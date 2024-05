Llega un nuevo tráiler de Elden Ring Shadow of the Erdtree

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El nuevo tráiler CGI de Bandai Namco Entertainment Inc. y FromSoftware, Inc. Deja más detalles de lo que los jugadores descubrirán cuando jueguen a ELDEN RING Shadow of the Erdtree. Sumérgete en la historia de la expansión y sé testigo.

¿Elegirás seguir a Miquella? Descúbrelo cuando la expansión ELDEN RING Shadow of the Erdtree se lance el 21 de junio. No te pierdas el nuevo tráiler.

Shadow of the Erdtree es la expansión de ELDEN RING, el mundo creado por el director de FromSoftware, Inc., Hidetaka Miyazaki, y George R. R. Martin, autor de la serie de fantasía «Canción de Hielo y Fuego». ELDEN RING fue aclamado por la crítica y ganó numerosos premios prestigiosos en todo el mundo, incluyendo el Juego del Año en The Game Awards 2022, Golden Joystick Award 2022, los 26° D.I.C.E. Awards y los 2023 Game Developers Choice Awards, entre muchas otras distinciones.

En ELDEN RING Shadow of the Erdtree, los jugadores se adentrarán en una nueva aventura llena de misterios y peligros y se enfrentarán a peligrosos jefes con nuevas armas y armaduras. Sigue los pasos de Miquella y desentraña el lado oscuro de la historia de ELDEN RING. ELDEN RING Shadow of the Erdtree estará disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam®.

Las reservas ya están disponibles para todas las plataformas, incluyendo paquetes especiales que incluyen el juego base, el cual es necesario para jugar la expansión. Asegúrate de mantenerte al día con la última información siguiendo los canales de redes sociales de ELDEN RING o visitando el Sitio Web Oficial.

Para más información sobre títulos de Bandai Namco Europe visita: https://es.bandainamcoent.eu/

. Leer artículo completo en Frikipandi Llega un nuevo tráiler de Elden Ring Shadow of the Erdtree