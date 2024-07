Nobody Wants to Die ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

El juego al más puro estilo del cine negro de Critical Hit y PLAION ya está disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC

Nobody Wants to Die, la historia al más puro estilo del cine negro de Critical Hit Games y PLAION, ya está disponible hoy en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y en formato PC a través de Steam con un precio de venta recomendado de 24.99 €.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento:

Nobody Wants to Die es una experiencia innovadora que tiene lugar en una futurista ciudad de Nueva York, inspirada en las películas de estilo del cine negro, que ofrece una estética claramente visual y una trama intrigante. En el papel del detective James Karra investigarás escenas del crimen utilizando la manipulación del tiempo y tecnología avanzada para descubrir pistas que te permitan desenmascarar a un asesino en una era en la que la muerte es cosa del pasado y se exploran los peligros del transhumanismo.

“Desde el principio, hemos querido crear un juego narrativo visualmente espectacular” ha afirmado Grzegorz Goleń, director general y diseñador jefe de Critical Hit Games. “Nuestro pequeño, apasionado y experimentado equipo ha utilizado el motor Unreal Engine 5 para crear un entorno y un mundo increíblemente realistas. No podemos esperar a que los usuarios se pierdan en el mundo de ciencia ficción de Nobody Wants to Die”.

Critical Hit Games se ha comprometido a crear una experiencia narrativa única para los jugadores, con mecánicas de juego innovadoras y efectos visuales de vanguardia, para garantizar que los jugadores sigan pensando en su experiencia mucho después de haber acabado el juego.

“Queríamos crear una narrativa que invitara a la reflexión a nuestros jugadores” ha desvelado Marcin Grembowiczm guionista jefe de Critical Hit Games. “Creamos el mundo de Nobody wants to Die añadiendo un único cambio metafísico: la posibilidad de transferir la conciencia. Para inspirar a los usuarios a reflexionar sobre los valores contemporáneos, las reglas del mundo y lo que es importante en la vida. Realmente intentamos crear una experiencia elevada para nuestros jugadores”.

A partir de hoy, los jugadores también podrán adquirir el conjunto que incluyera la banda sonora de Nobody Wants to Die con un precio de venta recomendado de 29,99€. La música ha sido compuesta por el galardonado compositor Mikolai Stroinski, que ya ha trabajado en The Witcher 3, Diablo Immortal League of Legends, Age of Empires 4 entre otros.

Acerca de Wants to Die:

Piérdete en el mundo de la ciudad de Nueva York del año 2329, donde la inmortalidad es posible… por un precio. Tras una experiencia cercana a la muerte, el detective James Karra acepta un caso extraoficial de su jefe con la única ayuda de una joven policía de enlace, Sara Kai. El tiempo lo revela todo mientras lo arriesgan todo en la persecución de un asesino, descubriendo los oscuros secretos de la élite de la ciudad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Bienvenido al Nueva York de 2329: Experimenta una aventura al más puro estilo del cine negro en un futuro alternativo de la ciudad de Nueva York en el año 2329; la tecnología ha avanzado para ofrecer a los humanos la vida eterna, permitiendo almacenar la conciencia en bancos de memoria o transferirla de un cuerpo a otro. Eso, si puedes permitirte la suscripción.

Lidera la investigación: Contempla la historia a través de los ojos del detective James Karra del Departamento de Mortandad en su búsqueda de un asesino en serie que tiene como objetivo a los ciudadanos de élite de la ciudad. Investiga las escenas del crimen utilizando su aumento de manipulación del tiempo y su avanzada tecnología para reconstruir los acontecimientos que condujeron a cada asesinato y descubrir pistas que llevan a la horripilante verdad que se oculta tras los asesinatos.

Inmersión de estilo Noir: Sumérgete en un futuro distópico a través de esta significativa y original historia de detectives interactiva, que explora los peligros del transhumanismo y la inmortalidad. En un mundo de vida eterna y de moralidad desvanecida, tú, en el papel de un curtido detective, deberás navegar por las delgadas líneas que separan el bien y el mal, en una sociedad donde la muerte es un recuerdo lejano.

Una impresionante aventura narrativa: Utilizando la potencia del motor Unreal Engine 5, Nobody Wants to Die traspasa los límites de la narración, combinando gráficos fotorrealistas y una experiencia narrativa única.

Sumérgete en el mundo de ciencia ficción de Nobody Wants to Die desde hoy en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y en formato PC a través de Steam.

