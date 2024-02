Age of Empires detalla sus planes de 2024, que incluyen Age of Mythology: Retold y Age of Empires Mobile

En su evento «New Year, New Age», el equipo de Age of Empires desveló las próximas novedades de toda la franquicia. Es un momento emocionante para los fans de Age of Empires, con Age of Mythology: Retold y Age of Empires Mobile y, por supuesto, nuevos contenidos para Age of Empires II, III y IV.

A continuación, un resumen de todos los anuncios:

Age of Mythology: Retold se anunció en el evento del 25 aniversario del año pasado, pero ahora se ha confirmado que Retold llegará a las consolas Xbox y PC este año. En el evento también se han presentado tres personajes de la civilización griega: Medusa, Pegaso y Cerbero. Age of Mythology: Retold ya está disponible para añadir a tu lista de deseados.

El primer vistazo a Age of Empires Mobile mostró elementos familiares de Age of Empires, como la gestión estratégica de recursos y el entrenamiento de ejércitos diversos, junto con una jugabilidad específica para móviles. El preregistro de Age of Empires Mobile ya está disponible en iOS y Android. Para más información sobre Age of Empires Mobile, visita www.aoemobile.com.

Un nuevo DLC para Age of Empires II, llamado «Victors and Vanquished», llegará el 14 de marzo. Con 19 épicos escenarios para un jugador, «Victors and Vanquished» incluye doblaje profesional, nueva música, logros y mucho más. Age of Empires II: Victors and Vanquished ya está disponible para reservar y actualmente tiene un 15 % de descuento.

La temporada 7 de Age of Empires IV llegará a principios de esta primavera. Se revelarán más detalles cuando se acerque el lanzamiento.

Se ha confirmado un nuevo DLC para Age of Empires III. El DLC se lanzará a finales de 2024.

La escena de esports de Age of Empires continúa con Red Bull Wololo: El Reinado. Ampliaremos la información sobre el torneo más adelante.

Por último, el equipo de Age of Empires está celebrando un gran hito: ¡llegar a los 50 millones de jugadores! Para celebrar este logro, casi todo el catálogo de Age of Empires está a la venta con un 50 % de descuento hasta el 29 de febrero.

Si te perdiste la retransmisión en directo de «New Year, New Age», no dejes de visitar el canal de YouTube de Age of Empires. Para más información sobre cualquiera de los anuncios, visita el sitio web de Age of Empires.

Leer artículo completo en Frikipandi