CREA TU LEGADO EN NBA INFINITE QUE LLEGA A EUROPA ESTE MISMO DOMINGO

NBA Infinite, el juego JcJ en tiempo real de baloncesto de Level Infinite y Lightspeed Studios, se lanzará el 17 de febrero



NBA Infinite, el juego JcJ en tiempo real de baloncesto de Lightspeed Studios y Level Infinite, arrancará sus primeros encuentros entre las estrellas de la NBA este domingo 18 de febrero a las 12:00 AM CET. El juego estará disponible gratuitamente desde el sábado, tan solo para su descarga, desde la Google Play.



«NBA Infinite es un juego construido desde cero teniendo en cuenta a los jugadores», afirmó Anthony Crouts, director sénior de Level Infinite. «Nuestro equipo se ha dedicado a crear una experiencia que coincide con todo lo que aman los aficionados al baloncesto. Junto con la NBA y la NBPA, hemos creado un juego que alimentará su pasión con una experiencia completamente inmersiva en su teléfono.»

NBA Infinite Take Your Shot Trailer

NBA Infinite Live Action trailer: https://youtu.be/M8csaqbWApQ



NBA Infinite es un juego JcJ en tiempo real para móvil que trata de expresar nuestro amor por el mejor basket del mundo: el baloncesto de la NBA. Los jugadores pueden formar equipo con sus amigos en partidos de 3 vs 3 o ver quién tiene más calidad en los modos 1 vs 1 y 5 vs 5. Los modos en línea competitivos y en tiempo real ofrecen una experiencia única para móviles. En el NBA Infinite, los jugadores también podrán coleccionar y mejorar una plantilla de ensueño formada por las principales estrellas de la NBA, tomar grandes decisiones que conviertan un quinteto inicial en una alineación de campeonato, y mejorar el cuerpo técnico para reforzar sus tácticas defensivas y ofensivas.



Karl-Anthony Towns será el primer icono oficial del juego. Como imagen de NBA Infinite, Towns aparecerá en el juego a nivel mundial junto a otros embajadores destacados, como De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins y Jrue Holiday. Además, el jugador All-Star de la NBA Rudy Gobert ejercerá de embajador de la marca en los mercados europeos. Para acompañar a esta delegación de estrellas, el veterano locutor de la NBA Mark Jones narrará los partidos de NBA Infinite en los territorios de habla inglesa, y habrá locutores regionales en Alemania con Michael Körner, en Francia con Xavier Vaution y en Brasil con Rômulo Mendonça.



«NBA Infinite ofrece a la NBA una oportunidad única de atraer a nuestros aficionados y acercarlos aún más a los jugadores, a la liga y entre sí», celebró Adrienne O’Keeffe, vicepresidenta de asociaciones estratégicas y medios de la NBA. «Estamos deseando llevar la emoción de la NBA a nuestros seguidores de todo el mundo para que puedan competir en cualquier momento y lugar».



«Level Infinite y Lightspeed Studios han creado una experiencia gaming única en torno al baloncesto», dijo Josh Goodstadt, director comercial de THINK450, el motor de innovación y asociación de la NBPA. «Estamos encantados de ver a tantos de nuestros jugadores como embajadores de la marca, y esto refleja su pasión colectiva por el mundo de los videojuegos. Para nosotros es muy importante asociarnos con empresas que defienden a nuestros jugadores, y NBA Infinite hace precisamente eso.»



NBA Infinite proporciona una experiencia NBA auténtica para móvil y evolucionará con la liga oficial cada temporada: DOMINA LA CANCHA: Sé un maestro en Dynasty, domina los enfrentamientos 1 contra 1 o perfecciona tus habilidades en modos informales como el Three-Point Contest (Concurso de triples) y el 11-Point Game (Partido a 11 puntos). Toma decisiones cruciales al final del partido y aprovéchalas para tu próxima carrera hacia el Trofeo Larry O’Brien.

Sé un maestro en Dynasty, domina los enfrentamientos 1 contra 1 o perfecciona tus habilidades en modos informales como el Three-Point Contest (Concurso de triples) y el 11-Point Game (Partido a 11 puntos). Toma decisiones cruciales al final del partido y aprovéchalas para tu próxima carrera hacia el Trofeo Larry O’Brien. FORMA EQUIPO Y COMPITE: Reúne a tus amigos y forma tu equipo campeón en el modo JcJ competitivo de 3 contra 3, o comprueba quién tiene realmente talento en los modos 1 contra 1 y 5 contra 5. Los modos competitivos en línea ofrecen una experiencia única en dispositivos móviles. Disfruta de sesiones rápidas multijugador con todos los jugadores de NBA Infinite para avivar tu espíritu competitivo. Juega y compite en cualquier lugar y comparte tus mejores momentos con el mundo.

Reúne a tus amigos y forma tu equipo campeón en el modo JcJ competitivo de 3 contra 3, o comprueba quién tiene realmente talento en los modos 1 contra 1 y 5 contra 5. Los modos competitivos en línea ofrecen una experiencia única en dispositivos móviles. Disfruta de sesiones rápidas multijugador con todos los jugadores de NBA Infinite para avivar tu espíritu competitivo. Juega y compite en cualquier lugar y comparte tus mejores momentos con el mundo. CONSIGUE A TUS JUGADORES FAVORITOS DE LA NBA: Colecciona jugadores reales de la NBA. Cada uno de ellos cuenta con movimientos exclusivos que deberás aprender a controlar. Sube el nivel de tus jugadores para entrar al aro como Giannis Antetokounmpo, brilla como Kevin Durant, deja a la defensa en evidencia como Trae Young, o mete triples sin parar como Stephen Curry.

Colecciona jugadores reales de la NBA. Cada uno de ellos cuenta con movimientos exclusivos que deberás aprender a controlar. Sube el nivel de tus jugadores para entrar al aro como Giannis Antetokounmpo, brilla como Kevin Durant, deja a la defensa en evidencia como Trae Young, o mete triples sin parar como Stephen Curry. ACCIÓN DE LA NBA ININTERRUMPIDA: Destroza a tus oponentes con las habilidades exclusivas y de dominio específicas de cada estrella de la NBA, consigue el pase perfecto y anota la canasta ganadora, todo ello desde la comodidad de tu teléfono.

Destroza a tus oponentes con las habilidades exclusivas y de dominio específicas de cada estrella de la NBA, consigue el pase perfecto y anota la canasta ganadora, todo ello desde la comodidad de tu teléfono. DIRIGE TU EQUIPO HACIA LA VICTORIA: Toma las decisiones más importantes que convertirán a tu quinteto inicial en una alineación legendaria que ganará un campeonato tras otro. Refuerza tu cuerpo técnico con tácticas defensivas y ofensivas básicas y ejecútalas sobre el parqué.



NBA Infinite es un juego de baloncesto gratuito para móviles que se lanza en dispositivos iOS y Android. Para conocer las últimas novedades, por favor visita el sitio oficial

Sobre LIGHTSPEED STUDIOS

LIGHTSPEED STUDIOS es uno de los desarrolladores de juegos más innovadores y exitosos del mundo, con empleados en China, Estados Unidos, Singapur, Canadá, Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos.

Fundada en 2008, LIGHTSPEED STUDIOS ha creado más de 50 juegos en múltiples plataformas y géneros para más de 4.000 millones de usuarios registrados. Es el codesarrollador de los éxitos mundiales PUBG MOBILE (codesarrollado con Krafton, Inc.). LIGHTSPEED STUDIOS está formado por jugadores apasionados que hacen avanzar el arte y la ciencia del desarrollo de juegos a través de grandes historias, gran jugabilidad y tecnología avanzada. Nos centramos en ofrecer experiencias de próxima generación a los jugadores que quieren disfrutarlas en cualquier lugar, en cualquier momento y en múltiples géneros y dispositivos.

Descubre más información sobre LIGHTSPEED STUDIOS visitando www.lightspeed-studios.com

