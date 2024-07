Compartir Facebook

NVIDIA GeForce NOW anuncia sus novedades para julio

Este verano, los usuarios de GeForce NOW podrán disfrutar de títulos tan esperados como Once Human, Norland, F1 Manager 2024 y Dungeons of Hinterberg.

Como todos los primeros jueves de cada mes, NVIDIA ha anunciado las novedades que llegarán en las próximas semanas a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. A lo largo de julio, el servicio de cloud gaming recibirá 22 títulos, entre los que destacan novedades como The First Descendant, que se suma a la biblioteca esta misma semana.

Además, NVIDIA ha querido destacar los más de 850 juegos disponibles con descuento en GeForce NOW que forman parte de las rebajas de verano de Steam. Los usuarios que deseen disfrutar de nuevas experiencias durante estas vacaciones tienen una gran oportunidad de aumentar su colección de videojuegos y jugarlos allá donde vayan, en multitud de dispositivos, a través de GeForce NOW. Los jugadores interesados, pueden consultar la fila dedicada a las ofertas que encontrarán en la aplicación de GeForce NOW y ver fácilmente qué juegos tienen descuento.

Echando la vista al futuro, más de la mitad de los títulos que llegarán este mes son videojuegos que aterrizarán en GeForce NOW el mismo día de su lanzamiento, incluidos algunos muy esperados como Once Human, Norland, F1 Manager 2024 y Dungeons of Hinterberg. Poniendo el foco en esta semana, destaca el título gratuito The First Descendant de NEXON, un juego de rol de acción cooperativo en tercera persona en el que los jugadores deberán luchar para preservar el futuro de la humanidad.

Esta semana, GeForce NOW recibe 4 nuevos títulos:

