hoy os dejamos baloncesto sobre todo: NBA 2K25 presenta al campeón de la NBA Jayson Tatum, a la dos veces MVP de la WNBA A’ja Wilson, y a la leyenda Vince Carter como atletas de portada

NBA 2K25 estrena la primera doble portada mundial de la NBA y la WNBA para celebrar la creciente popularidad del baloncesto

La versión New-Gen de NBA 2K25, con mayor autenticidad y realismo gracias a la tecnología ProPLAYTM, se lanzará en todo el mundo a partir del 6 de septiembre para PlayStation®5, Xbox Series X|S y, como novedad este año, para PC

2K ha anunciado hoy que el alero de los Boston Celtics, cinco veces All-Star y actual campeón de la NBA, Jayson Tatum, será el atleta de portada de la Edición Estándar de NBA® 2K25. Tatum aparecerá junto a la dos veces campeona de la WNBA, dos veces MVP de la WNBA y seis veces All-Star de la WNBA, la alero de Las Vegas Aces, A’ja Wilson, como doble atleta de portada de la Edición All-Star de NBA® 2K25. Wilson también aparecerá en la portada de la Edición WNBA de NBA® 2K25, una edición física exclusiva de GameStop disponible en Estados Unidos y Canadá. Vince Carter, miembro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 2024, ocho veces All-Star y dos veces All-NBA Team y leyenda de los concursos de mates de la NBA, aparecerá en la portada de la Edición Salón de la Fama de NBA 2K25. NBA 2K25 estará disponible el 6 de septiembre en PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

«Es un honor convertirse en el atleta de portada de NBA 2K25«, ha comentado Jayson Tatum. «Llevo jugando a NBA 2K desde que era un niño y aparecer algún día en la portada siempre ha sido uno de mis sueños. Incluso después de ganar un Campeonato de la NBA, es muy emocionante ver cómo también se hace realidad.»

«Aparecer en la portada de NBA 2K25 es un gran momento para mí y una prueba del creciente fandom de la WNBA», ha explicado A’ja Wilson. «Ver a más y más atletas de la WNBA escaneadas en NBA 2K25 para capturar mejor el estilo y la confianza de la liga ha sido empoderador. Espero que los fans lo puedan experimentar en el juego pronto.»

«Entre los honores que NBA 2K y el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith me han concedido, este año está siendo inolvidable y me hace reflexionar sobre mi carrera con gratitud», ha señalado Vince Carter. «Ser nombrado atleta de portada habría sido un momento especial, pero es un honor particular estar en la portada de la Edición del Salón de la Fama de NBA 2K25«.