¡La maravillosa banda sonora original de Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡La maravillosa banda sonora original de Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible!

Hoy, EA Originals y Surgent Studios, en colaboración con Lakeshore Records, han publicado la banda sonora original oficial de Tales of Kenzera: ZAU, con música de la prestigiosa compositora y ganadora de un Emmy Nainita Desai (Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, Call of Duty, Immortality)).

La banda sonora, con 26 pistas, está disponible en Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Tidal, YouTube Music y Deezer. Para escucharla en estas plataformas, visita ESTE ENLACE.

La banda sonora original de Tales of Kenzera: ZAU está muy influenciada por la rica tradición musical de África. Combina instrumentos orquestales, electrónicos y tradicionales africanos con unas voces espectaculares capaces de transmitir el dolor y la alegría que exhibe el juego. Las grabaciones orquestales tuvieron lugar en los legendarios Abbey Road Studios de Londres, y también en Viena (Austria). Con 120 músicos, estudios y equipos musicales, aportan gran riqueza sonora y autenticidad cultural a la banda sonora del juego. El enfoque global de Nainita hacia la banda sonora del juego ha sido destacar a artistas procedentes de Sudáfrica y África Occidental, entre otros; además, ha contado con el mismo coro que ya participó en la emblemática banda sonora original de Black Panther para crear una experiencia musical de gran riqueza cultural.

Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible por 19,99 $ para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Consulta recursos de Tales of Kenzera: ZAU, incluida la portada de la banda sonora original, AQUÍ .

. Leer artículo completo en Frikipandi ¡La maravillosa banda sonora original de Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible!