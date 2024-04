El trailer y fecha de lanzamiento de The Fate of Baldr ya están aquí

The Fate of Baldr trae vikingos y extraterrestres a Steam en mayo

Emprende una nueva aventura épica cuando The Fate of Baldr se lance en Steam en menos de un mes

El prometedor desarrollador de juegos noruego Ananki Game Studio se encuentra en la etapa final del desarrollo de The Fate of Baldr y está listo para alcanzar el próximo paso. Ananki Game Studio se enorgullece en revelar la fecha de lanzamiento de The Fate of Baldr.

Únete a los vikingos en una épica aventura de tower defense. Defiende tu barco contra jefes míticos mientras extraes recursos y mejoras habilidades cuando The Fate of Baldr se lance el 22 de mayo en Steam.

Durante el último mes, Ananki Game Studio organizó un playtest único con gran éxito. El feedback de los participantes fue asombroso. Para celebrar este hito, Ananki Game Studio agregó muchas características nuevas a The Fate of Baldr.

Nuevas características clave:

Chat de voz en el juego.

Los jugadores ahora pueden unirse a un host específico usando un código.

Comportamiento mejorado de enemigos y jefes.

Nuevas torres: Torre de fuego, Torre de veneno, Torre de aumento de daño y Torre de aumento de velocidad.

El tamaño del cargador de municiones aumentará a medida que el jugador avance de rango.

La nave ahora se puede mejorar para causar daño contra los enemigos.

Se agregó una sección de preguntas frecuentes a la Vikingpedia.

Se actualizaron los gráficos de todos los planetas, torres y enemigos.

Prepárate para embarcarte en esta nueva aventura épica de tower defense agregando The Fate of Baldr a tu lista de deseos en Steam .

Para obtener más información, visita el sitio web de Ananki Game Studio.

