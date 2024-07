Madrid in Game asiste a OWN Valencia 2024: nuevo destino para mostrar la iniciativa y los emprendedores del Start IN UP Program

Posicionar a Madrid en un evento de relevancia nacional e impulsar a los emprendedores del Start IN Up Program, objetivos principales de la presencia de Madrid in Game en este festival

Madrid in Game vuelve a Valencia, ayuntamiento que forma parte del Clúster del videojuego de Madrid, tras la celebración de El Tardeo on Tour en mayo

Madrid in Game está presente en OWN Valencia 2024, un festival de entretenimiento digital y gaming que se celebra en la Feria Valencia del 4 al 7 de julio. Este evento toma el relevo de DreamHack Valencia y la Campus Party, eventos que han sido referentes en el sector de los videojuegos y la tecnología durante más de dos décadas. La cita mantiene su tradicional LAN Party, los torneos de eSports y amplía su oferta con OWN Connect, en el que Madrid in Game tiene participación, explorando el futuro del sector del videojuego junto a otros invitados de prestigio internacional. Se esperan unos 60.000 asistentes en el evento y unos 500.000 espectadores a través de transmisiones en directo.

El objetivo de la presencia de Madrid in Game en esta feria es acercar el Campus del videojuego y las acciones de la iniciativa del consistorio a inversores y público que acudan al evento. Por ello, acude con 10 startups del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game: AlgonGames, Taika Studios, Bitcoin Games Lab, Stadio Plus, Chronos Worlds, Zaunka, Mighty Meerkats, Scientific Videogames, Mive Team y United Gamers. Este programa alberga en la actualidad 58 empresas en aceleración, lo que la convierte en la aceleradora dedicada al videojuego más ambiciosa del mundo. Estas startups se ubican en el stand 08 del Área LAN.

Además, se acude para posicionar a Madrid en un evento de relevancia nacional, apoyar a la industria del videojuego en una ciudad, Valencia, que forma parte del Clúster del videojuego de Madrid e impulsar las Esports Series Madrid entre los jugadores de la LAN Party. Asimismo, la unidad móvil de Madrid in Game también tiene presencia en esta feria como elemento de visibilidad e innovación del proyecto y destacar la unión entre la industria y el Clúster del videojuego de Madrid.

Madrid in Game participará en una mesa redonda sobre ciudades y gaming

OWN Valencia 2024 cuenta con varios torneos oficiales de eSports de alto nivel como la Superliga del League of Legends, la final nacional de Valorant, torneos de Fortnite y otros juegos o una liga de eSports en VR. Además, se realiza una LAN Party el 4 de julio para más de 2.000 personas. El 5 de julio tendrá lugar la mesa redonda “Ciudades y Gaming” en la zona de GM Valencia moderada por Lucía Calabria de Valencia Innovation Capital, que contará con la directora de Madrid in Game, María Jesús Villamediana, Jaime Torres de ESAT, como representante de Valencia Game City, Judit Hidalgo de Andorra Business y José Maria Moreno de AEVI.

Tras la incorporación del Ayuntamiento de Valencia hace unos meses al Clúster del videojuego de Madrid se han creado sinergias entre ambos consistorios, como el Tardeo on Tour de Madrid in Game, que tuvo su parada en Valencia el pasado mes de mayo en Valencia, donde Pelle Lundborg, creador de Nordic Games, habló de su experiencia en el sector. La presencia de Madrid in Game en OWN Valencia 2024 es una nueva acción fruto de la cooperación común entre ambos consistorios.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, destaca que es “una ocasión para mostrar la unión y el apoyo entre ciudades españolas ante agentes influyentes de una industria puntera como es el gaming”. Además de “una oportunidad para mostrar los avances que han llevado a cabo las startups que forman parte del tercer programa de emprendimiento del Campus del videojuego de Madrid in Game”.

