Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EL DESCARGABLE DE PAGO «THE RISING TIDE» PARA FINAL FANTASY XVI LLEGARÁ EL 18 DE ABRIL

Durante PAX East 2024, SQUARE ENIX® ha anunciado que el próximo DLC para FINAL FANTASY™XVI, titulado «The Rising Tide», estará disponible para PlayStation®5 a partir del 18 de abril . Tras el lanzamiento del primer DLC de pago, titulado «Echoes of the Fallen», el DLC «The Rising Tide» es el capítulo de cierre para este aplaudido RPG de acción. Ambos capítulos están disponibles dentro del pase de expansión para FINAL FANTASY XVI por un precio reducido.

El vídeo FINAL FANTASY XVI – Tráiler del DLC «The Rising Tide» puede verse aquí:

«The Rising Tide» da acceso a una historia inédita y nuevos combates, misiones secundarias, armas, accesorios, límite de nivel y más cosas para ahondar en la aventura de Clive antes de poner cierre a FINAL FANTASY XVI. En «The Rising Tide», a la guarida llega una carta sin remitente con una petición para Clive: ayuda para salvar al Dominante de Leviatán. Este nuevo DLC traslada a Clive y sus amigos a Mysidia, una tierra oculta donde descubrirán la trágica historia de un pueblo olvidado.

Entre las bonificaciones especiales por comprar «The Rising Tide» o el pase de expansión se encuentra Curtana, una recreación de la emblemática arma que usa el Warrior of Light en FINAL FANTASY XIV, y los rollos de orquestrión «Torn from the Heavens» y «Through the Maelstrom» para darle vida a la guarida con esta música de fondo.

Más información sobre «The Rising Tide» y el pase de expansión en la página web oficial: https://www.finalfantasyxvi.com

También se publicará una actualización gratuita (Ver. 1.30) para FINAL FANTASY XVI el mismo día que «The Rising Tide», el 18 de abril. Esta actualización incluirá una serie de mejoras generales de sistema para el juego:

La función «Desplazamiento rápido en misiones» para viajar inmediatamente adonde está el PNJ que te ha asignado la misión.

Iconos actualizados para las misiones de personajes importantes.

Una nueva función que permite guardar hasta cinco conjuntos de habilidades.

Ajustes en las habilidades y accesorios para que resulten más fáciles de usar.

La opción de personalizar la configuración de los controles del mando.

La incorporación de corrección de color, filtros y otras opciones en el modo Foto.

Numerosos rollos de orquestrión adicionales.

El juego base, FINAL FANTASY XVI presenta una historia inédita dentro del universo de FINAL FANTASY, una épica fantasía oscura ambientada en el mundo de Valisthea, que goza de la bendición de los Cristales Madre y donde la paz peligra a medida que las tierras estigias se propagan y amenazan con destruir sus naciones. El destino de estas tierras está en manos de los poderosos eikon y de los Dominantes, los humanos que poseen la habilidad de invocar su tremendo poder y controlarlos. Esta es la historia de Clive Rosfield, un guerrero que ha sido investido guarda mayor de Rosaria y es responsable de la protección de su hermano Joshua, el Dominante del Fénix, el eikon del fuego. Clive no tarda en verse envuelto en una gran tragedia y jura vengarse de Ifrit, el misterioso eikon oscuro que solo deja desgracias a su paso.

FINAL FANTASY XVI ya disponible para PlayStation®5 .

Para más información sobre FINAL FANTASY XVI entre la que se incluye dónde reservarlo, por favor visita la página oficial de FINAL FANTASY XVI: http://www.finalfantasyxvi.com

. Leer artículo completo en Frikipandi EL DESCARGABLE DE PAGO «THE RISING TIDE» PARA FINAL FANTASY XVI LLEGARÁ EL 18 DE ABRIL