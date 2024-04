The Rogue Prince of Persia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La legendaria saga Prince of Persia se adentra en el género roguelite con The Rogue Prince of Persia, un juego de acción y plataformas en 2D, que se lanzará en acceso anticipado en Steam el 14 de mayo de 2024.

En el juego, ambientado en una recreación ficticia de Ctesifonte, la capital del Imperio persa, los jugadores se pondrán en la piel del Príncipe y su objetivo será salvar a los habitantes de una invasión de soldados poseídos del ejército huno, liderados por el malvado Nogai. Para ello, tendrán que servirse de su ingenio y del extraordinario poder de sus boleadoras, que les permiten viajar atrás en el tiempo para evitar una muerte segura.

No nos alargamos más! Mejor que lo veáis vosotros mismos el tráiler reveal:

Hoy, durante el directo Triple-I Initiative, Ubisoft y el estudio colaborador Evil Empire han anunciado The Rogue Prince of Persia™, un juego roguelite de acción y plataformas en 2D. The Rogue Prince of Persia™ se lanzará en acceso anticipado en Steam el 14 de mayo de 2024.

The Rogue Prince of Persia se ambienta en una recreación ficticia de Ctesifonte, la capital del Imperio persa. La ciudad se enfrenta a una invasión de soldados poseídos del ejército huno, liderados por el malvado Nogai. Los jugadores se pondrán en la piel del Príncipe, que cuenta con una boleadora mística que lo resucita cada vez que muere. Este artefacto mágico le ha permitido correr grandes riesgos para perfeccionar sus habilidades acrobáticas y de combate desde su juventud, convirtiéndole en un guerrero formidable. En un intento tras otro, los jugadores tendrán que ayudar al Príncipe a explorar distintos biomas, dominar nuevas armas, equiparse con nuevos artilugios, mejorar su equipamiento en el Oasis y liderar a sus aliados para salvar la ciudad de la destrucción.

Para dominar las secciones de plataformas, los jugadores tendrán que correr por la pared para cruzar huecos, esquivar trampas y superar a sus enemigos. Desde el acueducto hasta la gran academia, cruzando por los jardines salvajes, el Príncipe deberá usar todas sus habilidades acrobáticas para encontrar una ruta segura a través de niveles generados de forma procedimental, en una variedad de biomas coloridos inspirados en la arquitectura persa. Aparte de lidiar con todos los peligros del entorno, los jugadores tendrán que luchar contra diversos enemigos: tanto hunos que hacen uso de magia oscura chamánica, como criaturas corrompidas por su influencia. Hay una gran variedad de opciones que encajan con cualquier estilo de juego, desde dagas gemelas hasta lanzas, mandobles y hachas; por si no bastara, las armas secundarias amplían aún más las opciones de combate, pudiendo elegir entre escudos, arcos, garfios y mucho más. Usar estas armas en conjunción con la capacidad de correr por la pared, saltar por encima del hombro, dar patadas y golpear el suelo, convertirá al Príncipe en un guerrero formidable, y cada partida en algo completamente único.

La banda sonora del juego está producida y compuesta por ASADI,, un productor de música electrónica y artista de performance persa-estadounidense. Su talento y creatividad sumergirán a los jugadores en una visión épica y moderna del folclore persa. La banda sonora original de The Rogue Prince of Persia es una fusión entre sonidos modernos y tradicionales, con ritmos que acompañan a los movimientos del Príncipe.

El estudio Evil Empire cuenta con una gran experiencia en roguelites de acción y plataformas en 2D. Con la intención de comenzar un proyecto completamente nuevo, entraron en contacto con Ubisoft y ofrecieron su propia visión de la franquicia Prince of Persia, conocida por su espíritu innovador y su jugabilidad ejemplar. Ubisoft (como distribuidora) y Evil Empire (como desarrollador) decidieron lanzar el juego en acceso anticipado en Steam para poder trabajar con la comunidad y hacer el mejor juego posible con los jugadores, utilizando como base un núcleo bien trabajado. A medida que pase el tiempo, los jugadores contarán con nuevos niveles, jefes, armas, enemigos y mejoras que llegarán poco a poco, además de otros añadidos basados en los comentarios de la comunidad. Por el momento, la historia se detiene de forma brusca en el juego, ¡pero hay más por venir!

. Leer artículo completo en Frikipandi The Rogue Prince of Persia