lucha por un futuro mejor como detective privada y miembro de los rebeldes Dragones Sombríos de Tevinter. Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) es Taash , cazadragones que pertenece a los Señores de la Fortuna, vive para la aventura y no le importa arriesgarse.

(Star Trek: Picard, Silicon Valley) es , cazadragones que pertenece a los Señores de la Fortuna, vive para la aventura y no le importa arriesgarse. Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) es Emmrich, un nigromante de los vigías del duelo de Nevarra que cuenta con un esqueleto como asistente: Manfred, con la voz de Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4).

(Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) es Emmrich, un nigromante de los vigías del duelo de Nevarra que cuenta con un esqueleto como asistente: Manfred, con la voz de (Critical Role, Fallout 4). Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) es Lucanis, experto y pragmático asesino que pertenece a la estirpe de la casa de los Cuervos, una organización criminal conocida en todo Thedas.

Para obtener más información, consulta el blog de Dragon Age AQUÍ.

«Cada camarada de Dragon Age: The Veilguard trae consigo una personalidad y trasfondo únicos, con algunas de las tramas individuales más atractivas de la historia de la franquicia», dijo Ashley Barlow, directora de rendimiento creativo de BioWare. «Los talentos que han participado en la próxima entrega son increíbles: han conseguido reflejar el magnífico guion del equipo de BioWare en actuaciones que los fans considerarán dignas del drama, la fantasía y el romance que esperan de Dragon Age«..”

Los fans de Dragon Age tendrán la oportunidad de conocer mejor a los camaradas y descubrir qué papel desempeñan en la historia y el mundo de The Veilguard en la Comic-Con de San Diego, en la mesa redonda «Dragon Age – Meet The Heroic Companions of «Dragon Age – Meet The Heroic Companions of Thedas»Thedas» moderada por la presentadora y productora de GameSpot Lucy James. Los asistentes escucharán al equipo de BioWare, así como a algunos miembros del elenco, como Jessica Clark (Neve), Nick Boraine (Emmrich), Zach Mendez (Lucanis) y Ali Hillis (Harding), quienes hablarán sobre las motivaciones e inspiraciones que han dado forma a las personalidades y singularidades de cada camarada.

La mesa redonda se llevará a cabo el viernes 26 de julio de 00:15h a 01:15h en la sala 6BCF y arrojará luz sobre la experiencia de los actores de doblaje en el juego y dará una idea de cómo se desarrollarán los vínculos y las conexiones a través del sistema de conversación dinámica de BioWare.

Los jugadores pueden añadir Dragon Age: The Veilguard a su lista de deseos de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. Para obtener más información y mantenerte al día sobre Dragon Age: The Veilguard, visita el sitio web oficial,

