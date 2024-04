Compartir Facebook

Switch da la Bienvenida a la Primavera : Resumen de marzo para los nuevos juegos casuales de Nintendo

Prepárate para un viaje relajante a través de algunos de los últimos títulos casuales de Nintendo Switch que te engancharán en poco tiempo. Tenemos 5 nuevos juegos que puedes disfrutar con tu familia en una maravillosa velada para compartir un buen rato. Deja todo tu estrés a un lado y ¡comencemos con nuestro primer título!

Finding America: The West Collector’s Edition

Enriquece tu conocimiento con algunos datos históricos sobre el oeste de América mientras buscas objetos divertidos para descubrir las joyas ocultas. Visitarás diferentes lugares que van desde las imponentes cumbres del Parque Nacional de Yosemite, hasta el hermoso Gran Cañón y el emblemático muelle de Santa Mónica.

Características clave:

Contempla los paisajes del oeste, todos representados en estilo de Objetos Ocultos.

¡Juega más de 30 minijuegos divertidos, todos relacionados con el oeste!

¡Descubre datos divertidos sobre la región!

La Edición de Coleccionista contiene ¡12 capítulos adicionales y 6 escenas exclusivas de Objetos Ocultos!

Encuentra más información sobre Finding America: The West Collector’s Edition aquí

Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition

¡Aprovecha la oportunidad de visitar 30 sitios diferentes de Brasil desde tu sofá! Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition te ofrece la oportunidad de encontrar objetos ocultos además de varios otros minijuegos.

Visitarás la majestuosa montaña Pan de Azúcar, te sumergirás en la selva amazónica, descenderás a cuevas pintorescas, sentirás la atmósfera de Río de Janeiro y disfrutarás de la arena blanca como de la nieve de las playas brasileñas. Visita inolvidables parques nacionales, explora numerosos museos, antiguos castillos y mucho más.

La edición de coleccionista incluye:

10 ubicaciones adicionales

10 mini-juegos adicionales + 12 más para los amantes de los puzzles

Reproductor de música

Tienda con recuerdos brasileños

Encuentra más información sobre Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition aquí .

Chimp Quest Spirit Isle

Rechaza la modernidad, abraza al mono. Únete a una maravillosa aventura como un pequeño chimpancé para encontrar un nuevo hogar. Explora diferentes biomas mientras gestionas tus recursos y haces crecer tu nuevo hogar junto a tus compañeros monos.

Características clave:

Explora cinco biomas diversos y hermosos.

Conquista objetivos, recoge mojos y aplaca a los espíritus enfadados.

Descubre los misterios y presencia una conmovedora historia.

Jugabilidad de gestión del tiempo con un equilibrio relajante pero desafiante.

Descubre criaturas ocultas en cada nivel, añadiendo encanto a la jugabilidad.

Adáptate a los cambios de biomas y paisajes para una jugabilidad atractiva.

Encuentra más información sobre Chimp Quest Spirit Isle aquí .

Lots of Things Collector’s Edition

¡Lots of Things ofrece, bueno, un montón de cosas diferentes! Desde puzzles, minijuegos y un montón de otros objetos ocultos. El juego tiene lugar en diferentes escenarios. Encuentra los objetos principales para cada nivel en el nuevo modo «Layers». Elige con qué modos quieres empezar, ya sea minijuegos u objetos ocultos.

La edición de coleccionista incluye:

5 temas suplementarios, que incluyen 10 ubicaciones adicionales para objetos ocultos.

10 mini juegos, en todos los temas.

¡14 puzzles de colección que puedes recoger mientras juegas!

Encuentra más información sobre Lots of Things Collector’s Edition aquí .

Just Find It 2 Collector’s Edition Just Find it 2 Collector’s Edition trae nuevos puzzles y desafíos para que disfrutes. Encuentra todas las diferencias, haz coincidencias, disfruta de juegos de memoria y completa puzzles desafiantes. ¡Juega siete tipos de juegos y prepárate para una experiencia inolvidable con el completamente nuevo Just Find It 2! Encuentra más información sobre Just Find it 2 Collector’s Edition aquí .

