Descubre la demo del RPG roguelike centrado en la narrativa, Lost In The Open

¡Prepárate para sumergirte en el intenso mundo de los Tactical RPG como nunca antes! Lost In The Open, una nueva creación de Black Voyage Games, hace su debut en el #TurnBasedThursdayFest de este año, y no podríamos estar más emocionados de compartirlo contigo.

Lost In The Open sumerge a los jugadores en una tierra de nadie oscura e implacable donde cada decisión importa. Con reclutamiento estratégico, batallas desesperadas y una trama cautivadora, la supervivencia no es solo un objetivo, sino un desafío que debes superar.

Únete a nosotros del 4 al 8 de abril para una demo inédita de Lost In The Open en Steam . Ya seas un estratega experimentado o nuevo en el género, Lost In The Open ofrece una experiencia inolvidable.

Black Voyage Games se complace en anunciar su participación en el #TurnBasedThursdayFest de este año, una celebración de cinco días dedicada a mostrar lo mejor en juegos de estrategia por turnos. Del 4 al 8 de abril, los jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de explorar el mundo de Lost In The Open a través de una demo jugable, ¡ disponible en Steam hoy mismo !

Lost In The Open es un RPG táctico roguelike de fantasía baja magistralmente diseñado que sumerge a los jugadores en el corazón de una tierra de nadie, oscura e implacable. Tras un inesperado complot de asesinato, te encuentras herido, solo y huyendo a través de un terreno traicionero. La supervivencia en este mundo cruel no está garantizada; requiere reclutamiento estratégico, batallas desesperadas y un viaje de arrepentimiento sincero. Tu Rey es tu recurso más poderoso pero también tu mayor responsabilidad. Cómo controles al Rey determinará si sobrevives o pereces. ¡En este exigente RPG táctico, el combate gira en torno a TI!

«Como parte del equipo de desarrollo de Lost In The Open en Black Voyage Games, estamos emocionados de participar en el #TurnBasedThursdayFest. Este festival en línea es una oportunidad fantástica para celebrar y compartir nuestro amor por los juegos de estrategia por turnos con una comunidad apasionada. Estamos ansiosos por mostrar nuestro juego y conectarnos con otros desarrolladores y jugadores que comparten nuestra pasión por este género. Esperamos que todos los participantes disfruten de lo que hemos preparado y que juntos podamos hacer de este evento un éxito memorable. Un gran agradecimiento al equipo de #TBTF por presentarnos en el evento, estamos muy agradecidos por la oportunidad!«, dijo Rafael Dolfe, CEO y Desarrollador Principal.



«¡Me encanta un RPG táctico por turnos donde la IA me supera! Lost In The Open es una maratón, no una carrera corta. No puedes esperar destruir cada encuentro, ¡necesitarás tiempo para recuperarte y reponerte!«, declara Black Voyage Games.

Elements clave:

La exploración basada en nodos se encuentra con el brutal combate táctico de RPG, manteniendo al jugador siempre al borde de la supervivencia.

Roguelike con un mundo, progresión y encuentros aleatorizados.

Narrativa compleja y sofisticada, estrechamente integrada con la jugabilidad.

El estilo artístico de Pergamino y Pluma, fuertemente inspirado en obras de arte auténticas e ilustraciones de la Edad Media, pero con un toque moderno.

Escapas como Nrvesk desde Stratha hasta Ruedome en el juego. Temcao, Mardrot y Degrecao se interponen en tu camino

Página de Steam de Lost In The Open: https://store.steampowered.com/app/2027380/Lost_In_The_Open/

¡Un agotador juego de rol táctico tipo roguelike donde el combate gira en torno a TI!

Eres Nrvesk, el gobernante de Ruedome. Tu reinado fue sangriento, opresivo e injusto. Durante una discreta reunión estratégica con el país vecino Stratha, se produce un intento de asesinato en su contra. Estás gravemente herido, pero guardaespaldas de élite te sacan milagrosamente del castillo a través de una puerta trasera.

Tu Rey es tu activo más poderoso pero también tu mayor responsabilidad. La forma en que controles a tu Rey determinará si sobrevivirás o morirás.

Pierdes el juego si tu rey muere. ¡Es decir, si mueres !

¡Protégete o afronta las consecuencias!

Lost in the Open está diseñado para ser una experiencia desafiante. Los enemigos te sacarán de tu posición, te atraerán a trampas y trabajarán en equipo para flanquearte. Coloca tus unidades para crear una línea de frente impenetrable, pero recuerda proteger tus flancos y, lo más importante, ¡a tu rey!

Cada nodo que encuentres te ofrecerá una opción narrativa; ¿Te involucras en combates arriesgados o aceptas un pequeño soborno? ¿Ayuda a un extraño con la posibilidad de recibir una recompensa aleatoria pero también de ser engañado?

Además, los guardias reales de Strathaian están en constante persecución. Tendrás que navegar por el mundo estratégicamente para no caer en las garras de tus perseguidores.

Derrotar enemigos, ayudar a extraños y comerciar con comerciantes te permitirá desbloquear nuevos rasgos y habilidades y mejorar tu equipo. Flanquea a tus enemigos con golpes devastadores, ataca a varios enemigos a la vez o brinda a tus aliados en el campo de batalla una poderosa ventaja. Tendrás que convertir a los reclutas con los que te encuentres en guardaespaldas leales y endurecidos para sobrevivir.



Gasta el oro recolectado a través de la batalla y la exploración para mejorar las armas y armaduras de tus tropas. Gana experiencia en las batallas para adquirir poderosas habilidades y ventajas.



¿Distribuir recursos entre todas las unidades? ¿O centrarse y proteger a unos pocos? Enfréntate a todas las batallas o juega con cautela, aceptando solo peleas que sepas que puedes ganar. En cada punto del mundo, tendrás media docena de ubicaciones para elegir, ¡así que hazlo con prudencia!



¿Saquear una torre de vigilancia abandonada con perseguidores pisándote los talones? ¿Asumir una batalla de alto riesgo con el riesgo de otra inmediatamente después? Ningún resultado es seguro.



Lucha en formación de primera línea o disperso. Coloca tus mejores tropas en el centro o haz que abrumen el flanco enemigo. Ceba al enemigo y contraataca o toma la iniciativa. ¡Minimiza las pérdidas usando habilidades, efectos de estado y bonificaciones pasivas a tu favor, mientras evitas que el enemigo rompa tu línea y mate a tu Rey!



Te enfrentarás a una gran cantidad de enemigos diferentes: bandidos, guardias reales, animales, los deformes y los justos. Tanto los enemigos como el campo de batalla en sí varían ampliamente: luchar en un bosque claustrofóbico y en un pantano que les llega hasta las rodillas son bestias completamente diferentes.

