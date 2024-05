Nuevos detalles y tráiler de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Nuevos detalles y tráiler de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Durante el Xbox Partner Preview celebrado anoche, Capcom presentó nuevas imágenes de juego que permiten al público echar un vistazo al encantador mundo de inspiración japonesa de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™. Ambientado en una montaña invadida por espeluznantes monstruos llamados Seethe, este juego de acción para un jugador pondrá a prueba tus habilidades de estrategia y combate. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™ estará disponible a finales de este año con Xbox Game Pass para consola, PC y Cloud, y en Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5 y en formato PC a través de Steam.

Puedes ver el nuevo tráiler de juego en el siguiente enlace:

Descárgate los materiales e información de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, en el sitio web de prensa de Capcom.

En el papel de Soh como protagonista, el jugador deberá rescatar a los aldeanos y restaurar la paz junto con la Doncella de la montaña, Yoshiro purgando la profanación que infecta su tierra en el Monte Kafuku. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess incorpora un ciclo único del día a la noche en tiempo real. Durante el día, las habilidades estratégicas del jugador se ponen a prueba mientras planea deliberadamente la purga de la aldea profanada rescatando aldeanos, asignándoles roles y arreglando sus artilugios defensivos para prepararse para una batalla inminente. Al caer la noche, es hora de luchar contras los horrible Seethe que emergen de las puertas Torii y pretenden atacar a Yoshiro. Los usuarios deben aprovechar sus habilidades combativas mientras defienden a la Doncella, se adaptan a las siempre cambiantes condiciones de la batalla, luchan junto a los aldeanos y utilizan el poder de las técnicas de espada danzantes de Soh. Disfruta de una fusión de estrategia en tiempo real y acción trepidante repitiendo este ciclo día-noche para purgar la profanación y restaurar la paz de la tierra con Soh y Yoshiro.

Conéctate al evento virtual Capcom Highlights que se celebra hoy 7 de marzo, donde desvelarán más información sobre este inolvidable enfrentamiento entre el mundo sobrenatural y la humanidad en Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, que llegará este año.

. Leer artículo completo en Frikipandi Nuevos detalles y tráiler de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess