Lost Ark revela detalles de la clase avanzada Rompedora + guía de trucos y consejos

Héroes de Arkesia:

La clase avanzada rompedora llega la semana que viene, el 20 de marzo. Para ayudar a quienes quieran prepararse para dominar el arsenal de esta nueva artista marcial y golpear sin parar a los enemigos más grandes y temibles de Arkesia, nos hemos aliado nada más y nada menos que con el gran Saintone, experto en rompedoras y miembro del programa de creadores de Lost Ark. A continuación encontraréis el desglose completo y algunas descripciones de las identidades de la clase para quienes deseen conocer los aspectos básicos.

IDENTIDAD DE CLASE

ENERGÍA DE RESISTENCIA/ENERGÍA DE IMPACTO/ENERGÍA DE TENACIDAD

Al igual que la clase marcial matona, las energías de resistencia e impacto se alimentan mutuamente a medida que se usan las habilidades. Al usar habilidades de resistencia, el medidor de resistencia baja mientras el medidor de impacto aumenta, y viceversa. Al golpear a un enemigo con cualquier habilidad, se obtiene energía de tenacidad. Cuando el medidor de energía de tenacidad está lleno, podéis activar la Posición de Rey de los puños para obtener más velocidad en el combate. La Posición de Rey de los puños mejora cuando se usa el grabado de Danza del Rey de los puños y se sustituye por Estado de sura al usar el grabado de camino de sura.

POSICIÓN DE REY DE LOS PUÑOS

Cuando la energía de tenacidad alcanza el 100 %, podéis cambiar a la Posición de Rey de los puños pulsando la tecla Z. Al entrar a la Posición de Rey de los puños, el tiempo de recuperación de la habilidad de movimiento se restablece y la velocidad de ataque aumenta en un 10 %. En la Posición de Rey de los puños, el ataque básico mejora. Al realizar el último ataque básico, los tiempos de recuperación de la habilidad de resistencia y la habilidad de impacto se reducen en un 5 %. Al entrar en la Posición de Rey de los puños, durante 10 segundos, el daño infligido por vuestro personaje y los miembros del grupo aumenta en un 6 %. Al golpear con ataques básicos mientras se usa la habilidad de resistencia en Posición de Rey de los puños, el último golpe de los ataques básicos ocurre al momento.

ESTADO DE SURA

Cuando la energía sura alcanza el 100 %, podéis entrar en el «Estado de sura» pulsando la tecla Z. Al entrar en el Estado de sura, el efecto Espíritu de lucha cambia al efecto Destrucción de sura y, durante 10 segundos, el daño infligido por vuestro personaje y los miembros del grupo aumenta en un 6 %. En el Estado de sura, los ataques básicos mejoran y el daño aumenta según la frecuencia de crítico. Cuando Destrucción de sura está activa, aumenta el daño por las habilidades, incluidas las habilidades de despertar y básicas. Cuando Destrucción de sura está activa, la habilidad de movimiento cambia y la velocidad de movimiento aumenta en un 15 %. Pulsa X para activar Espíritu de lucha defensivo. Cuando se usa Espíritu de lucha defensivo, se obtiene inmunidad a empujones durante 2 segundos y un escudo de un 40 % de los PS máximos, y el daño recibido se reduce en un 20 %. Cuando se usa Espíritu de lucha defensivo, al recibir daño de un jefe de un rango determinado o superior, el indicador de Penalización se reduce en un 50 %. Tras usar Espíritu de lucha defensivo, si os atacan durante 2 segundos, la duración de Especulación defensiva aumenta 3 segundos una vez. Después de usar Espíritu de lucha defensivo, entra en un estado de Absorción de espíritu de lucha durante 10 segundos y no se puede usar Espíritu de lucha defensivo.

CONSEJOS Y TRUCOS DE SAINTONE

¿Puedo hablar de la rompedora? Claro que sí.

Esta es la clase que tenéis que elegir si queréis enfrentaros al enemigo de cara y machacarlo. Tenemos el artillero de lanza y el destructor, los tipos duros que están ahí dale que te pego con el jefe y nunca se rinden. Pero si lo que queréis es ser Muhammad Ali, «revolotea como una mariposa, pica como una abeja», esta es la clase que debéis elegir.

Esta es la clase ideal con la que soñaría cualquier camorrista.

El camino de sura (o Sura, para acortar) de la rompedora es una trepidante experiencia de acción sin pausa que intercambia golpes con el jefe, acumula energía sura y la libera en una ráfaga rápida de golpes. Se trata de una estructura entrópica que se centra en gran medida en los críticos, con la rapidez como estadística secundaria. Al obtener su medidor de identidad al lanzar y no al golpear, estaréis en un ciclo ofensivo constante incluso cuando no se pueda atacar al jefe para preparar vuestro siguiente encontronazo. Descripción del grabado:

Reducción de energía de resistencia e impacto en un 30 %. Pulsad la tecla X para obtener el efecto de Espíritu de lucha defensivo. Cuando se usa Espíritu de lucha defensivo, se obtiene inmunidad a empujones durante 2 segundo y un escudo de un 40 % de los PS máximos, y el daño recibido se reduce en un 20 %. Después de usar Espíritu de lucha defensivo, entra en un estado de Absorción de espíritu de lucha durante 10 segundos y no se puede usar Espíritu de lucha defensivo. Energía de tenacidad cambia a energía de sura, obteniendo un 4 % al usar la habilidad de impacto tras usar la habilidad de resistencia o al usar la habilidad de resistencia tras la habilidad de impacto. En combate, se obtiene el efecto de espíritu de lucha y la Posición de Rey de los puños cambia a Estado de sura. Al entrar en Estado de sura, el efecto Espíritu de lucha cambia al efecto Destrucción de sura. La habilidad de movimiento y el ataque básico cambia al ataque básico de Destrucción de sura. El daño del ataque básico de Destrucción de sura aumenta un 160/180/200 % de la frecuencia de crítico. Cuando Espíritu de lucha y Destrucción de sura están activas, las habilidades de daño, incluidas las habilidades para despertar y de ataque básico, aumentan en un 5/15/25 % y la velocidad de movimiento aumenta en un 15 %.

Danza del Rey de los puños (Rey de los puños, para acortar) de la rompedora es también una build de ráfaga pesada, pero se basa en la especialización y usa una habilidad de identidad diferente. Similar a la hechicera de mecha o la devoradora de almas de luna llena, esta build inflige todo su daño en unos pocos segundos. Y, de forma similar a esas otras clases, ¡no tiene que ver con la posición! La Danza del Rey de los puños usa un conjunto diferente de habilidades y trípodes que le permiten atacar desde cualquier ángulo. Descripción del grabado:

El daño infligido aumenta en un 2/8/14 %, la duración de Posición de Rey de los puños cambia a 15 segundos. Al estar en Posición de Rey de los puños, se recupera 3/4/5 de energía de resistencia y de impacto cada segundo. La velocidad de ataque aumenta en un 20 %. Durante Posición de Rey de los puños, la habilidad «Doce formas de Rey de los puños: flores caídas» está activa. Aumento del daño de Doce formas de Rey de los puños: flores caídas en un 20/50/80 % y la frecuencia de crítico aumenta en un 15 %. Al usar la habilidad, el daño infligido aumenta en un 4 % por cada energía de impacto.

Ambas builds hacen un uso continuo de los ataques básicos, que marcan en gran medida su estilo de juego. Sura lanza un ataque básico para poder lanzar golpes más rápidamente, mientras que Rey de los puños sigue con sus habilidades de ataque básico para reducir los tiempos de recuperación y alcanzar antes el siguiente ciclo de ráfagas.

Los grabados para estas builds son bastante sencillos al principio. Si tenéis la suerte de crear una piedra 9/7 o 10/6, hay conjuntos más efectivos, pero la gran mayoría puede disfrutar al máximo de estas builds con configuraciones simples:

Camino de sura 3×5 (conjunto de entropía): Maestro camorrista Adrenalina Capitán de asalto o Arma contundente cortante Rencor Camino de sura

Danza del Rey de los puños 3×5 (conjunto de alucinación): Supercarga Adrenalina Arma contundente cortante o Maestro del golpe Rencor Danza del Rey de los puños



La rompedora Sura puede usar Capitán de asalto gracias a su grabado de clase que le otorga un 15 % de velocidad de movimiento pasiva. Tened en cuenta que, sin fiesta ni comida, no estaréis en un estado de plena eficiencia.

Los dos ataques más poderosos de Rey de los puños se basan en la carga, así que la Supercarga es vital ya que serán la causa de la mayor parte del daño infligido.

Además, ¡estas builds tienen una dificultad relativamente baja! Cuando se trata de saber «qué hacer» y «en qué orden pulsar teclas», ambas son muy sencillas. Con Rey de los puños tendréis mucha más permisividad al ser una build que no tiene que ver con la posición.

Para Sura, las habilidades normales son tan rápidas que no tendréis que preocuparos por no acertar vuestros mejores golpes. El desafío de sura residirá principalmente en activar con decisión el Estado de sura y asestar todos los golpes sin que el jefe se gire o se aleje. Se necesitan entre 4 y 6 segundos para lanzar todos los ataques y no es fácil volver a posicionarse cuando dichos ataques están en proceso.

Dado que los golpes de identidad suponen aproximadamente la mitad del daño que infligís, es importante utilizarlos con tanta frecuencia como se pueda, sin perder de vista la cara del jefe. Perder la mayor parte de tus conjuntos de Entropía y Maestro camorrista, así como la bonificación del 20 % de daño natural por ataques frontales, es demasiada pérdida de daño. Es por ello que, aunque Sura es una clase sencilla y fácil de aprender, se beneficia mucho más que Danza del Rey de puños de un amplio conocimiento de contenido. Kayangel y Akkan tienen algunos patrones que son particularmente injustos para los atacantes frontales, pero más allá de eso, el resto de incursiones son justas para Sura.

No os desaniméis: solo es una curva de aprendizaje un tanto más pronunciada.

La rompedora Sura es famosa por su poderoso escudo especial, llamado Espíritu de lucha defensivo. El Rey de los puños no tiene acceso a esta habilidad, ya que está vinculada al grabado, pero la Danza del Rey de los puños no depende de la posición y es una build más segura, así que realmente no lo necesita.

Además, los PS y el coeficiente de defensa de la rompedora son muy altos, lo que significa que es naturalmente más fuerte que la mayoría de clases del juego.

Espíritu de lucha defensivo es la principal herramienta que permite luchar contra el jefe de cara. El Artillero de lanza y el destructor tienen escudos que les permiten estar frente al jefe durante periodos de tiempo prolongados, pero, en el caso de la rompedora, el escudo puede activarse cuando se quiera para absorber ataques durante unos segundos antes de pasar a un breve tiempo de recuperación.

Es lo suficientemente fuerte como para absorber unos cuantos ataques o un ataque particularmente potente, sobre todo cuando se une al escudo de un apoyo que se suele tener durante este tipo de enfrentamientos. Espíritu de lucha defensivo otorga un escudo del 40 % de los PS, un 20 % de reducción de daño, un 50 % de reducción del medidor de las mecánicas de jefes especiales (por ejemplo, el medidor de lujuria de Vykas, el medidor de locura de Kakul, el medidor de plagas de Akkan y el medidor de oscuridad de Thaemine) e inmunidad a empujones. No tendréis inmunidad a los efectos negativos durante ese tiempo, así que podéis sufrir aturdimientos, petrificaciones o miedo a menos que tengáis una barra espaciadora o una Melodía del guardián de la barda.

Lo que hace que Espíritu de lucha defensivo sea tan potente es que no tiene animaciones y puede activarse durante el movimiento de cualquier otra habilidad. Sin lugar a dudas, es el mejor escudo en caso de apuros y os permitirá permanecer delante del jefe para vuestros ataques frontales. Usadlo de forma creativa para mantener un mejor tiempo de actividad y perder menos tiempo huyendo.

Eso sí: procurad recordar vuestros límites. No tendréis tanta resistencia como otros atacantes frontales, especialmente cuando no tengáis vuestro escudo. No os paséis de la raya y no paréis de moveros de un lado a otro, como si fuerais boxeadores. Para finalizar, ¿cómo encaja el ataque básico en todo esto?

Para Sura, la velocidad a la que hacéis clic afecta en la velocidad a la que golpeáis durante vuestra identidad. Quienes hacen clics rápidos y pulsan la tecla de ataque básico del teclado sin parar terminarán sus golpes más rápidamente que quienes se limitan a mantener pulsado el botón. Esto tiene un montón de ventajas, como poder asestar golpes adicionales, mantener las acumulaciones de adrenalina o simplemente infligir todo el daño posible antes de que el jefe se gire. Es una experiencia bastante inmersiva, sobre todo para quienes disfrutan de las sacudidas de pantalla.

En cuanto a la Danza del Rey de los puños, vuestros ataques básicos son clave para hacer que el ciclo DPS funcione. Mientras estáis en el estado de identidad (no funciona si no lo activáis y por eso no funciona en Sura, pues tiene una identidad diferente), pulsar la tecla de ataque básico después de cualquier habilidad de resistencia (en amarillo) hará un seguimiento de la habilidad con un golpe que reduce todos los tiempos de recuperación de habilidades en un 5 %. A diferencia del método de generación de identidades de Sura, este golpe de seguimiento tiene que estar conectado con un enemigo para que se produzca. Sabréis si el golpe ha sido certero porque veréis un efecto especial en la pantalla que se asemejará a una ráfaga de aire en los bordes de la pantalla. Intentáis reducir vuestro tiempo de recuperación todo lo posible, terminar vuestro estado de identidad y volver a acumular todo el medidor de identidad, justo antes de que vuestra habilidad de daño principal termine su tiempo de recuperación. Eso os permite iniciar vuestro siguiente ciclo de DPS mucho más rápido, lo que es muy importante.

La sincronización del golpe de seguimiento en la versión de la Danza del Rey de los puños es mucho más permisiva. Y para Sura, no tendréis que perder la cabeza haciendo clic todo el rato si no queréis, ya que hay un límite en la rapidez con la que pueden lanzarse golpes. Incluso una velocidad de clics mucho más moderada os dará beneficios. Sura tiene otra mecánica llamada ruptura de secuencia que resulta muy útil. Podréis aprender más sobre ella en la guía de la comunidad de la rompedora en cuanto esté actualizada.

La clase rompedora es muy entretenida. Personalmente me encantan los arquetipos de monje en los videojuegos, así que me ha encantado. También disfruto con el golpeador, pero patear a un jefe por detrás no es tan gratificante como estar en la primera línea de combate. Y para quienes disfrutan rompiendo estadísticas, Sura es más fuerte si eres capaz de lanzar con confianza la mayoría de ataques a la cabeza. Si os preocupa la consistencia del tiempo de la subida de posiciones, la Danza del Rey de los puños no es mucho más débil y es capaz de acercarse al daño teórico en escenarios de incursiones reales gracias a no tener que ver con la posición.

Os animo encarecidamente a que probéis ambas usando los ajustes de apoyo de grabado de Exprés de supermokoko para decidir cuál os gusta más. Aunque Sura tiene más peculiaridades al depender de la posición, muchos jugadores han afirmado que les parece muy cómodo en cuanto a flujo de habilidades y lo útil que es Espíritu de lucha defensivo. Sea cual sea el grabado que elijáis, no os equivocaréis. Tened en cuenta que las dos builds tienen habilidades y gemas bastante diferentes, por lo que puede ser difícil ambas a la vez. Eso incuye sus gemas de identidad, que son diferentes entre sí.