Private Division y Wētā Workshop anuncian Tales of the Shire: un juego de El Señor de los Anillo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Disfruta de tu nuevo hogar, hobbit! Private Division y Wētā Workshop anuncian Tales of the Shire: un juego de El Señor de los Anillos™

El próximo juego «cozy» de El Señor de los Anillos, ambientado en el universo de la Tierra Media e inspirado en los libros de J.R.R. Tolkien, llegará a finales de año

Private Division, un sello de distribución de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), y Wētā Workshop, conocidos por su trabajo en el mundo de la Tierra Media para la trilogía cinematográfica de El señor de los Anillos, han anunciado hoy Tales of the Shire: Un juego de El Señor de los Anillos™, un reconfortante simulador de vida hobbit ambientado en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Desarrollado por Wētā Workshop Game Studio, una filial propiedad de Wētā Workshop, Tales of the Shire se lanzará en la segunda mitad de 2024 para Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Vuelve con Tales of the Shire a la región más acogedora de las historias sobre la Tierra Media y vive la vida de un hobbit de la idílica aldea de Delagua. Relájate en las impresionantes praderas, visita las tiendas de los lugareños y disfruta del segundo desayuno. ¡Reúne a la comunidad y ayúdalos a conseguir el estatus oficial de aldea organizando el mejor Festival de Delagua que jamás haya visto la Comarca!

Disfruta del tráiler de Tales of the Shire: Un juego de El Señor de los Anillos™:

«Nos entusiasma poder ofrecerle a los jugadores la oportunidad de hacer realidad sus fantasías y vivir la vida sencilla de un hobbit de la Comarca», afirma Kelly Tyson, la directora de producto de Wētā Workshop. «Tales of the Shire aporta una nueva y acogedora dimensión a la forma en la que los fans pueden experimentar la Tierra Media, aderezada con muchas mecánicas edificantes y centradas en los hobbits para ganarse a quienes hacen sus pinitos en el género».

Crea un hobbit a medida ayudándote de una gran variedad de opciones de personalización y vive tu historia en el célebre mundo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Instálate en un acogedor agujero hobbit y decóralo eligiendo entre una gran variedad de muebles y objetos decorativos, creando tu humilde pero única morada. Luego, sal a conocer Delagua, donde podrás divertirte cocinando, pescando, recolectando y cultivando durante horas, entre muchas otras actividades relajantes disponibles en la Comarca. Lanza el cebo a las relucientes aguas de la Laguna de Delagua para pescar deliciosas truchas y después recoge las mejores setas silvestres por la zona. Usa luego ambos ingredientes para hornear una sabrosa empanada para almorzar. Cuando hayas saciado tu apetito, vuelve a salir a explorar la Comarca y mejora tus relaciones con los habitantes de Delagua ayudándolos a construir un huerto o compartiendo con ellos alguna de las muchas comidas diarias de los hobbits, entre muchas otras actividades.

«El equipo de Wētā Workshop está creando una brillante representación de la célebre obra de J.R.R. Tolkien que ofrece a los jugadores la libertad para crear su propia experiencia hobbit en la Tierra Media», afirma Michael Worosz, director de estrategia de Take-Two Interactive y jefe de Private Division. «Los jugadores llevan años pidiendo un juego de El Señor de los Anillos acogedor y entrañable, y eso es exactamente lo que queremos ofrecerles con Tales of the Shire».

Middle-earth Enterprises ha adquirido la licencia de las obras literarias de la saga El Señor de los Anillos, proporcionando a Wētā Workshop Game Studio una amplia licencia creativa para poder hacer uso de todo el lore que hay tras los libros.

Tales of the Shire: Un juego de El Señor de los Anillos llegará a finales de este año a las consolas Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Tales of the Shire todavía está pendiente de recibir la calificación por edades de la ERSB. Si quieres saber más, visita el sitio www.talesoftheshire.com.

Private Division es un sello de distribución de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

. Leer artículo completo en Frikipandi Private Division y Wētā Workshop anuncian Tales of the Shire: un juego de El Señor de los Anillo