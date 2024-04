Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 recibe hoy un nuevo DLC, Legend Dawn Pack! Como parte del Character Pass 2 este DLC añade tres leyendas de la piratería al juego, así como un nuevo paquete de episodios llamado «Path of the King of the Pirates & Soul Map 3”.

Juega como Gol D. Roger, Rayleigh y Garp en sus formas juveniles.

– ¡ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 recibe hoy un nuevo DLC, Legend Dawn Pack! Como parte del Character Pass 2 este DLC añade tres leyendas de la piratería al juego, así como un nuevo paquete de episodios llamado «Path of the King of the Pirates & Soul Map 3”.

Juega como Gol D. Roger, Rayleigh y Garp en sus formas juveniles.

Gol D. Roger ostentó el título de Rey de los Piratas y fue poseedor de el One Piece. ¡Se le considera uno de los piratas más fuertes de todos los tiempos, una fuerza imparable!

Rayleigh es un espadachín muy hábil y el astuto comandante de una tripulación muy poderosa.

Garp es el respetado rival de Gol D. Roger desde hace mucho tiempo, es un formidable luchador en combate cuerpo a cuerpo.

No te pierdas a las tres leyendas enfrentarse a oleadas de enemigos en este nuevo tráiler.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y es compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Para obtener más información sobre ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 y otros títulos de Bandai Namco Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/,

. Leer artículo completo en Frikipandi ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 da la bienvenida a 3 personajes legendarios en el nuevo DLC Legend Dawn Pack