Segunda actualización gratuita del aclamado Prince of Persia: The Lost Crown

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Anunciando el lanzamiento de la segunda actualización gratuita del aclamado Prince of Persia: The Lost Crown, dentro tráiler!

Esta segunda actualización del título, “Ataque de los Jefes”, invita a los jugadores a revivir momentos icónicos en el monte Qaf, con dos nuevos desafíos de jefes de Artaban en el Refugio, además de dos nuevos atuendos para Sargon. En el desafío Venganza de los jefes, los jugadores pueden enfrentarse a cada uno de ellos por separado, en cualquier dificultad, con tablas de estadísticas que les permitirán monitorizar sus mejores intentos. Una vez que hayan practicado, podrán enfrentarse al desafío Avalancha de jefes, que les obliga a derrotar a los ocho jefes principales seguidos, pudiendo cambiar los amuletos y poderes de Athra equipados antes de cada combate, y sin perder de vista la salud y las pociones.

Esta actualización también incluye el icónico atuendo del Prince of Persia de 2008 como una de las recompensas por completar el desafío Avalancha de jefes, además de nuevos métodos de viaje rápido a través del mapa, usando los árboles wakwak. La actualización será gratuita para todas aquellas personas que ya tengan Prince of Persia: The Lost Crown, y hay más previstas en el futuro.

Prince of Persia™: The Lost Crown está disponible por un precio sugerido de 49.99 € en su Standard Edition y de 59.99 € en su Deluxe Edition para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store).

Para más información sobre Prince of Persia: The Lost Crown, por favor, visita princeofpersia.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Segunda actualización gratuita del aclamado Prince of Persia: The Lost Crown