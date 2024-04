LLega la cuarta temporada a MY HERO ULTRA RUMBLE

Compartir Facebook

¡Únete a la acción hoy mismo con la temporada 4 de MY HERO ULTRA RUMBLE! Esta nueva temporada añade nuevos Quirk Sets que permiten a los jugadores cambiar el papel de los personajes y sus habilidades especiales para cambiar su jugabilidad.

Además de esto, Mt. Lady y Cementoss recibirán un nuevo atuendo Plus Ultra Rare, y Deku podrá lucir su icónico atuendo oscuro «Traje ε». Por último, los jugadores podrán disfrutar de nuevos eventos durante esta temporada.

Más adelante, contaremos con la presencia de un nuevo y peligroso personaje, uno de los mayores enemigos de All Might: el virtualmente inmortal All For One. Este poderoso villano llevará a la pelea su colección de poderes robados de antiguos adversarios. Promete ser un aliado fantástico y un desafío difícil para sus oponentes en la arena, ¡así que los jugadores deben estar atentos a su llegada!

MY HERO ULTRA RUMBLE está disponible para jugar gratis en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Para obtener más información sobre MY HERO ULTRA RUMBLE y otros títulos de Bandai Namco Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/

