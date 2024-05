Actualización de contenidos de junio de Prime Gaming

Hoy os dejamos ctualización de contenidos de junio de Prime Gaming

Los miembros de Prime Gaming de España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, e Italia podrán jugar gratis a estos juegos en Amazon Luna este mes de junio: Metro Exodus, Bee Simulator, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, LEGO® Fortnite, Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival, Rocket Racing y Trackmania.

La lista de juegos gratuitos con Prime de junio incluye varios títulos, entre ellos STAR WARS ™ Battlefront II (Classic, 2005), Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

¡Sorpresa! Estamos encantados de ofrecer a los miembros un juego más como parte de nuestra línea de Juegos Gratis con Prime de mayo. A partir de mañana, The Lullaby of Life estará disponible para reclamar mediante código GOG. En The Lullaby of Life podrás explorar coloridos entornos y crear armoniosos sonidos para navegar por esta tranquila aventura de puzles inspirada en los orígenes de la vida. The Lullaby of Life es finalista como Mejor Juego de LATAM en el Gamescom LATAM Festival 2024 y ha recibido varios reconocimientos más, como IndieCade Dev Choice Award Winner en 2021, IndieCade Audio Design Finalist en 2021, entre muchos otros. Todas las demás ofertas de Prime Gaming de mayo se pueden encontrar en nuestro blog aquí.