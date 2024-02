Celebración de los 30 años de Need for Speed con otro año de servicio en directo en Unbound

Y2 ROADMAP: Celebración de los 30 años de Need for Speed con otro año de servicio en directo en Unbound

¡Sorpresa! Seguimos aquí, y no sólo aquí: ¡tenemos todo un año de contenidos en camino! NFS cumple 30 años este año, y con ese enorme legado, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Sin embargo, este año será un poco diferente al anterior.

Porque el legado de NFS significa cosas diferentes para cada uno de vosotros. Algunos de vosotros estuvisteis al principio en Road and Track. Algunos recordaréis cómo os enfrentasteis a los Eastsiders en Olympic City o cómo os abristeis camino a través de la Blacklist en Rockport. O puede que hayas empezado a jugar más recientemente. Luchando de día y arriesgándolo todo de noche en Palm City. Sea cual sea tu recuerdo, todos compartimos el amor por NFS y queremos construir nuevos recuerdos durante los próximos 12 meses.

Pero, seremos honestos y admitiremos que no podemos construir todo lo que todo el mundo quiere ahora mismo, pero podemos decidir juntos lo que NFS debería ser en el futuro.

Nuestra visión es que a través de nuestro segundo año de servicio en vivo, puedas, por primera vez, comenzar a jugar la experiencia NFS definitiva en un solo lugar. Tus comentarios y tu experiencia de juego ayudarán a dar forma al futuro de esta emblemática franquicia. Mientras juegas, estaremos escuchando, observando y reaccionando a las cosas que quieres ver y a las que no. Es un enfoque que llamamos Kaizen.

Kaizen es un término japonés que significa cambio para mejorar o mejora continua. Creemos que esto resume perfectamente lo que queremos hacer con NFS, y queremos que vosotros, nuestros jugadores y fans, seáis también una parte fundamental de ello. ¿Y cómo lo estamos haciendo?

Volúmenes en evolución

Nos comprometemos a añadir cuatro nuevos volúmenes de contenido durante el próximo año, cada uno de los cuales se lanzará cada pocos meses. Nuestro objetivo es ofrecer algunas actualizaciones temáticas emocionantes, con al menos un nuevo modo principal añadido a cada volumen. También seguiremos construyendo y evolucionando cada vez. Añadiremos más eventos, más desafíos, nuevos contenidos, rangos que ganar y nuevas progresiones que perseguir. Ofreceremos al menos dos nuevos coches totalmente personalizables como parte del Speed Pass. Y cuando decimos coches, nos referimos a coches en el sentido de NFS, como nadie más crea. No estamos hablando solo de modelos básicos por aquí y pintura de serie por allá; estamos hablando de coches que vienen con kits de carrocería totalmente personalizables con un sinfín de piezas intercambiables para que puedas retocar tu coche justo como lo quieres.

Most Requested Bug Fixes and Improvements

Realmente queremos arreglar y centrarnos en las cosas que más os importan (como añadir efectos de conducción realistas el pasado diciembre), pero como somos un equipo pequeño, tenemos que priorizar en qué invertimos nuestro tiempo, y siempre nos centraremos en lo que creemos que es mejor para todos vosotros. Cada mejora que intentamos hacer es un compromiso entre algo nuevo y algo diferente. Así que seguiremos de cerca sus comentarios y opiniones y le informaremos periódicamente de lo que vayamos aprendiendo.

Premium Speed Pass*

A partir del Volumen 6, introduciremos una nueva pista premium en el Speed Pass que te dará acceso instantáneo a uno de nuestros nuevos vehículos y te permitirá ganar todo su contenido de personalización. También incluye versiones personalizadas del vehículo, y es donde podrás encontrar las nuevas opciones de personalización más atractivas de cada temporada. Refinando nuestro Speed Pass de esta manera es como podemos seguir ofreciéndote nuevos contenidos y modos de juego únicos a través de un enfoque más simplificado. Sin embargo, si eso no es lo tuyo, seguiremos ofreciendo una pista gratuita del Pase de velocidad con nuevos vehículos y personalizaciones para que disfrutes.

Always Be Learning

Lo vemos como un año para probar, aprender y entender qué funciona mejor para ti. Comprometernos a ampliar el servicio en directo de Unbound nos permite aprovechar al máximo los comentarios, que recopilaremos de varias formas. Estamos trabajando estrechamente con un Consejo de Jugadores, un gran grupo de personas influyentes en NFS, miembros de la comunidad principal y jugadores para entender lo que es importante para ellos y sus comunidades. Aumentaremos la cantidad de datos telemétricos que obtenemos de los juegos para comprender mejor, a través de los datos de juego, qué es lo que funciona para ti. Y trataremos de cerrar el círculo de información siendo lo más transparentes posible con vosotros, haciéndoos saber lo que hemos oído y lo que podemos y no podemos hacer.

Ok, ¡lo lograste! Hora de cerrar. Esperamos más que nunca que todos los fans de NFS se unan a nosotros para seguir actualizando NFS Unbound. Puede que nos encontremos con algunas sorpresas agradables por el camino mientras echamos una mirada irónica al pasado antes de cambiar de marcha y avanzar hacia el futuro juntos, ¡probando, perfeccionando y mejorando constantemente por el camino!

*Requiere Need for Speed Unbound (se vende por separado) y todas las actualizaciones del juego. Requiere jugar para desbloquearlo. Debes iniciar sesión antes de que finalice el Volumen 6 para reclamar tu recompensa. Si no inicias sesión y reclamas durante este periodo, perderás la recompensa.

Este anuncio puede cambiar a medida que escuchemos los comentarios de la comunidad y sigamos desarrollando y evolucionando nuestro servicio y contenido Live. Siempre nos esforzaremos por mantener a nuestra comunidad lo más informada posible. Para obtener más información, consulta las actualizaciones del servicio online de EA en https://www.ea.com/service-updates.

